Арине осталось выиграть один матч, чтобы обеспечить себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.

Соболенко досрочно пробилась в плей-офф Итогового WTA. А Рыбакина уже не выйдет из группы

В понедельник, 4 ноября, на Итоговом турнире WTA прошли матчи 2-го тура в Фиолетовой группе. Расписание всегда составляется таким образом, что после 1-го тура победительница играет с победительницей, а проигравшая — с проигравшей. Первым запуском организаторы поставили матч чемпионки Уимблдона 2022 года Елены Рыбакиной, посеянной под пятым номером, и олимпийской чемпионки — 2024 Чжэн Циньвэнь (7).

Рыбакина в 1-м туре уступила двукратной финалистке турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини (4), а Чжэн ничего не смогла поделать с трёхкратной чемпионкой мэйджоров Ариной Соболенко (1).

Ранее Рыбакина и Чжэн дважды играли друг с другом. Обе встречи остались за представительницей Казахстана. Елена выиграла в третьем круге победного для себя Уимблдона-2022 (7:6 (7:4), 7:5) и в Пекине-2023 (6:1, 6:2). В этот раз китаянка одержала первую победу.

В первых двух геймах могло сложиться впечатление, что матч превратится в состязание подающих — обе теннисистки особенно сильны именно в этом компоненте. На деле всё вышло несколько иначе: обе спортсменки гораздо чаще зарабатывали очки не благодаря своим действиям, а за счёт ошибок соперницы. Брейк-пойнты не заставили себя долго ждать. Чжэн в третьем гейме отыграла два брейк-пойнта, а вот Рыбакина в следующем гейме не справилась с подачей, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте, и позволила китаянке вырваться вперёд со счётом 3:1.

После того как Чжэн взяла ещё один гейм и повела 4:1 с брейком, ситуация стала неприятной для Елены. Однако она смогла преодолеть возникшие трудности. Шестой гейм она начала с 0:30, но всё же удержала подачу, а в седьмом гейме благодаря уверенной игре на приёме заработала брейк-пойнт. Тут уже и Чжэн ей помогла, допустив двойную ошибку, — так Рыбакина отыграла брейк. Подавая в восьмом гейме, теннисистка из Казахстана сравняла счёт — 4:4.

После этого теннисистки уже не давали друг другу шансов в своих геймах. Тай-брейк китаянка начала с очередной двойной ошибки, но в дальнейшем действовала точнее Рыбакиной и выиграла партию — 7:6 (7:4) за 1 час.

Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете положение Рыбакиной стало критическим, после того как она в пятом гейме проиграла подачу. Однако после этого в игре Чжэн случился провал. В следующих четырёх геймах она слишком часто ошибалась, а Рыбакина этим пользовалась. В девятом гейме Елена ещё и подала под ноль, записав себе в итоге пять эйсов за партию, — 6:3 за 44 минуты.

Решающий сет представительница Казахстана провалила. На один виннер пришлись 14 невынужденных ошибок, и в такой ситуации Чжэн, которая к тому же сумела прибавить, одержала уверенную победу, отдав лишь один гейм, — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1 за 2 часа 27 минут.

Затем настал черёд поединка Соболенко и Паолини. В прежние годы они четырежды играли друг с другом, одержав по две победы. Последний матч, в 1/8 финала Пекина-2023, выиграла белоруска — 6:4, 7:6 (7:4). Сегодня она также победила.

Начало матча полностью осталось за Соболенко. Арина играла в свой излюбленный силовой теннис, на который у Паолини не находилось ответа. Свои геймы белоруска брала вообще без проблем, а на приёме дожидалась ошибок итальянки. Арина допустила лишь небольшой срыв: после 4:0 она проиграла свою подачу. Жасмин попыталась догнать соперницу, но та больше не отдавала свои геймы и в девятом гейме закрыла сет — 6:3 за 37 минут.

Арина Соболенко на Итоговом чемпионате WTA — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Соболенко начала не слишком здорово, отдав первые два гейма. На брейк-пойнте во втором гейме белоруска допустила двойную ошибку. Но Арина взяла себя в руки и не дала Паолини помечтать о камбэке. Этот брейк она отыграла сразу же, а вскоре после этого ещё раз взяла чужую подачу и выиграла четыре гейма подряд — 4:2.

Тут качели опять ушли в другую сторону: у Соболенко резко увеличилось количество ошибок, и Паолини забрала три гейма подряд, а в 10-м гейме дважды имела сетбол на приёме, но не воспользовалась своими шансами — 5:5. Арина не дала Жасмин перевести матч в третий сет, в высшей степени уверенно выиграв последние два гейма, — 6:3, 7:5 за 1 час 31 минуту.

По итогам двух туров в Фиолетовой группе сложилась следующая картина: у Соболенко две победы, у Паолини и Чжэн — по одной, у Рыбакиной — ни одной. Арина уже обеспечила себе выход в полуфинал, причём с первого места, а Елена, напротив, лишилась шансов уйти с последней строчки в группе. Судьба второй путёвки в полуфинал от Фиолетовой группы решится в матче Паолини — Чжэн в 3-м туре, а встреча Соболенко и Рыбакиной уже не имеет турнирного значения (хотя очки и призовые, как обычно, будут разыгрываться).

Кроме того, Соболенко осталось выиграть всего один матч (в данном контексте не имеет значения, в группе или в полуфинале), чтобы вне зависимости от результатов Иги Швёнтек обеспечить себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.

Во вторник, 4 ноября, состоится 2-й тур в Оранжевой группе, в которой после 1-го тура лидируют Кори Гауфф и Ига Швёнтек.

Итоговый турнир закончится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».