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Итоговый без «Большой тройки»! Впервые за 23 года
Итоговый без «Большой тройки»! Впервые за 23 года
5 ноября стал известен окончательный состав на Итоговый турнир ATP. Впервые за 23 года в финальном состязании сезона не примут участие представители «Большой тройки».
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Особая ситуация
Особая ситуация
В Итоговом турнире — 2024 должен был участвовать один представитель «Большой тройки» — Новак Джокович. Но сербу пришлось сняться с соревнований из-за травмы. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уже завершили карьеры.
Другая эпоха
Другая эпоха
Последний раз Надаля, Джоковича или Федерера не было на Итоговом турнире в 2001 году. Те соревнования в Сиднее выиграл Ллейтон Хьюитт.
Впервые за 23 года Итоговый турнир пройдёт без «Большой тройки»
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