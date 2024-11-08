«У Алькараса бывают необъяснимые поражения». Чего ждать от Карлоса на Итоговом турнире ATP

Карлос Алькарас — самый молодой участник нынешнего Итогового турнира ATP. Но не самый неопытный. В мае испанскому теннисисту исполнился 21 год. Три года назад Алькарас принял участие в молодёжном Итоговом чемпионате — и выиграл его. А два года спустя состоялся дебют Карлоса на главном мероприятии.

Алькарас был тогда вторым сеяным и подходил к турниру в статусе одного из главных фаворитов. В группе он занял первое место, однако без потерь не обошлось. Карлос победил Даниила Медведева и Андрея Рублёва, но проиграл Александру Звереву. Поражение испанца от русского немца случилось в трёх сетах — то был единственный матч в группе, когда игрокам не хватило двух партий. И именно этот фактор стал решающим. Алькарас, Медведев и Зверев закончили группу с двумя победами у каждого, однако за счёт лучшего процента выигранных сетов Карлос оказался впереди всех.

В том, что Алькарас попадёт на Итоговый-2024, изначально ни у кого не было сомнений, — слишком уж хорош он на корте. Лишь бы травмы не мешали. Из-за различных повреждений молодой спортсмен играл не на всех турнирах, на которые заявлялся. Но на главных соревнованиях в первой половине сезона выступал здорово.

В марте Алькарас выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, победив в финале Даниила Медведева. А пиком — точнее, даже двумя пиками — стала первая половина лета, когда Карлос выиграл два турнира «Большого шлема». Испанцу не было равных как на грунтовом «Ролан Гаррос», так и на травяном Уимблдоне. Был он близок и к третьему знаковому титулу. Но Новак Джокович слишком долго шёл к олимпийскому золоту, чтобы отдать его кому бы то ни было.

После такого ударного отрезка Алькарас частично выгорел. Он и сам признавал это после сенсационного поражения от Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге US Open. «Пятисотник» в Пекине Карлос взял, но на последующих «Мастерсах» в Шанхае и в Париже последовали необъяснимые поражения. В Китае 21-летний спортсмен уступил Томашу Махачу, в Париже — Уго Умберу. То есть теннисистам, которых он в своих оптимальных кондициях даже не заметил бы.

Был ещё любопытный выставочный турнир в Эр-Рияде под названием Six Kings Slam. Там Алькарас дошёл до финала, где уступил Яннику Синнеру. Уровень тенниса, показанный участниками решающего матча, был настолько высок, что при просмотре забывалось, что встреча не имеет официального статуса. На кону стояли $ 6 млн, но одним этим фактом стремление игроков выложиться на все сто не объяснить.

То, что сейчас нет теннисистов сильнее Синнера и Алькараса, подтверждает даже Зверев, опережающий испанца в рейтинге. «Для меня всё равно Янник провёл лучший год в этом сезоне, это точно, а затем Карлос — второй лучший. Он выиграл два турнира «Большого шлема». Возможно, я и опережаю его в рейтинге, но он выиграл Уимблдон и «Ролан Гаррос». Это два крупных титула. Так что они по-прежнему два лучших игрока в мире, по моему мнению, на данный момент», — сказал Александр на одной из пресс-конференций ранее в ноябре.

Главным конкурентом Алькараса в борьбе за победу на Итоговом считается, разумеется, Синнер. Чемпион Уимблдона 2001 года тренер Елены Рыбакиной Горан Иванишевич, сравнивая Янника и Карлоса, заметил, что испанскому теннисисту порой не хватает стабильности, и потому итальянец сильнее. «Они разные игроки, но, когда оба в лучшей форме, чувствую, что Синнер лучше. Он более последователен на протяжении всего матча, в то время как Алькарас может перейти от потрясающих ударов к лёгким ошибкам. В этом году у Карлоса было несколько поражений, которые я не могу объяснить… Если мы уберём Новака из уравнения, они будут доминировать. Они намного сильнее всех остальных в туре», — цитирует Иванишевича Tennis Majors.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

По итогам жеребьёвки Алькарас получил в соперники по группе Александра Зверева, Каспера Рууда и Андрея Рублёва. Хорошо ли для Карлоса, что он избежал встречи с Синнером? И да, и нет. С одной стороны, в группе с Янником испанцу по определению было бы сложнее. Но формат Итогового оставляет право на ошибку. В полуфинал можно выйти и при одном поражении в группе (а то и при двух). Так не лучше ли было бы пересечься в Синнером в группе, чтобы потом не встретиться с ним до финала? А теперь не исключено, что Алькарас выйдет на итальянца в полуфинале. И вот там проигрывать ему будет уже нельзя.

Что касается соперников по группе, то наиболее удобным из них для Алькараса является Рууд. Карлос выиграл у Каспера все четыре очные встречи, хотя в текущем сезоне они не играли друг с другом. А вот со Зверевым будет непросто. В личных встречах у них 5-5, а на прошлогоднем Итоговом Александр оказался сильнее — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Потом немец выиграл ещё в четвертьфинале Australian Open, а испанец взял реванш на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и в финале «Ролан Гаррос».

Да и матч с Рублёвым не будет лёгкой прогулкой для Алькараса. На том же Итоговом-2023 Карлос победил 7:5, 6:2, а вот в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Андрей одержал волевую победу — 4:6, 6:3, 6:2. Шансы, что четырёхкратный чемпион ТБШ выйдет в полуфинал, всё-таки выше, нежели вероятность неудачного исхода. Однако подводные камни на этом пути есть. И их немало.

На счету Алькараса пока нет ни одного титула на крытых кортах. И даже выходов в финал нет. К Итоговому-2024 Карлос отнёсся со всей ответственностью. Для подготовки спортсмена к турниру в академии его тренера Хуан-Карлоса Ферреро постелили такой же корт, как в Турине. Любопытно будет посмотреть, даст ли это какое-либо преимущество испанцу в первом матче, в котором его соперником будет удобный Рууд.