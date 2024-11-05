Рублёв пока не проходит на Итоговый. Что ему нужно в Метце для попадания в восьмёрку

Итоговый чемпионат ATP начнётся уже в ближайшее воскресенье, 10 ноября, а состав участников известен лишь чуть более чем наполовину. Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Тейлор Фриц досрочно квалифицировались на турнир — кто-то раньше, кто-то позже. А вот с оставшимися тремя путёвками ясности до сих пор нет.

Хотя, строго говоря, это не совсем так. Известно, что трое теннисистов из четвёрки Новак Джокович — Каспер Рууд — Алекс де Минор — Андрей Рублёв попадут в первую восьмёрку Чемпионской гонки ATP по итогам сезона. Однако, во-первых, неизвестно, у какого какой будет номер, а во-вторых, что самое главное — нет никакой ясности с тем, кто будет тем самым девятым лишним.

Трое теннисистов из этой четвёрки выступают на этой неделе на турнирах ATP-250 в Метце и в Белграде. По их итогам могут произойти какие угодно перестановки. И лишь Джокович, располагающийся выше всех своих конкурентов, нигде не играет.

Чтобы понять, у кого сколько может стать очков по итогам Метца и Белграда, построим сводную таблицу. Рууд и Рублёв играют в Метце, а де Минор — в Белграде. Все они начинают борьбу со второго круга, то есть с 1/8 финала. Текущие очки игроков отражены в соответствующей колонке, а далее идут их возможные очки за продвижение по сетке. Стоит отметить, что в случае с де Минором и с Рублёвым выход в четвертьфинал ничего им не даёт, поскольку у них тогда сгорят 50 очков за предыдущие четвертьфиналы (у Алекса это Антверпен, у Андрея — Доха).

Место Теннисист Очки Турнир 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 6 Новак Джокович 3910 — 7 Каспер Рууд 3855 Метц 3895 3945 4010 4095 8 Алекс де Минор 3745 Белград 3745 3795 3860 3945 9 Андрей Рублёв 3720 Метц 3720 3770 3835 3920

Что всё это означает? Это означает, что только титул в Метце гарантирует Рублёву квалификацию на Итоговый. В таком случае он обходит в гонке Джоковича, а именно это и требуется от каждого теннисиста — оставить позади хотя бы одного соперника, всё равно кого. Если же россиянин выйдет в финал и проиграет, то всё может закончиться печально. Джоковича и Рууда в таком раскладе Андрей заведомо не обходит, а де Минор обойдёт Андрея в случае выхода в финал. Таким образом, уже на момент возможного финала с участием Рублёва будет ясно, устроит ли его поражение в разрезе гонки за попадание на Итоговый.

Если же Рублёв проиграет в полуфинале Метца, то де Минору достаточно будет дойти до той же стадии в Белграде, чтобы отцепить Андрея. Ну а поражение в четвертьфинале, не говоря уже о неудаче во втором круге, автоматически означает для россиянина прекращение борьбы.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Париже в 2024 году Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Наилучшие шансы попасть на Итоговый у Джоковича, даром что Новак не играет, и у Рууда. Великий серб не квалифицируется на турнир только при одновременном выполнении трёх условий: Рууд выходит как минимум в полуфинал, а де Минор и Рублёв берут титулы. Что касается норвежца, то полуфинал в Метце гарантирует ему путёвку в Турин. Алекс и особенно Андрей не в таком комфортном положении, однако при этом всё в их руках. Повлиять на своё место в гонке не в силах только Джокович, а остальные парни сами куют свою судьбу.

Остаётся лишь оценить возможные сетки соперников по гонке. Рублёв начнёт Метц матчем с Лоренцо Сонего, потом у него возможен Ян-Леннард Штруфф (7), а в полуфинале — старый друг Андрея Григор Димитров (3). У Рууда сетка попроще: четвертьфинал — Педро Мартинес-Портеро (6), полуфинал — Алекс Михельсен (8). Ну а в финале Андрей и Каспер, первый и второй сеяные соответственно, могут сыграть друг с другом. И в этом случае мотивация у норвежца будет меньше, так как он уже точно будет выступать в статусе квалифицировавшегося на Итоговый.

У де Минора в Белграде вот какая возможная сетка: второй круг — Стэн Вавринка, четвертьфинал — Фабиан Марожан, полуфинал — Франсиско Серундоло (3), финал — Иржи Легечка (4). Всем соискателям путёвок на Итоговый по силам добраться до решающего матча и выиграть его. Это означает, что с окончательным составом топ-8 по итогам сезона не будет ясности вплоть до финалов. Что же, тем интереснее будет следить за турнирами.

…Самое забавное, что все вышеописанные расклады не будут иметь ровно никакого значения, если Джокович останется в восьмёрке и квалифицируется таким образом на Итоговый, но снимется с него. Серб говорил, что участие в финальном соревновании года уже не является для него первым приоритетом. И в случае отказа Новака Рууд, де Минор и Рублёв дружно поедут на турнир.