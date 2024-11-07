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Итоговый турнир WTA — 2024, 7 ноября: Касаткина, Швёнтек, Гауфф, Крейчикова, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина ворвалась на Итоговый WTA! Сумеет ли россиянка вмешаться в расклады? LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир WTA — 2024
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На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в четверг завершается групповой этап. На корт выходят лучшие теннисистки мира. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 7 ноября, завершится борьба на групповом этапе. Дарья Касаткина неожиданно выйдет на корт после снятия с соревнований из-за травмы Джессики Пегулы, уже лишившейся шансов на выход в плей-офф. Россиянка сразится с Игой Швёнтек (2), которая уже точно не станет первой ракеткой мира до начала следующего сезона и ещё может пролететь мимо плей-офф. Во втором поединке Кори Гауфф (3), уже вышедшая в полуфинал, попытается помешать Барборе Крейчиковой (8) оформить другую путёвку в плей-офф.

Итоговый чемпионат WTA – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 15:30 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
07 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

На днях стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как Арине впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.

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14:25 Даниил Сальников

Елене Рыбакиной удалось громко хлопнуть дверью, обыграв в последнем для себя матче сезона первую ракетку мира Арину Соболенко. Представительница Казахстана не смогла выйти из группы, а вот белоруска сразится в пятницу в 1/2 финала. Читайте подробности в нашем обзоре.

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14:11 Даниил Сальников

В среду, 6 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи в Фиолетовой группе. Все подробности игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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Расписание четверга

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.

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