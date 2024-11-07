Жеребьёвка Итогового: Медведев в одной группе с Синнером, Рублёв — с Алькарасом

Сегодня, 7 ноября, в Турине (Италия) состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, последнего турнира в сезоне. Имена пяти теннисистов, квалифицировавшихся на турнир, были известны довольно давно. А окончательный состав сформировался уже на этой неделе, когда о снятии объявил 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

Обычно на Итоговый попадают теннисисты, занявшие места с первого по восьмое в Чемпионской гонке ATP. Существует правило, в соответствии с которым восьмая путёвка достаётся чемпиону мэйджора, занявшему какое-либо из мест с 9-го по 20-е. Этот пункт регламента пришлось применять на женском Итоговом чемпионате. Однако неожиданных чемпионов ТБШ среди мужчин не было. И на мужской Итоговый турнир квалифицировались представители топ-9 за вычетом Джоковича. В Турине сыграют Янник Синнер (Италия, 1), Александр Зверев (Германия, 2), Карлос Алькарас (Испания, 3), Даниил Медведев (Россия, 4), Тейлор Фриц (США, 5), Каспер Рууд (Норвегия, 6), Алекс де Минор (Австралия, 7) и Андрей Рублёв (Россия, 8).

Регламент турнира не изменился. По итогам жеребьёвки все участники разбиваются на две группы по четыре теннисиста в каждой. По двое лучших игроков из каждого квартета выходят в полуфиналы, победители которых сражаются в финале. Если кто-то выиграет все пять матчей, то получит за это 1500 очков: по 200 очков за каждую победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — за победу в финале.

Отрыв Синнера от остальных настолько велик, что Янник точно останется лидером рейтинга ATP по окончании соревнований, как бы ни закончился турнир. За вторую строчку в рейтинге поборются Зверев и Алькарас. А Медведев будет оборонять четвёртое место от группы преследователей во главе с Фрицем.

Призовой фонд мужского Итогового такой же, как и у женского, — $ 15,25 млн. Если победитель в одиночном разряде пройдёт весь турнир без поражений, то заработает $ 4 881 100. И это будет рекорд. На данный момент высшее достижение по призовым за отдельно взятый турнир принадлежит Новаку Джоковичу, который, пройдя Итоговый-2022 без поражений, заработал $ 4 740 300.

Как обычно, перед жеребьёвкой участников в соответствии с рейтингом распределили по корзинам. Представители одной корзины не могли попасть в одну группу. В первую попали Синнер и Зверев (Янник заведомо возглавил группу Илие Настасе, а Александр — группу Джона Ньюкомба), во вторую — Алькарас и Медведев, в третью — Фриц и Рууд, в четвёртую — де Минор и Рублёв. Вот что получилось на выходе:

Группа Настасе — Синнер, Медведев, Фриц, де Минор;

Группа Ньюкомба — Зверев, Алькарас, Рууд, Рублёв.

В итоге Медведев, чемпион Итогового турнира — 2020, попал в группу к Синнеру — Алькарас, соответственно, избежал встречи на групповом этапе с Янником. Рублёв попал в группу со Зверевым (двукратным чемпионом Итогового) и Алькарасом. Даниил начнёт турнир матчем с Фрицем, Андрей — со Зверевым. Можно отметить, что группы получились достаточно ровными по силе — по той причине, что Синнер и Алькарас, считающиеся лучшими игроками в мире на данный момент, оказались в разных квартетах.

Как вы считаете, кому повезло с жеребьёвкой, а кому – не очень? Пишите своё мнение в комментариях!

Итоговый турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».