Кудерметова выдала камбэк в паре на Итоговом. А Швёнтек рискует не выйти из группы

Во вторник, 5 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи 2-го тура. Сегодня играли представительницы Оранжевой группы, и первыми на корт вышли теннисистки, потерпевшие поражения в 1-м туре, — финалистка US Open 2024 года Джессика Пегула и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова. Пегула в двух партиях уступила победительнице US Open — 2023 Кори Гауфф, а Крейчикова не смогла одолеть пятикратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек, несмотря на то что выиграла первый сет.

Ранее Пегула и Крейчикова лишь дважды играли друг с другом, и обе встречи состоялись в сезоне-2023. В 1/8 финала Australian Open победила американка (7:5, 6:2), а в полуфинале Дубая чешка взяла реванш со странным счётом — 6:1, 5:7, 6:0. Сегодня Барбора вырвалась вперёд в личном противостоянии.

В первом сете преимущество Крейчиковой было заметно невооружённым глазом. Чешка чаще и успешнее атаковала и ни разу не отдала свою подачу. Пегула пару раз навязывала ей борьбу в геймах, но до брейк-пойнтов не добралась. А после 3:3 Барбора взяла три гейма подряд, дважды сделав брейк, — 6:3 за 33 минуты. За всю партию она записала себе 14 виннеров, а Джессика — всего-навсего два.

Во второй партии у Пегулы пропала подача (40% попадания первой против 68% в первом сете и четыре двойные ошибки), а Крейчикова, наоборот, серьёзно прибавила в этом компоненте (78% против 53%) и к шести эйсам добавила ещё пять — итого 11. Чешка, которая в начале сета сделала два брейка, лишь однажды отдав при этом свою подачу, всё время вела в счёте и во второй половине партии уже без особых нервов довела дело до победы — 6:3, 6:3 за 1 час 10 минут.

После них на корте появились Швёнтек и Гауфф. Счёт личных встреч был разгромный: 11-1 в пользу польки. Единственную победу американка одержала в полуфинале Цинциннати-2023 — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. После этого Ига выиграла у Кори четыре раза подряд, в том числе в групповом раунде прошлогоднего Итогового турнира, и не отдала за эти четыре поединка ни одного сета. В этот раз Гауфф во второй раз в карьере победила Швёнтек.

В первом сете у Гауфф не шла первая подача (всего 46% попадания), но двойных ошибок было мало, всего две. В длинных ралли американка выглядела предпочтительнее Швёнтек, которая гораздо чаще ошибалась. Полька ни одного гейма не отдала без борьбы, но брейк-пойнтов у неё так и не было. Кори же лишь в первом гейме не добралась до брейк-пойнтов, а затем регулярно делала это. И если поначалу ключевые очки брала Ига, то во второй половине партии они доставались её сопернице. После пятого гейма Гауфф уступала 2:3 (но без брейка), но потом забрала четыре гейма подряд — 6:3 за 50 минут.

В начале второго сета с подачей Гауфф происходило что-то странное. В первых двух своих геймах процент попадания первой у американки был неплох, около 70%, но вот двойных ошибок при этом было целых шесть (всего за матч их оказалось 11)! Однако Швёнтек не смогла этим воспользоваться. Полька, как и прежде, сорила неточностями (всего у неё 47 невынужденных ошибок за встречу), и ей не помогло даже то, что она дважды вела с брейком. Кори дважды же отвечала обратным брейком, а в 10-м гейме приняла на матч — 6:3, 6:4 за 1 час 49 минут.

Таким образом, после 2-го тура в Оранжевой группе лидирует Гауфф, у которой две победы. Американка уже обеспечила себе выход в полуфинал, но не факт, что с первого места. Далее идут Швёнтек и Крейчикова, у которых по одной победе. Замыкает таблицу Пегула. У неё ни одной победы. У Джессики уже нет шансов пробиться в полуфинал.

Кроме того, сегодняшнее поражение Швёнтек означает, что Арина Соболенко впервые в карьере закончит сезон в ранге первой ракетки мира. Даже если Соболенко проиграет третий матч в группе, а потом уступит в полуфинале, а полька выиграет все оставшиеся матчи и завоюет титул, Арина всё равно останется впереди по очкам.

Арина Соболенко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Закрывал программу игрового дня парный матч с участием российской теннисистки Вероники Кудерметовой, выступающей вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин. Они играли с американками Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. В 1-м туре Кудерметова и Чань проиграли, поэтому им необходимо было побеждать.

Первый сет забрали Доулхайд и Кравчик. Кудерметова и Чань так и не вышли на брейк-пойнт, несмотря на то что в парных матчах сделать это легче, чем в одиночных, — при 40:40 играется решающее очко. В восьмом гейме Вероника и её напарница отдали подачу, после чего американки подали на партию — 6:3 за 32 минуты.

В паузе между сетами Чань из-за проблем с ногой запросила медицинский перерыв. Кудерметова и её напарница вели 3:1, но не удержали преимущество — 3:3. Критический момент настал в седьмом гейме: Вероника и китаянка уступали 0:40 на подаче, но взяли четыре очка подряд, а после этого выдали брейк под ноль. И при 5:3 подали на матч — 6:3 за 40 минут.

Пришлось играть чемпионский тай-брейк (до 10 очков). Кудерметова и Чань уступали 1:3, потом выиграли шесть очков подряд (7:3), соперницы сравняли счёт (7:7), но дальше очки брали только Вероника и китаянка — 3:6, 6:3, [10:7] за 1 час 27 минут.

Перед 3-м туром ситуация в группе Кудерметовой предельно проста. Россиянка и Чань выйдут в полуфинал, если обыграют олимпийских чемпионок Парижа-2024 Сару Эррани и Жасмин Паолини, и покинут турнир в случае поражения.

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В среду, 6 ноября, завершатся соревнования в Фиолетовой группе. Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь оспорят вторую путёвку в полуфинал, а Арина Соболенко, уже обеспечившая себе первую строчку, встретится с Еленой Рыбакиной, потерявшей шансы пройти дальше.

Итоговый турнир WTA завершится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».