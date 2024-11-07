Кудерметова пробилась в полуфинал парного Итогового. А вот Швёнтек осталась без плей-офф

В четверг, 7 ноября, на Итоговом чемпионате WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись встречи 3-го тура в Оранжевой группе. В первой встрече дня сошлись вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая сейчас девятое место в женском мировом рейтинге.

Изначально в женском одиночном разряде не было наших девушек, но неожиданно перед заключительным днём группового этапа из-за травмы снялась американка Джессика Пегула. Поэтому в её в последнем матче Оранжевой группы заменила Дарья Касаткина. Она была первой запасной в Эр-Рияде. Шансов пройти в плей-офф у Дарьи не было.

Расклад в этом квартете был прост: Ига Швёнтек выходила в полуфинал, если Барбора Крейчикова проиграет Кори Гауфф. Результат противостояния с Касаткиной особого значения не имеет. Проход Иги зависел от того, победит ли Гауфф Крейчикову. Напомним, полька в своём стартовом поединке на Итоговом турнире WTA — 2024 одержала волевую победу над чешкой (4:6, 7:5, 6:2), а затем уступила американке (3:6, 4:6).

После поражения от Кори Ига прокомментировала свою игру в Эр-Рияде.

«Мне немного сложнее играть, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не выступала с того момента, как вылетела с US Open в начале сентября. Также мы только начали совместную работу с тренером Вимом Фиссеттом», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Швёнтек. При этом Ига выиграла у Дарьи 10 сетов подряд — все в 2022 году, начиная с третьего круга Australian Open и заканчивая групповым раундом Итогового, который тогда проходил в Форт-Уэрте (США). Россиянка же свою единственную победу над полькой одержала на траве Истбурна-2021.

Новое очное противостояние представительница Польши ожидаемо начала намного активнее и быстрее противницы. Ига действовала на корте с атакующим настроем, была нацелена на атаку. У спортсменки проходили удары навылет слева и справа. Подача у второй ракетки мира также шла неплохо. Дарья в основном играла в стартовом сете в обороне, при этом возвращая немало мячей. Швёнтек старалась действовать в высоком темпе и часто завершала атаки на раннем этапе розыгрыша. Первую партию Ига оставила за собой со счётом 6:1.

Далее пятикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде продолжила играть первым номером. Швёнтек действовала зрелищно и чётко. Касаткина разве что защищалась и лишь изредка могла создавать что-то сама. Стоит отметить, что у Иги и во второй партии замечательно работал кросс с бэкхенда, с которого она немало выиграла чисто, а ещё часто этот удар позволял получить решающее преимущество в розыгрыше. В итоге полька повесила «баранку» Дарье во втором сете, отдав россиянке лишь один гейм за всю встречу — 6:1, 6:0. Продолжительность этого матча составила всего 52 минуты.

После Швёнтек и Касаткиной на корте появились Гауфф и Крейчикова. Американка и чешка лишь раз встречались друг с другом до сегодняшнего дня. Барбора оказалась сильнее представительницы США в четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2021 года со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Напомним, впоследствии Крейчикова выиграла Открытый чемпионат Франции, одолев в битве за трофей россиянку Анастасию Павлюченкову.

Первые четыре гейма в стартовом сете проходили в равной борьбе. Девушки уверенно брали геймы на своих подачах. Неожиданно первой сделала брейк именно Барбора. Теннисистка из Чехии вырвалась вперёд — 3:2. Далее теннисистки снова отлично действовали на своих подачах, однако при счёте 5:4 Крейчикова не сумела подать на партию. Гауфф отыграла подачу на сет Кори, добившись обратного брейка. Счёт стал равным — 5:5. Но уже в 11-м гейме Барбора снова сделала брейк, поведя со счётом 6:5. Гауфф могла в очередной раз сравнять цифры на табло, однако не закрыла четыре брейк-пойнта, а вот её противница использовала свой первый сетбол и добилась победы в партии со счётом 7:5 за 55 минут.

На старте второй партии девушки взяли по гейму. Причём чешка Крейчикова спаслась с двойного брейк-пойнта соперницы — 1:1. Далее теннисистки долгое время брали геймы на своих подачах. И всё же, как и в предыдущем сете, первый брейк в партии сделала именно опытная чешка. Это случилось при счёте 4:4. Во время подачи Барборы на матч Кори заработала двойной брейк-пойнт, но Крейчикова все угрозы отвела и добралась до первого матчбола. Его чешская теннисистка упустила, а потом ещё один. И всё же после ещё двух брейк-пойнтов соперницы чемпионка Уимблдона 2024 года добилась победы — 7:5, 6:4. Таким образом, Барбора Крейчикова по лучшему соотношению сетов заняла первое место в группе и сыграет в плей-офф с Чжэн Циньвэнь из Китая. Второй стала Кори Гауфф (США). Она сразится с белоруской Ариной Соболенко. А вот Ига Швёнтек с двумя победами в группе не попала в плей-офф.

Закрывал программу игрового дня парный матч с участием российской теннисистки Вероники Кудерметовой, выступающей вместе с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин. Они сражались с олимпийскими чемпионками Саррой Эррани и Жасмин Паолини.

Перед 3-м туром ситуация в группе Кудерметовой была также предельно проста. Россиянка и Чань выйдут в полуфинал, если обыграют итальянок, и покинут турнир в случае поражения.

В первом сете Вероника и Хаочин вели с брейком — 2:1, но своё преимущество удержать не сумели. Уже следом интернациональный тандем отдал свой гейм под ноль — 2:2. Далее спортсменки на протяжении долгого времени не могли выйти на брейк-пойнт, несмотря на то что в парных матчах сделать это легче, чем в одиночных, — при 40:40 играется решающее очко. При этом в восьмом гейме чужую подачу удалось взять именно олимпийским чемпионкам Парижа-2024 — 5:3. Вскоре они подали на партию — 6:3. Таким образом, Эррани и Паолини находились в сете от плей-офф.

Итальянки продолжили поддавливать соперниц и в начале второй партии оторвались в счёте — 2:0. Правда, Вероника и её напарница быстро сумели сравнять цифры на табло — 2:2. Далее тандемы взяли по одной своей подаче, а в седьмом гейме Сара и Жасмин вновь сделали брейк — 4:3. Затем Кудерметова и Чань во второй раз в партии восстановили равновесие в счёте, отыграв двойной геймбол — 4:4. Вскоре девушки вновь обменялись брейками — 5:5. Примечательно, что в 10-м гейме россиянка и представительница Китайского Тайбэя ушли с двойного матчбола. Но чехарда брейков продолжилась. 11-й гейм Вероника и Хаочин проиграли под ноль. Этим же ответили и представительницы Италии — 6:6. А на тай-брейке сильнее оказались Кудерметова и Чань — 7:6 (7:4).

Судьба путёвки в плей-офф решилась на супер-тай-брейке (до 10 очков). Вероника и её напарница быстро повели со счётом 5:1. Однако затем Эррани и Паолини взяли пять очков подряд — 5:5. Вскоре россиянка и Хаочин заработали три матчбола — 9:6, но итальянки проявили бойцовский характер и продолжили борьбу в противостоянии — 9:9. Последние два очка остались за тандемом Вероника Кудерметова/Чань Хаочин. Девушки одолели грозных соперниц со счётом 3:6, 7:6 (7:3), [11:9]. В полуфинале наша спортсменка и её напарница сыграют с тандемом Катержина Синякова(Чехия)/ Тэйлор Таунсенд (США).

Итоговый турнир WTA завершится 9 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».