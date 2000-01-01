Медведев — самый возрастной участник Итогового турнира — 2024

Молодой состав

Сейчас Медведеву 28 лет 9 месяцев. Остальным участникам турнира в Турине меньше: Синнеру — 23 года 2 месяца, Алькарасу — 21 год 6 месяцев, Звереву — 27 лет 6 месяцев, Фрицу и Рублёву — 27 лет, Рууду — 25 лет 10 месяцев, де Минору — 25 лет 8 месяцев.