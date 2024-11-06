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Анастасия Потапова и Александр Шевченко развелись, но есть ещё пары теннисистов: Янник Синнер — Анна Калинская и другие

Потапова и Шевченко развелись. Но ещё остаётся 9 ярких влюблённых теннисных пар
Михаил Георгиев
Пары в теннисном мире
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Янник Синнер и Анна Калинская — главные звёзды, хотя есть и другие. Одни из них даже выиграли золото Олимпиады в миксте.

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила о разводе с 64-й ракеткой мира Александром Шевченко, который с нынешнего сезона выступает за Казахстан. Они поженились 1 декабря 2023 года. Ранее Анастасия удалила фото со свадьбы и убрала фамилию Шевченко из описания профиля в социальной сети, а теперь официально подтвердила предположения о расставании с Александром.

«Всем привет. В этот раз я с не очень позитивными новостями. К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение. Всем добра и любви! Ваша Настя», – написала 35-я ракетка мира.

Анастасия Потапова и Александр Шевченко

Анастасия Потапова и Александр Шевченко

Фото: LightRocket via Getty Images

Прискорбно констатировать, что одной теннисной парой стало меньше. Тем не менее есть ещё довольно много представителей ATP и WTA-туров, которые влюблены друг в друга. «Чемпионат» уже делал подборку состоящих в отношениях теннисистов во время «Ролан Гаррос» — 2024. С тех пор произошли некоторые изменения не только у Потаповой и Шевченко, так что предлагаем обновить информацию.

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Янник Синнер (№1 рейтинга ATP в данный момент) — Анна Калинская (№14 рейтинга WTA)

Примерно полгода назад Синнер и Калинская начали встречаться, подтвердив свои отношения во время «Ролан Гаррос». С тех пор Анна и Янник сделали шаг вперёд как на корте, так и за его пределами в плане развития отношения.

В начале июня Синнер стал первой ракеткой мира и удержит это звание как минимум до начала следующего сезона. Янник выиграл свой второй турнир «Большого шлема» на US Open, а также «Мастерсы» в Цинциннати и Шанхае. Калинская трофеи не завоёвывала, но поднялась с 25- го на 14-е место в рейтинге WTA. Неприятный момент для Синнера – публичной стала информация об обнаружении в его организме запрещённого стероида клостебола. Сейчас идёт рассмотрение апелляции Всемирного допингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). В худшем случае ему грозит двухлетняя дисквалификация.

Янник Синнер и Анна Калинская

Янник Синнер и Анна Калинская

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Пережить трудный момент Яннику помогает Калинская, которая по возможности ходит на его матчи. Среди прочего, Анна поддерживала итальянца в финале US Open. Синнер начал близко общаться с братом российской теннисистки Николаем. Янник даже достал ему ценный подарок – майку с автографом суперзвезды НБА Стефена Карри, поклонником которого Николай является.

Недавно итальянские СМИ писали, что Синнер сделал Калинской предложение, а она ответила согласием. Янник и Анна быстро всё опровергли. Пока итальянец и россиянка просто остаются парой влюблённых теннисистов, но их связь становится только крепче с течением времени.

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Стефанос Циципас (№12) — Паула Бадоса (№11)

За пару недель до «Ролан Гаррос» Циципас и Бадоса объявили о расставании, но прямо перед стартом турнира снова сошлись. С тех пор грек и испанка уже не выставляют свой роман напоказ, заметно снизив степень медийности. Это можно назвать разумным решением, которое пошло их отношениям на пользу.

Бадоса в придачу к этому заметно прибавила на корте. Перед «РГ» она находилась на 139-м месте в рейтинге WTA, а сейчас близка к возвращению в топ-10. Паула залечила старые травмы и показывала приличный уровень во второй части сезона. У Циципаса ситуация иная. Грек переживает нечто вроде застоя. Он тотально не проваливается в рейтинге, но выпал из первой десятки и в этом году поедет на Итоговый турнир ATP в Турин лишь в качестве запасного.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас

Паула Бадоса и Стефанос Циципас

Фото: Rich Polk/Getty Images

Алекс де Минор (№8) — Кэти Бултер (№23)

Де Минор и Бултер – ещё одна пара, которой отношения идут на пользу. Алекс и Кэти в июне второй раз за сезон покорили впечатляющее достижение – выиграли титулы ATP и WTA на одной неделе. Это случилось в Хертогенбосхе и Ноттингеме соответственно, а в марте австралиец и британка отличились подобным в Акапулько и Сан-Диего.

