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Итоговый турнир ATP — 2024: даты проведения, когда начинается, участники, призовые, где смотреть, есть ли Медведев, Рублёв

Великолепная восьмёрка: Медведев, Рублёв, Синнер и другие сыграют на Итоговом-2024
Александр Насонов
Великолепная восьмёрка на Итоговом-2024
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Рассмотрели достижения российских теннисистов и их соперников на предыдущих турнирах в Лондоне и в Турине.

С 10 по 17 ноября в Турине, Италия, пройдёт Итоговый чемпионат ATP. Этот турнир, как обычно, завершит сезон на профессиональном уровне. Уже известна восьмёрка теннисистов, которые лучше других выступили в Чемпионской гонке. На Итоговом турнире 2024 года сыграют теннисисты, занявшие в гонке места с первого по девятое, кроме Новака Джоковича, который решил сняться.

Изначально было известно, что места с первого по пятое в посеве займут Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Тейлор Фриц. А вот внутри тройки Каспер РуудАлекс де МинорАндрей Рублёв были возможны любые перестановки. Однако после снятий де Минора с Белграда и Рублёва с Метца стало очевидно, что норвежец останется шестым, австралиец — седьмым, а россиянин — восьмым.

Янник Синнер (Италия, 23 года)

Лучший результат на Итоговом: финал (2023)

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в третий раз квалифицировался на Итоговый турнир. В 2021 году Синнер не вышел из группы, а в 2023-м выиграл все три матча на групповом этапе, в полуфинале обыграл Даниила Медведева, а в финале уступил Новаку Джоковичу, которого победил несколькими днями ранее.

В Чемпионской гонке ATP Синнер финишировал с огромным отрывом от преследователей. Янник в этом году провёл 14 турниров, семь из которых выиграл. Главных успехов итальянец добился на Australian Open и на US Open. Титулы на хардовых мэйджорах принесли ему по 2000 очков. Большим подспорьем стали три трофея на «Мастерсах». В 2024-м Синнер взял Майами, Цинциннати и Шанхай, получив за них по 1000 очков.

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Александр Зверев (Германия, 27 лет)

Лучший результат на Итоговом: титул (2018, 2021)

Двукратный финалист мэйджоров — самый опытный участник Итогового-2024. Начиная с 2017 года Зверев пропустил лишь один заключительный турнир, в 2022 году. Тогда немец пропустил всю вторую половину сезона из-за травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. Более того, Зверев не только самый опытный среди всей восьмёрки, но и самый успешный. На счету Александра два титула на Итоговом. Он выиграл его в 2018 году, когда турнир ещё проходил в Лондоне, и в 2021-м, уже в Турине. В первом своём финале он победил Новака Джоковича, а во втором — Даниила Медведева. Год назад русский немец не вышел из группы.

В этом сезоне главное достижение Зверева с точки зрения очков — выход в финал «Ролан Гаррос», принёсший ему 1300 очков. Взял он своё и на «Мастерсах», выиграв Рим и Париж. Финальный рывок в столице Франции позволил ему обойти в гонке Карлоса Алькараса. Тем самым Александр гарантировал себе место в первой корзине при жеребьёвке.

Карлос Алькарас (Испания, 21 год)

Лучший результат на Итоговом: полуфинал (2023)

Четырёхкратный победитель ТБШ квалифицировался на Итоговый в третий раз подряд и вообще в третий раз в карьере. В 2022 году он прошёл на турнир по рейтингу в Чемпионской гонке ATP, но снялся из-за травмы, а вот в 2023-м вышел в полуфинал, где проиграл Новаку Джоковичу.

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На протяжении долгого времени Алькарас шёл на второй строчке в гонке, но в последний момент его обошёл Зверев. Это означает, что Карлос с вероятностью в 50% может пересечься в группе с Янником Синнером. Как и итальянец, испанец в этом году выиграл два мэйджора. Алькарасу покорились «Ролан Гаррос» и Уимблдон. «Мастерс» он выиграл всего один, самый первый, в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев (Россия, 28 лет)

Лучший результат на Итоговом: титул (2021)

Чемпион US Open — 2021, как и Зверев, тоже может считать себя завсегдатаем Итогового. Серия непрерывных участий Медведева берёт начало в 2019 году — тогда россиянин не вышел из группы. А два года спустя завоевал титул, пройдя турнир без поражений. В группе Даниил обыграл Новака Джоковича, Александра Зверева и Диего Шварцмана, в полуфинале — Рафаэля Надаля, а в финале — Доминика Тима. В сезоне-2023 Медведев добрался до 1/2 финала, где проиграл Яннику Синнеру.

Медведев не завоевал ни одного титула в 2024-м, но стабильный уровень выступлений позволил ему досрочно квалифицироваться на Итоговый. Финал Australian Open (1300 очков), полуфинал Уимблдона (800), финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (650) — вот основные достижения россиянина в заканчивающемся сезоне.

