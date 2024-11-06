Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек

Дата 5 ноября 2024 года — знаковая в карьере белорусской теннисистки Арины Соболенко. Именно в этот день стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как Арине впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.

Повторила достижение Азаренко

Теннисной истории до вчерашнего дня был известен всего один случай, когда представительница Беларуси завершала сезон первой ракеткой мира. Виктория Азаренко добилась подобного успеха в 2012 году. Спустя 12 лет достижение двукратной победительницы мэйджоров повторила Арина Соболенко.

Бо́льшую часть сезона-2024 она провела на второй позиции. В его середине был отрезок длиной в 10 недель, когда Арина занимала третью строчку, а на первых двух располагались Ига Швёнтек и Кори Гауфф. Однако ударная концовка сезона позволила Соболенко во второй раз в карьере забраться на вершину. В данное время Соболенко может похвастаться 22 победами в последних 23 матчах. За этот период она выиграла турнир WTA-1000 в Цинциннати, US Open и «тысячник» в Ухане. Единственное поражение Арина потерпела от Каролины Муховой, оказавшейся сильнее в четвертьфинале Пекина.

При этом сама Соболенко призналась, что была очень удивлена, когда внезапно вернулась на первую строчку мирового рейтинга в конце октября 2024 года.

«Я даже не знала, что так произойдёт. Подумала: «Как так? Что случилось? Где она потеряла 100 очков?» Это необычно, я такого не ожидала. Утром проснулась, и мой парень сказал: «О, поздравляю, ты стала первой ракеткой мира».

Я подумала: «Что?» В тот момент ничего не понимала. Ладно, я приму это. Как я всегда говорю, хочу закончить год первой ракеткой мира, тогда буду увереннее, что я первая ракетка мира по праву, а не потому, что кто-то потерял 100 очков, и вот так я стала первой», — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии WTA Finals.

Ига, в свою очередь, на пресс-конференции заявила следующее:

«Очевидно, мы обе боремся за первую строчку. В течение последних нескольких лет в основном только мы это и делали. Было приятно потренироваться с Ариной, мы этого не делали уже давно, наверное, с 2022 года. Не уверена, почему так давно, прошло много времени. Тренировка была хорошая. Она отличный игрок, заслуживает быть №1 в мире. Я совершенно точно буду бороться за то, чтобы оказаться на этом месте».

Логично встаёт вопрос: так почему Арина вернулась на первую строчку женского мирового рейтинга, ведь после Уханя она уступала 69 очков Иге Швёнтек. На рейтинг повлияли корректировки за недобор определённых турниров. Теннисистки не сыграли за сезон шесть обязательных «пятисотников». В качестве штрафа отнимаются очки, которые они набрали на своём худшем турнире в этом году. Полька потеряла 120 очков за Майами, а белоруска — 10 очков за Дубай.

Осечка Швёнтек

Решающие матчи в свете борьбы за лидерство в классификации должны были состояться на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Чтобы остаться на вершине по итогам сезона-2024, Соболенко нужно было либо выиграть все встречи в группе, либо две в случае одного поражения на этом же этапе Швёнтек, либо проиграть однажды и добраться до финала.

Напомним, Арина уже досрочно пробилась в полуфинал WTA Finals, последовательно сломив сопротивление китаянки Чжэн Циньвэнь и итальянки Жасмин Паолини. В заключительном поединке на групповом этапе представительнице Беларуси предстоит сразиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

При этом как минимум второй сценарий из вышеупомянутых раскладов уже произошёл. Полька, которая в Эр-Рияде пребывает не в самых лучших кондициях, проиграла чемпионке US Open — 2023 Кори Гауфф. Швёнтек отчаянно сражалась за победу, вела в первой партии (3:2), но провалила её концовку, отдав представительнице США четыре гейма подряд. Во втором сете теннисистки поочерёдно выходили в лидеры, однако победную точку поставила 20-летняя Гауфф. Таким образом, Кори одолела противницу со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 49 минут. Это всего лишь вторая победа юной американки над Игой в карьере.

Поражение Швёнтек означает, что Арина Соболенко впервые в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира. Даже если Соболенко проиграет третий матч в своём квартете и потом уступит в полуфинале, а полька выиграет все оставшиеся поединки и завоюет титул, белоруска всё равно останется впереди по очкам. Таким образом, Арина станет 16-й теннисисткой в истории, которой удастся завершить сезон лидером рейтинга WTA. Поздравляем представительницу Беларуси с этим невероятным достижением!