Алекс и Кэти постепенно поднимаются в рейтинге. Де Минор сейчас находится на восьмой позиции, что позволило ему впервые в карьере отобраться на Итоговый турнир ATP. Бултер располагается на лучшей для себя 23-й позиции. Она постепенно подбирается к топ-20, но для покорения этой вершины придётся подождать следующего сезона.

Что касается отношений, то у де Минора и Бултер в этом плане всё отлично. Они по-прежнему влюблены и живут в гармонии друг с другом. К слову, Кэти хорошо общается с Анной Калинской, на US Open они вместе играли в парном разряде и отлично провели время. Алекс – близкий приятель Янника Синнера, который в опросе ATP назвал его человеком, к которому обратится в критической ситуации. Завязалось что-то вроде дружбы теннисных пар – это очень приятный момент.

Алекс де Минор и Кэти Бултер

Алекс де Минор и Кэти Бултер

Фото: из личного архива Кэти Бултер

Гаэль Монфис (№55) — Элина Свитолина (№27)

38-летний Монфис и 30-летняя Свитолина – самая опытная теннисная пара. Гаэль и Элина переживают не лучшие отрезки в карьере, но всё равно выступают довольно прилично для своего возраста. Особенно это касается Гаэля, который отказывается завершать карьеру и остаётся одним из немногих старожилов в игре с эпохи «Большой тройки» наряду со Стэном Вавринкой. Иногда Монфис приятно удивляет. Например, на летнем «Мастерсе» в Цинциннати он обыграл чемпиона чемпиона «Ролан Гаррос» и Уимблдона Карлоса Алькараса.

Свитолина досрочно завершила сезон после US Open, чтобы залечить травмы. Но Элине также было важно выкроить дополнительное время для воспитания дочери Скай, которой в октябре исполнилось два года. Гаэль в этот период более-менее активно играл, зарабатывая деньги для семьи. В следующем сезоне Монфис и Свитолина собираются вернуться на корт. Француз вряд ли совершит весомый скачок в рейтинге, хотя балансирование на грани топ-50 – вполне приличный результат для него на данном этапе карьеры. Свитолина тоже наверняка уже не будет в первой десятке, как в лучшие годы, но имеет потенциал ворваться в первую двадцатку.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Фото: Julian Finney/Getty Images

Томаш Махач (№25) — Катержина Синякова (№46)

Махач и Синякова на «Ролан Гаррос» решили сыграть в миксте, но вылетели уже в первом раунде. Кто знает, возможно, это стало причиной размолвки в паре. Перед Олимпиадой в Париже Катержина сообщила, что рассталась с Томашем. Причины не называла, но сказала, что они оба остаются профессионалами и сыграют в миксте на Играх. И не соврала.

Махач и Синякова сенсационно принесли Чехии золотую медаль в миксте, при том что Томаш – ярко выраженный «одиночник». На церемонии награждения они поцеловались, что породило слухи о возобновлении романа между ними. Томаш и Катержина уклонялись от ответов на прямые вопросы журналистов по данному поводу. Но ничего не опровергали. Теннисист лишь сказал, что между ним и Катержиной нет конфликтов, но «нужно время, чтобы во всём разобраться». Вероятно, сейчас их отношения находятся в статусе «всё сложно» с перспективой улучшения в ближайшем будущем.

Томаш Махач и Катержина Синякова с золотыми медалями Олимпиады

Томаш Махач и Катержина Синякова с золотыми медалями Олимпиады

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уго Умбер (№14) — Тесса Андрианжафитримо (№303)

Полгода назад Уго Умбер и его подруга детства Тесса Андрианжафитримо попробовали сыграть в миксте на «Ролан Гаррос». Вылетели в первом же круге, но зато после этого Тесса заметно поднялась в одиночном рейтинге – почти на три сотни позиций. 26-летняя теннисистка выиграла «челленджеры» в Виго и Ле-Нёбуре, а в Порту дошла до финала. Это позволило ей достичь пока что лучшего в карьере статуса 303-й ракетки мира.

