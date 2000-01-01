Все участники Итогового турнира ATP — 2024
10 ноября стартует Итоговый турнир ATP. Кто же выступит в Турине?
Янник Синнер
В 2024 году первая ракетка мира взял титулы на Australian Open и на US Open, а также выиграл три «Мастерса». На Итоговом турнире — 2024 Синнер сыграет в группе Илие Настасе.
Александр Зверев
В этом сезоне вторая ракетка мира вышел в финал «Ролан Гаррос» и взял титулы на двух «Мастерсах». В Турине Зверева распределили в группу Джона Ньюкомба.
Карлос Алькарас
В 2024 году на счету третьей ракетки мира победы на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. На Итоговом турнире — 2024 Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба.
Даниил Медведев
В этом сезоне четвёртая ракетка мира дошёл до финала Australian Open, полуфинала Уимблдона и финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. На Итоговом турнире — 2024 Медведев сыграет в группе Илие Настасе.
Тейлор Фриц
В 2024 году шестая ракетка мира вышел в финал US Open и выиграл два турнира ATP-250. В Турине Фрица распределили в группу Илие Настасе.
Каспер Рууд
В этом сезоне седьмая ракетка мира дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос» и выиграл ATP-500. На Итоговом турнире — 2024 Рууд попал в группу Джона Ньюкомба.
Алекс де Минор
В 2024 году восьмая ракетка мира доходил до трёх четвертьфиналов ТБШ и взял титул ATP-500. На Итоговом турнире — 2024 де Минор сыграет в группе Илие Настасе.
Андрей Рублёв
В этом сезоне девятая ракетка мира дошёл до четвертьфинала Australian Open, взял один титул «Мастерса», выиграл ATP-250. В Турине Рублёва распределили в группу Джона Ньюкомба.
Все участники Итогового турнира ATP — 2024
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