Касаткина ворвалась на Итоговый WTA! Сумеет ли россиянка вмешаться в расклады? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 7 ноября, завершится борьба на групповом этапе. Дарья Касаткина неожиданно выйдет на корт после снятия с соревнований из-за травмы Джессики Пегулы, уже лишившейся шансов на выход в плей-офф. Россиянка сразится с Игой Швёнтек (2), которая уже точно не станет первой ракеткой мира до начала следующего сезона и ещё может пролететь мимо плей-офф. Во втором поединке Кори Гауфф (3), уже вышедшая в полуфинал, попытается помешать Барборе Крейчиковой (8) оформить другую путёвку в плей-офф.
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На днях стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как Арине впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.
Елене Рыбакиной удалось громко хлопнуть дверью, обыграв в последнем для себя матче сезона первую ракетку мира Арину Соболенко. Представительница Казахстана не смогла выйти из группы, а вот белоруска сразится в пятницу в 1/2 финала. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание четверга
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.