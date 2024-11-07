На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в четверг завершается групповой этап. На корт выходят лучшие теннисистки мира. Подробности – в трансляции.

Касаткина ворвалась на Итоговый WTA! Сумеет ли россиянка вмешаться в расклады? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. Сегодня, 7 ноября, завершится борьба на групповом этапе. Дарья Касаткина неожиданно выйдет на корт после снятия с соревнований из-за травмы Джессики Пегулы, уже лишившейся шансов на выход в плей-офф. Россиянка сразится с Игой Швёнтек (2), которая уже точно не станет первой ракеткой мира до начала следующего сезона и ещё может пролететь мимо плей-офф. Во втором поединке Кори Гауфф (3), уже вышедшая в полуфинал, попытается помешать Барборе Крейчиковой (8) оформить другую путёвку в плей-офф.

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