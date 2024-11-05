Рублёв стал первым четвертьфиналистом Метца. При этом он квалифицировался на Итоговый

В понедельник, 4 ноября, на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия), проходили матчи первого круга. Свой поединок в этот день проводил и российский теннисист Павел Котов, занимающий сейчас 75-е место в мужском мировом рейтинге. В соперниках у нашего соотечественника был 39-я ракетка мира аргентинец Томас Мартин Этчеверри.

Турнир в Белграде проводился с 2009 по 2012 год, затем появился в 2020-м, а в 2021-м и вовсе был проведён дважды из-за нехватки соревнований во время ковида. После 2022-го турнир отправился в столицу Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – город Баня-Лука, но продержался там лишь год. Теперь же соревнования снова проводятся в Белграде. Рекордсменом по количеству титулов тут является местный любимец – Новак Джокович. В 2022-м отличился Андрей Рублёв, а в 2021-м до финала дошёл Аслан Карацев. В нынешнем розыгрыше заявлено сразу несколько теннисистов, борющихся за последние путёвки в Турин.

Уже упомянутый выше Павел Котов и Томас Мартин Этчеверри встречались до вчерашнего дня лишь однажды. В 2023 году представитель Аргентины в двух сетах закрыл нашего соотечественника на старте «Мастерса» в Майами – 6:2, 6:2.

В новом очном противостоянии с теннисистом фаворитом снова был южноамериканец. Томас Мартин быстро повёл со счётом 3:0, оформив один брейк. Как оказалось, его в итоге оказалось достаточно для того, чтобы одержать победу в этой партии – 6:3. В первом сете у Павла был всего один брейк-пойнт, который он не реализовал в стартовом гейме.

Котов провалил и старт второго сета. 75-я ракетка мира отдал подачу под ноль, позволив противнику сразу оторваться в счёте – 2:0. Впоследствии россиянин мог упустить ещё один гейм на своей подаче в середине партии. Однако при счёте 3:1 наш соотечественник отыграл четыре брейк-пойнта и продолжил борьбу в поединке – 3:2 в пользу Этчеверри. Далее теннисисты держали свои подачи, и в итоге аргентинец одолел Павла со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты. При этом Котов упустил тройной брейк-пойнт на подаче соперника на матч. Это уже шестое поражение россиянина подряд.

А 5 ноября на турнире в Белграде свой турнирный путь начинал ещё один россиянин — Роман Сафиуллин. 60-я ракетка мира сражался в первом круге с итальянцем Фабио Фоньини. Отметим, что оба теннисиста проводили дебютное очное сравнение совсем недавно. В сентябре 2024 года Роман одержал трёхсетовую победу над противником на старте соревнований в китайском Чэнду (6:3, 4:6, 6:4).

В дебюте новой очной битвы игроки обменялись брейками — 1:1. Далее оба теннисиста брали подачи, причём россиянин дважды брал свои геймы под ноль. В середине сета Сафиуллин сделал ключевой брейк, который помог обеспечить ему комфортное преимущество. Роман мог закончить партию на приёме в восьмом гейме, однако не реализовал свой шанс. Благо это не повлияло на исход сета. В девятом гейме суммарно с четвёртого сетбола Сафиуллин оставил партию за собой — 6:3.

Во втором сете теннисисты долгое время удерживали свои подачи, даже не подпуская друг друга на приёме. Однако после счёта 3:3 итальянец расслабился, снова стал допускать невынужденные ошибки и проиграл сразу три гейма подряд. Таким образом, Роман оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:3. Стоит отметить, что в этой игре россиянин отлично подавал и выполнил девять эйсов. Сафиуллин одержал шестую победу подряд и 50-ю – на уровне ATP-тура. Напомним, на прошлой неделе 27-летний спортсмен стал чемпионом «челленджера» в Братиславе (Словакия). Во втором круге соревнований в Белграде Роман встретится с третьим сеяным аргентинцем Франсиско Серундоло.

Также на этой неделе проходит турнир ATP-250 в Метце (Франция). Соревнования появились в календаре в 2003 году, а чемпионом среди прочих становился и россиянин Дмитрий Турсунов (2008). В прошлом розыгрыше до финала добрался Александр Шевченко, позднее перешедший под флаг Казахстана. А чемпионом тогда стал француз Уго Умбер, который сейчас попробует защитить свой титул. В нынешней заявке среди прочих значился и россиянин Андрей Рублёв.

Стоит отметить, что изначально олимпийский чемпион Токио в миксте не планировал участвовать на турнире в Метце. Однако из-за того, что в лайв-гонке на Итоговый чемпионат ATP Андрей сейчас идёт лишь на девятом месте, он в последний момент заявился на французские соревнования.

А уже сегодня, 5 ноября, с престижного турнира в Турине снялся 24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович. Из-за этого на Итоговый чемпионат автоматически квалифицировались Каспер Рууд, Алекс де Минор и Андрей Рублёв. Последнему в первом матче на турнире в Метце предстояло сыграть с итальянцем Лоренцо Сонего.

Счёт личных встреч равный — 2-2. Рублёв выигрывал у Сонего на грунтовом «челленджере» в 2016 году и в финале Вены-2020 (хард в зале). Лоренцо после этого дважды победил на грунте — в Риме-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2023.

В стартовом сете нового очного противостояния было много борьбы внутри геймов. Но оба игрока удачно отводили все угрозы. И Андрей, и Лоренцо отыгрывали все брейк-пойнты успешно. У россиянина за партию таких шансов было четыре, а итальянца — пять. В итоге оба теннисиста добрались до тай-брейка. На нём Рублёв здорово стартовал, сразу ушёл в отрыв и сумел дожать итальянца — 7:6 (3). Добавим, что Лоренцо подал больше эйсов в этом сете — девять. У Андрея подач на вылет — две. Рублёв сделал одну двойную ошибку, тогда как Сонего таких вольностей себе не позволял.

Во второй партии спортсмены уверенно удерживали геймы на своих подачах. При счёте 5:4 в свою пользу отечественный теннисист повёл 30:0 на приёме, но соперник сравнял цифры на табло — 5:5. Затем Андрей спокойно взял свою подачу — 6:5. На этот раз россиянин решил не доводить дело до тай-брейка и отлично провёл 12-м гейм, оформив победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:3), 7:5 за 1 час 51 минуту, и стал первым четвертьфиналистом Метца. В этом матче Рублёв играл легко и свободно, уверенно действуя на подаче и с форхенда. Во втором круге соревнований в Метце Андрей встретится с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом из Германии и Корентеном Муте из Франции.

Турниры в Метце и Белграде завершатся в воскресенье, 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».