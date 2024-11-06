Рыбакина громко хлопнула дверью на Итоговом. А в полуфинал вместе с Соболенко вышла Чжэн

В среду, 6 ноября, на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи 3-го тура в Фиолетовой группе. В первой встрече дня сошлись двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Жасмин Паолини и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь. Расклад был прост: Паолини и Чжэн в первых двух турах одержали по одной победе, и победительница их противостояния выходила в полуфинал, а проигравшая прекращала борьбу на турнире.

Рассуждая о предстоящей встрече, Паолини раскрыла план на игру. «Всегда проигрывала ей, так что это будет сложно. Я здесь уже провела два матча, лучше знаю корты, но и с ней то же самое. Она невероятно хорошо подаёт, поэтому ключевым моментом будет попытаться ответить, играть глубоко и, когда у меня будет возможность, атаковать и перемещать мяч. Люблю публику, надеюсь, что итальянцев будет больше, чем китайцев», — приводит слова Жасмин Ubitennis.

Как в воду глядела. Действительно, Жасмин и Чжэн уже в четвёртый раз играли друг с другом, и предыдущие три встречи выиграла китаянка. Две победы она одержала в 2023 году, а третью — в 2024-м, в четвертьфинале Уханя (6:2, 3:6, 6:3). Сегодня Чжэн просто разгромила соперницу.

В первом сете Чжэн задавила Паолини активностью и одержала уверенную победу — 6:1 за 32 минуты. Китаянка проиграла первый гейм, будучи принимающей, но после этого взяла с места в карьер и повесила сопернице скрытую «баранку». Чжэн, как обычно, хорошо подавала, сделав пять эйсов за партию, и часто переигрывала соперницу в обменах. В затяжном седьмом гейме Паолини не раз выходила на геймбол, но не воспользовалась своими возможностями. А китаянка дожала её со второго сетбола.

Что касается Жасмин, то она, такое впечатление, порой вообще не понимала, какая тактика может принести ей успех, — настолько велико было превосходство Чжэн. Итальянка оказалась хуже соперницы как по виннерам (два против 13), так и по невынужденным ошибкам (12 против семи).

Чжэн Циньвэнь на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете ничего не изменилось. Чжэн по-прежнему здорово подавала (ещё плюс семь эйсов, а всего их оказалось 12 при отсутствии двойных ошибок), хорошо работали и форхенд, и бэкхенд, и на это у Паолини не нашлось ответа. У итальянки был брейк-пойнт в первом гейме, но и только.

Ключевым стал отрезок с третьего по шестой гейм, на котором Чжэн взяла 16 очков, а Жасмин — лишь шесть. Подавая на матч в седьмом гейме, китайская теннисистка отыграла брейк-пойнт и реализовала первый же матчбол — 6:1, 6:1 всего за 1 час 8 минут.

«Прошло почти 11 лет с выхода Ли На в эту же стадию. Я горжусь, что смогла это повторить. Конечно, я не знала, что всё так произойдёт, когда приехала сюда, потому что это мой первый Итоговый турнир. Изначально я просто сказала себе наслаждаться моментом. Особенно из-за того, что мне попалась очень сложная группа. Спасибо всем фанатам, которые пришли посмотреть на меня сегодня вечером. Спасибо за всю вашу поддержку», — сказала Чжэн в интервью на корте.

И признала, что поражение от Арины Соболенко в первом туре пошло ей на пользу. «Чем больше матчей я провожу на Итоговом турнире, тем лучше становится моя игра на корте от матча к матчу. Процент первой подачи, удар с отскока и удар с лёта — всё улучшилось. Так что Соболенко заставила меня задуматься о том, что мне нужно улучшить в своей игре. Тогда я решила приложить некоторые усилия, и теперь появились результаты. Всё сработало и тут. Я сосредоточилась на подаче и заставила Паолини играть не очень удобно для неё», — сказала китаянка в эфире Sky Sports.

Арина Соболенко и Чжэн Циньвэнь Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором матче дня играли трёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко и победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина. Здесь интриги было меньше, ведь Соболенко досрочно не только вышла в полуфинал, но и обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам сезона, а Рыбакина, напротив, за тур до конца группового этапа потеряла шансы выйти в плей-офф. В то же время нельзя говорить, что теннисистки не были мотивированы, потому что на кону, как обычно, стояли рейтинговые очки и призовые.

Рыбакина после второго круга подтвердила, что постарается победить, несмотря на то что матч с Соболенко не имел турнирного значения. «В этом году она играет очень хорошо, у неё большая уверенность в себе, и это определённо будет сложный матч. Но я надеюсь, что в матче с Ариной смогу проявить себя ещё немного. И посмотрим, что из этого выйдет. Хочу получить удовольствие от игры и немного усложнить ей задачу», — сказала Елена на пресс-конференции.

Счёт личных встреч был 6-3 в пользу Соболенко. В этом году она дважды играла с Рыбакиной. Елена победила в финале Брисбена с разгромным счётом 6:0, 6:3, а Арина взяла реванш в полуфинале Мадрида со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). В этот раз сильнее оказалась теннисистка из Казахстана.

В первой половине стартового сета теннисистки никак не могли наладить подачу и до 3:3 дошли, сделав по два брейка. Во второй половине партии явное преимущество было у Рыбакиной, которая в своих геймах действовала почти безупречно. Соболенко же много ошибалась, а когда счёт стал 4:5 не в её пользу (третий брейк в исполнении Елены), не совладала с нервами и швырнула ракетку на корт, после чего наступила на неё.

Арина Соболенко швыряет ракетку Фото: кадр из трансляции

В 10-м гейме Рыбакина подала на сет — 6:4 за 41 минуту. Впервые на Итоговом-2024 представительнице Казахстана удалось выиграть партию.

В начале второго сета теннисистки без брейк-пойнтов брали свои геймы. Постепенно форхенд Соболенко заработал на полную мощность, и определяющим стал восьмой гейм. В нём Арине понадобилось четыре брейк-пойнта, чтобы взять подачу соперницы. В девятом гейме белоруска, как и во всех остальных геймах в этой партии, уверенно отподавала и перевела встречу в третий сет — 6:3 за 37 минут.

В заключительной партии также всё решил единственный брейк. В четвёртом гейме Рыбакина приняла под ноль и удержала это преимущество. После этого у Соболенко окончательно перестало что-то получаться. В шестом гейме Арина позволила Елене сделать ещё один брейк, после чего та подала на матч, использовав третий матчбол, — 6:4, 3:6, 6:1 за 1 час 41 минуту.

В итоге из Фиолетовой группы в полуфиналы вышли Соболенко (с первого места) и Чжэн (со второго). Имена их соперниц определятся в четверг, 7 ноября, когда состоится заключительный тур в Оранжевой группе. На оставшуюся путёвку в полуфинал претендуют две теннисистки, а именно Ига Швёнтек и Барбора Крейчикова. Кори Гауфф уже вышла из группы, но не факт, что с первого места, так что в соперницах у Соболенко может оказаться любая из трёх теннисисток. При этом Швёнтек будет играть не с Джессикой Пегулой, а с Дарьей Касаткиной. Американка снялась из-за травмы колена, и один матч сыграет россиянка, изначально ехавшая на турнир в качестве первой запасной.

Итоговый чемпионат WTA завершится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».