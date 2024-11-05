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Андрей Рублёв: какое место занимает в Чемпионской гонке ATP, сколько у него очков, попадёт ли на Итоговый турнир

Рублёв пока не проходит на Итоговый. Что ему нужно в Метце для попадания в восьмёрку
Александр Насонов
Андрей Рублёв
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Разобрали все расклады в борьбе за оставшиеся три путёвки в Турин. Всё по-прежнему в руках Андрея.

Итоговый чемпионат ATP начнётся уже в ближайшее воскресенье, 10 ноября, а состав участников известен лишь чуть более чем наполовину. Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Тейлор Фриц досрочно квалифицировались на турнир — кто-то раньше, кто-то позже. А вот с оставшимися тремя путёвками ясности до сих пор нет.

Хотя, строго говоря, это не совсем так. Известно, что трое теннисистов из четвёрки Новак ДжоковичКаспер РуудАлекс де МинорАндрей Рублёв попадут в первую восьмёрку Чемпионской гонки ATP по итогам сезона. Однако, во-первых, неизвестно, у какого какой будет номер, а во-вторых, что самое главное — нет никакой ясности с тем, кто будет тем самым девятым лишним.

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Трое теннисистов из этой четвёрки выступают на этой неделе на турнирах ATP-250 в Метце и в Белграде. По их итогам могут произойти какие угодно перестановки. И лишь Джокович, располагающийся выше всех своих конкурентов, нигде не играет.

Чтобы понять, у кого сколько может стать очков по итогам Метца и Белграда, построим сводную таблицу. Рууд и Рублёв играют в Метце, а де Минор — в Белграде. Все они начинают борьбу со второго круга, то есть с 1/8 финала. Текущие очки игроков отражены в соответствующей колонке, а далее идут их возможные очки за продвижение по сетке. Стоит отметить, что в случае с де Минором и с Рублёвым выход в четвертьфинал ничего им не даёт, поскольку у них тогда сгорят 50 очков за предыдущие четвертьфиналы (у Алекса это Антверпен, у Андрея — Доха).

МестоТеннисистОчкиТурнир1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
6Новак Джокович3910
7Каспер Рууд3855Метц3895394540104095
8Алекс де Минор3745Белград3745379538603945
9Андрей Рублёв3720Метц3720377038353920

Что всё это означает? Это означает, что только титул в Метце гарантирует Рублёву квалификацию на Итоговый. В таком случае он обходит в гонке Джоковича, а именно это и требуется от каждого теннисиста — оставить позади хотя бы одного соперника, всё равно кого. Если же россиянин выйдет в финал и проиграет, то всё может закончиться печально. Джоковича и Рууда в таком раскладе Андрей заведомо не обходит, а де Минор обойдёт Андрея в случае выхода в финал. Таким образом, уже на момент возможного финала с участием Рублёва будет ясно, устроит ли его поражение в разрезе гонки за попадание на Итоговый.

Если же Рублёв проиграет в полуфинале Метца, то де Минору достаточно будет дойти до той же стадии в Белграде, чтобы отцепить Андрея. Ну а поражение в четвертьфинале, не говоря уже о неудаче во втором круге, автоматически означает для россиянина прекращение борьбы.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Париже в 2024 году

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Париже в 2024 году

Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Наилучшие шансы попасть на Итоговый у Джоковича, даром что Новак не играет, и у Рууда. Великий серб не квалифицируется на турнир только при одновременном выполнении трёх условий: Рууд выходит как минимум в полуфинал, а де Минор и Рублёв берут титулы. Что касается норвежца, то полуфинал в Метце гарантирует ему путёвку в Турин. Алекс и особенно Андрей не в таком комфортном положении, однако при этом всё в их руках. Повлиять на своё место в гонке не в силах только Джокович, а остальные парни сами куют свою судьбу.

Остаётся лишь оценить возможные сетки соперников по гонке. Рублёв начнёт Метц матчем с Лоренцо Сонего, потом у него возможен Ян-Леннард Штруфф (7), а в полуфинале — старый друг Андрея Григор Димитров (3). У Рууда сетка попроще: четвертьфинал — Педро Мартинес-Портеро (6), полуфинал — Алекс Михельсен (8). Ну а в финале Андрей и Каспер, первый и второй сеяные соответственно, могут сыграть друг с другом. И в этом случае мотивация у норвежца будет меньше, так как он уже точно будет выступать в статусе квалифицировавшегося на Итоговый.

ATP-250. Метц-2024. Турнирная сетка

У де Минора в Белграде вот какая возможная сетка: второй круг — Стэн Вавринка, четвертьфинал — Фабиан Марожан, полуфинал — Франсиско Серундоло (3), финал — Иржи Легечка (4). Всем соискателям путёвок на Итоговый по силам добраться до решающего матча и выиграть его. Это означает, что с окончательным составом топ-8 по итогам сезона не будет ясности вплоть до финалов. Что же, тем интереснее будет следить за турнирами.

ATP-250. Белград-2024. Турнирная сетка

…Самое забавное, что все вышеописанные расклады не будут иметь ровно никакого значения, если Джокович останется в восьмёрке и квалифицируется таким образом на Итоговый, но снимется с него. Серб говорил, что участие в финальном соревновании года уже не является для него первым приоритетом. И в случае отказа Новака Рууд, де Минор и Рублёв дружно поедут на турнир.

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