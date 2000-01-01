Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Арина Соболенко вышла в плей-офф Итогового турнира WTA в Эр-Рияде. Благодаря этому белоруска повторила крутое достижение Серены Уильямс!
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Арина Соболенко дважды подряд выходила в полуфинал Итогового турнира, будучи первой ракеткой мира. До этого подобное удавалось лишь Серене Уильямс в 2013-2014 годах.
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом турнире
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