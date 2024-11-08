Какие шансы у Медведева на Итоговом? Ждать геройств от россиянина точно не стоит

А ведь всё могло начаться для Даниила Медведева с вожделенного титула на Открытом чемпионате Австралии, к которому наш соотечественник подбирался уже трижды, но так и не победил. На этот раз, ведя 2:0 по сетам, Даниил не сдюжил в противостоянии с Янником Синнером, которого в своё время регулярно обыгрывал. Однако с тех пор расклад сил кардинально поменялся.

Интересно, что на грядущем Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Турине с 10 по 17 ноября, россиянин и итальянец сыграют в одной группе, но ждать каких-то чудес от Медди точно не стоит. После очередного, уже третьего подряд провала на парижском «Мастерсе» форма и психологическое состояние уроженца Москвы вызывают большие вопросы, а ведь турнир проводится на быстром харде: любимом покрытии Медведева. Так что победы в группе над Тейлором Фрицем и Алексом де Минором уже станут серьёзным успехом, а там уж как пойдёт. Напомним, прошлогодний чемпион Новак Джокович отказался от участия по состоянию здоровья.

Даниил оказался самым возрастным участником турнира. На момент соревнований ему будет 28 лет 9 месяцев. Время летит, молодые и набирающие ход конкуренты не дремлют, а сил и выносливости с годами становится всё меньше. Природу не обманешь. Особенно в таком энергозатратном и физически сложном виде спорта, как теннис.

«Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титулов. Думаю, он огорчён, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы», — сказала бронзовый призёр Олимпийских игр в паре, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова.

Это не шутка: Медведев действительно станет единственным участником турнира, кто не смог завоевать ни одного титула в нынешнем сезоне. Отметим, последний титул ATP россиянин взял 17 месяцев назад. Это случилось на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме, который завершился 21 мая 2023 года. Тогда в финале Даниил обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

Такое ощущение, что тех пор прошла целая вечность, а ведь это был неожиданный успех на грунте. В то время как возможностей для победы на харде было с лихвой, но все попытки оказались неудачными. Не будем же мы называть каким-то серьёзным достижением победу на Кубке Лэйвера, где сам Медведев ко всему прочему проиграл обе встречи и стал обладателем командного титула исключительно благодаря своим партнёрам?

Даниил Медведев Фото: Tullio Puglia/Getty Images

В Турине Медведеву нужно достать из себя все оставшиеся силы. У Даниила есть опыт побед на Итоговом, но важно, чтобы сошлись все факторы. И прежде всего заработала подача. То, что случилось в матче с Попыриным в Париже, и последовавшая затем россыпь двойных ошибок – настоящая катастрофа для теннисиста топ-уровня. Вполне возможно, что Даню беспокоит плечо, однако ответ на этот вопрос могут дать только сам спортсмен и представители его команды. Тренерам Жилю Сервара и Жилю Симону нужно серьёзно поработать.

В любом случае мы будем болеть за Даниила Медведева. Хорошо, что он и Андрей Рублёв оказались в разных группах. Несмотря на неутешительные прогнозы, желаем удачи и побед нашим парням.