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Тейлор Фриц (США, 27 лет)

Лучший результат на Итоговом: полуфинал (2022)

Финалист US Open — 2024 лишь во второй раз в карьере прошёл на Итоговый турнир. В сезоне-2022 Фриц вышел в полуфинал и проиграл в нём Новаку Джоковичу, а год назад поехал в Турин в качестве запасного.

Американец, провёдший 21 турнир, взял своё скорее количеством, нежели качеством. Если бы не выход в финал US Open, принёсший 1300 очков, Тейлор вряд ли квалифицировался бы на Итоговый. Но сумму он набрал всё равно приличную. Два четвертьфинала ТБШ, два полуфинала «Мастерсов», два титула ATP-250 (Делрэй-Бич и Истбурн) — и путёвка в Турин в кармане.

Каспер Рууд (Норвегия, 25 лет)

Лучший результат на Итоговом: финал (2022)

Трёхкратный финалист мэйджоров в третий раз попал на Итоговый чемпионат. В обоих предыдущих случаях он выходил из группы. И если в 2021-м Рууд остановился в полуфинале, то год спустя вышел в финал, а уже там его остановил Новак Джокович.

Каспер Рууд на Australian Open — 2024

Каспер Рууд на Australian Open — 2024

Фото: Graham Denholm/Getty Images

К Рууду стиль «взять количеством, а не качеством» применим, пожалуй, даже в большей мере, нежели к Фрицу. Норвежец отыграл 24 турнира — в зачёт, разумеется, пошли только 19. Больше всего очков он заработал за полуфинал «Ролан Гаррос» (800). Обязательные «Мастерсы» Каспер в этом году провалил, зато в Монте-Карло дошёл до финала (650), а также выиграл «пятисотник» в Барселоне.

Алекс де Минор (Австралия, 25 лет)

Лучший результат на Итоговом: —

Де Минор — единственный дебютант Итогового-2024. В этом сезоне австралиец совершил прорыв на мэйджорах. Он трижды доходил до четвертьфинальной стадии на ТБШ, что принесло ему в общей сложности 1200 очков (трижды по 400). Алекс завоевал два титула, в том числе взяв «пятисотник» в Акапулько.

Андрей Рублёв (Россия, 27 лет)

Лучший результат на Итоговом: полуфинал (2022)

Рублёв в пятый раз в карьере (все — подряд) завоевал право выступить на Итоговом. Но лишь однажды ему удалось пройти групповой этап. В 2022 году россиянин вышел в полуфинал, в котором проиграл Касперу Рууду. А год назад не выбрался из сложной группы с Карлосом Алькарасом, Даниилом Медведевым и Александром Зверевым, уступив во всех трёх матчах.

Андрей Рублёв на Уимблдоне-2024

Андрей Рублёв на Уимблдоне-2024

Фото: Francois Nel/Getty Images

На «Шлемах» в этом году Рублёв не блистал. Лучший результат — четвертьфинал Australian Open, принёсший 400 очков. Зато порой выстреливал на «Мастерсах». Титул в Мадриде принёс ему 1000 очков, а финал в Монреале — 650. Ну и титул в Гонконге помог (250).

Состав корзин и жеребьёвка

Синнер и Зверев попали в первую корзину, Алькарас и Медведев — во вторую, Фриц и Рууд — в третью, де Минор и Рублёв — в четвёртую. Медведев точно не сыграет в группе с Алькарасом, а Рублёв — с де Минором. Даниил начнёт турнир матчем либо с Фрицем, либо с Руудом, а Андрея в 1-м туре ожидает или Синнер, или Зверев. Жеребьёвка состоится в четверг, 7 ноября, и начнётся в 14:00 мск.

Призовые

Призовой фонд в этом году у мужского Итогового такой же, как у женского, — $ 15,25 млн. Однако деньги распределяются чуть иначе. За участие каждый теннисист получит по $ 331 тыс., за каждую победу в группе — по $ 396,5 тыс., за победу в полуфинале — $ 1 123 400, за победу в финале — $ 2 237 200. Таким образом, если кто-то пройдёт весь турнир без поражений, то получит за это $ 4 881 100.

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Ничего не бросается в глаза? Россия — единственная страна, делегировавшая на Итоговый более одного представителя. И один из них, а именно Медведев, является самым возрастным участником турнира. Сейчас Даниилу 28 лет и почти 9 месяцев. Любопытный факт: последним по времени самым возрастным игроком из участников Итогового турнира, не достигшим 29 лет, был Николай Давыденко. Такое произошло в 2009 году, и тот Итоговый Давыденко выиграл.

Также интересно, что нынешний Итоговый станет первым за 23 года, на котором не будет ни одного представителя легендарной «Большой тройки» Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — Новак Джокович. На Итоговом-2001, прошедшем в Сиднее, титул завоевал Ллейтон Хьюитт, а кроме него в турнире участвовали Хуан-Карлос Ферреро, Андре Агасси, Густаво Куэртен, Патрик Рафтер, Евгений Кафельников, Себастьен Грожан и Горан Иванишевич.

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