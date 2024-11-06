Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир WTA — 2024, 6 ноября: Соболенко, Паолини, Рыбакина, Циньвэнь, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Битва олимпийских чемпионок за плей-офф Итогового WTA! А Соболенко и Рыбакина ждут. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир WTA. LIVE!
Комментарии
На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в среду продолжается групповой этап. На корт выходят лучшие теннисистки мира. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 6 ноября, завершится борьба в Фиолетовой группе. Программу откроют олимпийские чемпионки Парижа в одиночном и парном разрядах – Чжэн Циньвэнь (7) из Китая и итальянка Жасмин Паолини (4). У них в активе по одной победе, и та, кто окажется сильнее в очном противостоянии, выйдет в полуфинал.

Другую путёвку уже завоевала первая ракетка мира Арины Соболенко, гарантировавшая себе лидерство в рейтинге до начала следующего года. Белоруска сыграет с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной (5), для которой это будет последний матч в сезоне.

Итоговый чемпионат WTA – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 18:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Паолини и Циньвэнь начинают Сафиуллин проиграл Расписание среды
Live Даниил Сальников

Паолини и Циньвэнь начинают

Уже начинается пятый игровой день на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде. На корт выходят Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь, которые в очном поединке разыграют последнюю путёвку в плей-офф от Фиолетовой группы. Напомним, что ранее в 1/2 финала досрочно вышла Арина Соболенко. За ходом матча следите в нашем онлайн-табло.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа
06 ноября 2024, среда. 15:45 МСК
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
15:23 Даниил Сальников

Сафиуллин проиграл

Тем временем, в Белграде в рамках второго круга сегодня Роман Сафиуллин проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло. Таким образом, после раннего поражения Павла Котова там же, в столице Сербии, а также снятия Андрея Рублёва с Метца после выхода в 1/4 финала, россиян в сетках турниров этой недели больше не осталось.

15:17 Даниил Сальников

Арина Соболенко в понедельник досрочно обеспечила себе первое место в группе, а Елена Рыбакина при любом исходе сегодняшнего матча с белоруской выше четвёртого места в группе не поднимется.

Материалы по теме
Соболенко досрочно пробилась в плей-офф Итогового WTA. А Рыбакина уже не выйдет из группы
Соболенко досрочно пробилась в плей-офф Итогового WTA. А Рыбакина уже не выйдет из группы
15:06 Даниил Сальников

О том, как прошёл прошлый игровой день в Фиолетовой группе, читайте подробно в нашем прошлом лайве.

Материалы по теме
Соболенко досрочно победила в группе на Итоговом WTA! А Рыбакина проиграла
Live
Соболенко досрочно победила в группе на Итоговом WTA! А Рыбакина проиграла
14:54 Даниил Сальников

Только у США, Германии и Беларуси в истории Открытой эры было два и более разных лидеров рейтинга WTA по итогам года. Во вторник, 5 ноября, После поражения польской спортсменки Иги Швёнтек в матче Итогового турнира WTA -2024 стало ясно, что Арина Соболенко станет второй белорусской теннисисткой, завершившей сезон лидером рейтинга WTA.

Страны, имеющие 2+ теннисисток, становившихся лидерами рейтинга WTA по итогам года:
США — 5 (Крис Эверт, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс);
Германия — 2 (Штеффи Граф, Анжелика Кербер);
Беларусь — 2 (Виктория Азаренко, Арина Соболенко).
14:32 Даниил Сальников

Дата 5 ноября 2024 года — знаковая в карьере белорусской теннисистки Арины Соболенко. Именно в этот день стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как Арине впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.

Материалы по теме
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
Соболенко впервые закончит год лидером рейтинга WTA. Для этого хватило осечки Швёнтек
14:22 Даниил Сальников

В этом году Итоговый турнир WTA впервые проводится в Эр-Рияде. Это значимое событие для Саудовской Аравии, которая всё более активно врывается в теннис с огромными инвестициями. Однако пока соревнования не вызывают существенного интереса у болельщиков.

Материалы по теме
«400 зрителей — это позор». Теннисный мир в шоке от посещаемости на Итоговом в Эр-Рияде
«400 зрителей — это позор». Теннисный мир в шоке от посещаемости на Итоговом в Эр-Рияде
14:14 Даниил Сальников

Во вторник, 5 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи 2-го тура. В этот день играли представительницы Оранжевой группы, и первыми на корт вышли теннисистки, потерпевшие поражения в 1-м туре, — финалистка US Open 2024 года Джессика Пегула и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова. Пегула в двух партиях уступила победительнице US Open — 2023 Кори Гауфф, а Крейчикова не смогла одолеть пятикратную чемпионку ТБШ Игу Швёнтек, несмотря на то что выиграла первый сет.

Материалы по теме
Кудерметова выдала камбэк в паре на Итоговом. А Швёнтек рискует не выйти из группы
Кудерметова выдала камбэк в паре на Итоговом. А Швёнтек рискует не выйти из группы
14:01 Даниил Сальников

Расписание среды

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android