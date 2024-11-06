Битва олимпийских чемпионок за плей-офф Итогового WTA! А Соболенко и Рыбакина ждут. LIVE!

На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в среду продолжается групповой этап. На корт выходят лучшие теннисистки мира. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 6 ноября, завершится борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют олимпийские чемпионки Парижа в одиночном и парном разрядах – Чжэн Циньвэнь (7) из Китая и итальянка Жасмин Паолини (4). У них в активе по одной победе, и та, кто окажется сильнее в очном противостоянии, выйдет в полуфинал.

Другую путёвку уже завоевала первая ракетка мира Арины Соболенко, гарантировавшая себе лидерство в рейтинге до начала следующего года. Белоруска сыграет с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (5), для которой это будет последний матч в сезоне.

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