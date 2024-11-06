Битва олимпийских чемпионок за плей-офф Итогового WTA! А Соболенко и Рыбакина ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 6 ноября, завершится борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют олимпийские чемпионки Парижа в одиночном и парном разрядах – Чжэн Циньвэнь (7) из Китая и итальянка Жасмин Паолини (4). У них в активе по одной победе, и та, кто окажется сильнее в очном противостоянии, выйдет в полуфинал.
Другую путёвку уже завоевала первая ракетка мира Арины Соболенко, гарантировавшая себе лидерство в рейтинге до начала следующего года. Белоруска сыграет с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (5), для которой это будет последний матч в сезоне.
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Паолини и Циньвэнь начинают
Уже начинается пятый игровой день на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. На корт выходят Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь, которые в очном поединке разыграют последнюю путёвку в плей-офф от Фиолетовой группы. Напомним, что ранее в 1/2 финала досрочно вышла Арина Соболенко. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.
Сафиуллин проиграл
Тем временем, в Белграде в рамках второго круга сегодня Роман Сафиуллин проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло. Таким образом, после раннего поражения Павла Котова там же, в столице Сербии, а также снятия Андрея Рублёва с Метца после выхода в 1/4 финала, россиян в сетках турниров этой недели больше не осталось.
Арина Соболенко в понедельник досрочно обеспечила себе первое место в группе, а Елена Рыбакина при любом исходе сегодняшнего матча с белоруской выше четвёртого места в группе не поднимется.
Только у США, Германии и Беларуси в истории Открытой эры было два и более разных лидеров рейтинга WTA по итогам года. Во вторник, 5 ноября, После поражения польской спортсменки Иги Швёнтек в матче Итогового турнира WTA -2024 стало ясно, что Арина Соболенко станет второй белорусской теннисисткой, завершившей сезон лидером рейтинга WTA.
США — 5 (Крис Эверт, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс);
Германия — 2 (Штеффи Граф, Анжелика Кербер);
Беларусь — 2 (Виктория Азаренко, Арина Соболенко).
Дата 5 ноября 2024 года — знаковая в карьере белорусской теннисистки Арины Соболенко. Именно в этот день стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как Арине впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.
В этом году Итоговый турнир WTA впервые проводится в Эр-Рияде. Это значимое событие для Саудовской Аравии, которая всё более активно врывается в теннис с огромными инвестициями. Однако пока соревнования не вызывают существенного интереса у болельщиков.
Во вторник, 5 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи 2-го тура. В этот день играли представительницы Оранжевой группы, и первыми на корт вышли теннисистки, потерпевшие поражения в 1-м туре, — финалистка US Open 2024 года Джессика Пегула и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова. Пегула в двух партиях уступила победительнице US Open — 2023 Кори Гауфф, а Крейчикова не смогла одолеть пятикратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек, несмотря на то что выиграла первый сет.
Расписание среды
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.