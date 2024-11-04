Какой сезон для Шнайдер! Диана сравнялась по титулам с Соболенко и приблизилась к топ-10

Сезон-2024 оказался блистательным для российских теннисисток. По его итогам четыре наши девушки попали в двадцатку лучших игроков WTA. И одной из ярких звёзд в женском туре стала Диана Шнайдер.

Мы собрали всё, чего добилась 20-летняя теннисистка за этот год.

Диана Шнайдер Фото: Yu Chun Christopher Wong/Getty Images

Рейтинг

Этот сезон Шнайдер начинала в хвосте первой сотни, на 97-й строчке. Первую пару месяцев она набирала обороты, нащупывала свою форму и разгонялась в рейтинге. Уже в августе Диана дебютировала в топ-20, а сейчас и вовсе расположилась на 12-м месте.

Вот что сама теннисистка рассказала о своём положении в рейтинге.

«Чувствую, что мне понадобится побольше времени, чтобы эта мысль устаканилась в моей голове — да, я того стою, моя игра заслуженно входит в топ-15 рейтинга. Этот год был сумасшедшим. Он ощущался очень быстро с большим количеством турниров. Мне нужно время, чтобы осознать, что это моё место», — приводит слова Шнайдер пресс-служба WTA.

Теперь Диана – вторая ракетка России. От Дарьи Касаткиной, занимающей девятую строчку, её отделяет меньше 500 очков.

Всего в топ-20 по итогам года расположились четыре россиянки: Касаткина, Шнайдер, Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16).

Титулы и «Большие шлемы»

Шнайдер в этом году собрала феноменальную статистику: во всех четырёх финалах она взяла титулы. Три из них достались Диане на турнирах серии WTA-250 в Хуахине, Будапеште и Гонконге. Ещё один – на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге. Плюсом в копилку россиянки пошёл и трофей на соревнованиях серии WTA-125 в Париже.

После победы в Гонконге Диана стала единственной теннисисткой в сезоне, выигравшей титулы на всех покрытиях. По количеству титулов россиянка сравнялась с Ариной Соболенко. Больше трофеев пока только у Иги Швёнтек (5).

На «тысячниках» 20-летняя теннисистка тоже показала себя и в Торонто добралась аж до полуфинала. В Канаде Диана переиграла Кори Гауфф и одержала первую победу над игроком из топ-10.

Первые личные рекорды Шнайдер начала ставить и на «Больших шлемах». Australian Open и «Ролан Гаррос» выдались не самыми удачными в одиночке: в Мельбурне и Париже россиянка завершила борьбу на самом старте. На Уимблдоне начались первые успехи: в Лондоне Диана смогла выйти в третий круг. А самым ярким выступлением на ТБШ стал четвёртый круг US Open. В Нью-Йорке Шнайдер впервые добралась до второй недели мэйджора.

Рассказывая о самых запоминающихся моментах сезона, Диана упомянула Открытый чемпионат США.

Диана Шнайдер на US Open Фото: Al Bello/Getty Images

«Я чувствую, что весь сезон был отличным. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы выбрала три лучших момента. Горжусь своей неделей в Бад-Хомбурге. Не ожидала, что смогу быть настолько хороша на траве, поэтому это было для меня сюрпризом. Это был отличный турнир, победа над несколькими замечательными соперницами (Kербер, Наварро, Бадоса и Векич. – Прим. «Чемпионата»).

Далее — вторая неделя на турнире «Большого шлема» на US Open, я стремилась к этому и горжусь, что у меня получилось. И просто попадание на Олимпиаду. Это была большая цель, и я очень рада, что мне выпала такая возможность. Хранить медаль ОИ у себя дома — это невероятно. Я знаю, что могу добиться большего, и посмотрим, как всё сложится в следующем году», — рассказала Шнайдер пресс-службе WTA.

Успехи в паре

Серебро Олимпиады – ещё одно большое достижение Дианы. Вместе с Миррой Андреевой они добрались до финала Игр, где в достойной борьбе уступили мощным итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини (6:2, 1:6, 0:1 [7:10]).

Выступление в парном разряде в целом стало сильным местом Шнайдер в этом году. Вместе с Эммой Наварро россиянка добралась до третьего круга Australian Open и «Ролан Гаррос» – тех «Шлемов», на которых возникли сложности в одиночке.

В дуэте с Линдой Носковой Шнайдер пробилась в полуфинал «тысячника» в Цинциннати, а следом вновь объединилась с Миррой и вышла в четвертьфинал Пекина.

Призовые

Все достижения Дианы высоко оценились и суммой призовых, которые она получила в этом году. За сезон россиянка заработала чуть больше $ 1,5 млн – это в три раза больше, чем за всю карьеру ранее.

И всё же успехи Шнайдер отражает не только доход, но и то, как теннисный мир высказывается о ней. Например, вот как подытожил сезон Дианы чемпион двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский.

«Диана — молодчина! Она проводит лучший сезон в карьере. На мой взгляд, она заслуженно и уверенно победила. На протяжении турнира она показывала очень хороший теннис. Перед финалом она была фаворитом и оправдала ожидания. Для неё очень хороший сезон, поэтому только поздравления», — сказал Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

Теперь Шнайдер предстоит отдохнуть, набраться сил и быть готовой только набирать темп в следующем сезоне. Как рассказала Диана, она возьмёт это время, чтобы расслабиться на пляже и посетить «Диснейленд».