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Медведев — самый возрастной участник Итогового
Медведев — самый возрастной участник Итогового
После снятия Новака Джоковича Даниил Медведев стал самым возрастным игроком Итогового турнира — 2024. Таким молодым наиболее опытный теннисист на турнире не был с 2009 года!
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Молодой состав
Молодой состав
Сейчас Медведеву 28 лет 9 месяцев. Остальным участникам турнира в Турине меньше: Синнеру — 23 года 2 месяца, Алькарасу — 21 год 6 месяцев, Звереву — 27 лет 6 месяцев, Фрицу и Рублёву — 27 лет, Рууду — 25 лет 10 месяцев, де Минору — 25 лет 8 месяцев.
Достижение Давыденко
Достижение Давыденко
Последний случай, когда самый возрастной участник Итогового турнира был моложе 29 лет, произошёл в 2009 году. Таким теннисистом стал Николай Давыденко в возрасте 28 лет 5 месяцев, который и выиграл титул.
Медведев — самый возрастной участник Итогового турнира — 2024
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