Умбер тоже не стоял на месте. На недавнем «Мастерсе» в Париже он дошёл до крупнейшего для себя финала, но без шансов уступил Александру Звереву (2:6, 2:6). Ещё Уго запомнился не очень красивым поведением в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым, но в конечном счёте осознал ошибку и принёс извинения. Стоит отметить, что Андрианжафитримо во время парижского «Мастерса» активно поддерживала Уго с трибун. У этой теннисной пары всё отлично, Уго и Тесса определённо способны покорить новые высоты в следующем сезоне.

Уго Умбер и Тесса Андрианжафитримо

Уго Умбер и Тесса Андрианжафитримо

Фото: из личного архива Уго Умбера

Денис Шаповалов (№78) — Мирьям Бьёрклунд (№758)

Шаповалов и Бьёрклунд – едва ли не главные претенденты на то, чтобы заполнить «вакантную» позицию замужней пары теннисистов после развода Потаповой и Шевченко. Канадец и шведка встречаются уже четыре года. В сентябре они погуляли на свадьбе Тани Бьёрклунд, сестры Мирьям (и тоже теннисистки), с гольфистом Олле Видегреном. Денис опубликовал фото с праздника в соцсетях, а Мирьям оставила под постом недвусмысленный комментарий: «Скоро наша очередь».

Правда, на корте у Шаповалова и Бьёрклунд сейчас не лучший период. Денис раньше входил в топ-10, но сейчас является только 78-й ракеткой мира и никак не может существенно подняться. Мирьям из-за травм и вовсе опустилась на 758-ю позицию, хотя не так давно в июне 2022-го поднималась на лучшее для себя 123-е место, а на US Open – 2023 отобралась в основную сетку турнира «Большого шлема» через квалификацию. Возможно, баланс в личной жизни поможет канадцу и шведке сделать шаг вперёд на корте в следующем сезоне.

Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд

Денис Шаповалов и Мирьям Бьёрклунд

Фото: из личного архива Мирьям Бьёрклунд

Дарья Сэвилл (№118) — Люк Сэвилл (№556)

Бывшая россиянка Дарья Гаврилова в 2018 году согласилась выйти замуж за австралийца Люка Сэвилла. Они отгуляли свадьбу в 2021-м, Дарья взяла фамилию мужа. На пике карьеры Сэвилл входила в топ-20, но сейчас в 30-летнем возрасте приходится довольствоваться местом за пределами первой сотни. Люк Сэвилл никогда не хватал звёзд с неба и был максимум 152-й ракеткой мира. Сейчас ему тоже 30 лет, результаты постепенно идут на спад, и это отражается на рейтинге.

Вероятно, не так уж далёк тот час, когда Дарья и Люк завершат карьеры и будут счастливо жить в отношениях. Пока они воспитывают маленьких щенков Мэтта и Перси, но вскоре могут задуматься о том, чтобы завести детей.

Дарья и Люк Сэвилл

Дарья и Люк Сэвилл

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Мэдисон Киз (№21) — Бьорн Фрэтэнджело (отсутствует в рейтинге ATP, но не завершил карьеру)

Киз и Фрэтэнджело начали встречаться в 2017 году. В конце 2023-го Бьорн сделал Мэдисон предложение, она ответила согласием. Теперь главный вопрос состоит в том, когда американские теннисисты отгуляют свадьбу.

Киз сейчас сосредоточена на своей карьере. На старте этого сезона Мэдисон не играла из-за травм, но смогла достойно вернуться и закончить год в районе топ-20. В будущем у неё есть потенциал подняться повыше, в том числе совершить камбэк в первую десятку, где она не так давно была.

Бьорн Фрэтэнджело и Мэдисон Киз

Бьорн Фрэтэнджело и Мэдисон Киз

Фото: из личного архива Мэдисон Киз

В этом ей поможет 31-летний Фрэтэнджело. Бьорн в последний раз выходил на корт летом 2023 года, поэтому недавно был удалён из рейтинга ATP. Тогда же он стал тренером Мэдисон, но официально игровую карьеру не завершал. Возможно, бывшая 99-й ракетка мира Фрэтэнджело ещё решит выступить на каких-то «челленджерах» с учётом не такого уж преклонного для спортсмена возраста, так что его ещё рано называть бывшим теннисистом.

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