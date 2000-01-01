Неймар посетил Итоговый турнир WTA
Форвард «Аль-Хиляля» Неймар посетил Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде. Футболист даже сделал фото с несколькими теннисистками!
Главный гость
Неймар с трибун смотрел матч между Еленой Рыбакиной и Жасмин Паолини. С обеими спортсменками он сделал фото перед игрой.
Особая встреча
Отдельно Неймар встретился с Ариной Соболенко. «Приятно было увидеться, королева», — написал футболист под совместным снимком.
«Приятно было увидеться, королева». Неймар посетил Итоговый турнир WTA
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