Медведев — самый возрастной участник Итогового
После снятия Новака Джоковича Даниил Медведев стал самым возрастным игроком Итогового турнира — 2024. Таким молодым наиболее опытный теннисист на турнире не был с 2009 года!
Молодой состав
Сейчас Медведеву 28 лет 9 месяцев. Остальным участникам турнира в Турине меньше: Синнеру — 23 года 2 месяца, Алькарасу — 21 год 6 месяцев, Звереву — 27 лет 6 месяцев, Фрицу и Рублёву — 27 лет, Рууду — 25 лет 10 месяцев, де Минору — 25 лет 8 месяцев.
Достижение Давыденко
Последний случай, когда самый возрастной участник Итогового турнира был моложе 29 лет, произошёл в 2009 году. Таким теннисистом стал Николай Давыденко в возрасте 28 лет 5 месяцев, который и выиграл титул.
Медведев — самый возрастной участник Итогового турнира — 2024
Читайте также
Итоговый без «Большой тройки»! Впервые за 23 года
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
Кто из россиян включён в Зал теннисной славы?
Рублёв установил историческое достижение
Гауфф помогла травмированной Осаке унести сумки
Джокович станцевал в неоновом костюме в Пекине
Фаны Каролины Муховой сделали необычную атрибутику
Комплекс «Ролан Гаррос» обокрали. Что взяли воры?
Синнер оставил автограф на необычном мерче
Самые длительные матчи в женском теннисе
Фанат креативно попросил Медведева об автографе
Шарапова показала, как тренируется на корте. Видео
Алькарас — герой мемов на Кубке Лэйвера — 2024
Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео