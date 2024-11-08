Янник попал в одну группу с Даниилом Медведевым и считается одним из главных фаворитов последнего турнира года.

Синнер может оформить 70 побед в сезоне в Турине. Для этого ему надо выиграть все 5 матчей

С 10 по 17 ноября в Турине лучшие теннисисты планеты сразятся за чемпионский титул. Именно в этом итальянском городе уже четвёртый год подряд проходит Итоговый турнир ATP. Одним из главным фаворитов соревнований является первая ракетка мира Янник Синнер.

Дебютные титулы на ТБШ и первое место в чемпионской гонке

Стоит отметить, что двукратный чемпион ТБШ в третий раз квалифицировался на Итоговый турнир. В 2021 году Синнер не вышел в плей-офф, а в 2023-м выиграл все три встречи на групповом этапе, в полуфинале одолел Даниила Медведева, а в финале уступил Новаку Джоковичу, которого победил несколькими днями ранее.

В Чемпионской гонке ATP Янник первый с большим отрывом от преследователей. Синнер в нынешнем сезоне провёл 14 турниров, семь из которых выиграл. Главных успехов звёздный итальянец добился на Australian Open и на US Open. Добавим, что до этого года спортсмен не побеждал на мэйджорах. Титулы на хардовых «Шлемах» принесли ему по 2000 очков. В активе Янника также три трофея на «Мастерсах». Напомним, Синнер взял Майами, Цинциннати и Шанхай, получив за победы на них по 1000 очков.

Янник Синнер Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Неудачи Янника в сезоне-2024

При этом лучший год представителя Италии всё ещё может быть испорчен, ведь 23-летний спортсмен оказался втянут в допинговый скандал. Синнер провалил два допинг-теста в марте, и впоследствии его дисквалифицировали в апреле на несколько дней. В крови спортсмена было обнаружено запрещённое вещество клостебол. Янника отстраняли с 4 по 5 апреля, а затем с 17 по 20 апреля. Однако 23-летний спортсмен доказал независимому трибуналу Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) случайность попадания запрещённого вещества в организм и избежал дисквалификации.

Синнер вроде как оставил в прошлом ситуацию с допингом, но внезапно прямо во время турнира в Пекине Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отстранить итальянца на один-два года. Точно неясно, когда вынесут вердикт по допинговому делу атлета. Вероятно, ждать придётся несколько месяцев.

Неприятности у Янника продолжились. В преддверии Итогового чемпионата ATP он должен был выступить на «Мастерсе» в Париже, однако снялся с него из-за кишечного вируса.

«Янник Синнер страдает кишечным вирусом, которым заразился до приезда в Париж. Он вынужден отказаться [от участия], несмотря на своё желание», — говорилось в сообщении пресс-службы турнира в официальном аккаунте в соцсетях.

«Было бы очень важно начать Итоговый турнир с победы»

Однако сейчас с Синнером всё в порядке. Он восстановился и 6 ноября провёл первую тренировку в Турине перед началом Итогового турнира — 2024.

А ещё лидер рейтинга ATP озвучил цель на предстоящие престижные соревнования.

«В прошлом году я очень хорошо выступил здесь, несмотря на то что проиграл в финале. Но каждый год ситуация меняется. Моя цель — идти матч за матчем. Очевидно, что это очень важный турнир для меня. После первых тренировок есть ощущение, что корт немного медленнее, чем в прошлом году. У меня впереди ещё несколько дней, чтобы достичь максимума перед первым матчем. Было бы очень важно начать Итоговый турнир с победы», — приводит слова Синнера Punto de Break.

После жеребьёвки группового этапа Итогового чемпионата ATP, которая состоялась в Турине 7 ноября, стало известно, что первая ракетка мира попал в один квартет с Даниилом Медведевым, Тейлором Фрицем и Алексом де Минором. Отметим, что Янник начнёт турнир матчем с австралийцем. Встреча состоится 10 ноября.

В активе Синнера 65 побед в нынешнем сезоне. Для того чтобы достичь красивого числа 70 итальянцу необходимо выиграть все пять встреч на Итоговом турнире. По силам ли это Яннику? Кажется, да, ведь не зря именно он сейчас является лидером рейтинга ATP.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».