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Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Благодаря этому белоруска повторила крутое достижение Серены Уильямс!
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Лидеры
Лидеры
Арина Соболенко дважды подряд выходила в полуфинал Итогового турнира, будучи первой ракеткой мира. До этого подобное удавалось лишь Серене Уильямс в 2013-2014 годах.
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом турнире
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