Турин не зря получил Итоговый. Здесь рай для фанатов, а игрокам дико подняли призовые

Первый Итоговый чемпионат ATP состоялся в 1970 году в Токио – столице Японии. С тех пор турнир проводился ещё в 14 других городах и 10 разных странах. Дольше всего хозяевами сражения восьми лучших теннисистов мира были Нью-Йорк (1977-1989) и Лондон (2009-2020).

С 2021 года Итоговый проходит на арене «Пала Альпитур» в Турине. Так будет минимум до 2025-го, но не исключено продление лицензии для итальянского города ещё на пять лет. Итальянцы приложили немало усилий для получения права на проведение турнира, создав в городе отличные условия для теннисистов и болельщиков.

Как Турин получил право принимать Итоговый

Во второй половине 2010-х стало ясно, что Итоговый чемпионат ATP пора переносить из Лондона. Столица Великобритании изначально выглядела отличным вариантом для проведения турнира, но постепенно местной публике попросту приелась битва восьмёрки сильнейших теннисистов мира. С каждый годом наблюдалось падение зрительского интереса, а в коронавирусном сезоне-2020 организаторы снизили призовые в два раза по сравнению с предыдущим годом – с $ 11,4 млн до $ 5,7 млн. Сами игроки тоже устали играть в Лондоне и попросили сменить локацию, особенно активно это делал Новак Джокович.

На право принять Итоговый с 2021 года претендовали Турин, Манчестер, Сингапур и Токио. У Манчестера изначально было мало шансов, поскольку это ещё один британский город. Да, противостояние суперзвёзд тенниса там могло бы вызвать куда больше интереса, чем в избалованном Лондоне, но всё-таки решение не менять страну-хозяйку после 12 лет наверняка получило бы массу критики со стороны фанатов и спортсменов.

Сингапур и Токио – привлекательные азиатские рынки, но руководство ATP сделало выбор в пользу Турина – города на севере Италии с населением 878 тысяч человек. Почему? Во-первых, в Турине есть крупнейшая крытая спортивная арена Италии. «Пала Альпитур» может принять 16 600 зрителей на теннисных матчах. Вместимость меньше арены O2 в Лондоне (20 тысяч), но больше всех остальных мест проведения Итогового за всю историю, кроме стадиона «Супердоум» в австралийском Сиднее (17 500 зрителей, там играли в 2001 году).

Арена «Пала Альпитур» в Турине вмещает 16 600 зрителей на теннисных матчах Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Немаловажным фактором переезда также стало обязательство итальянского правительства выделить на проведение Итогового € 78 млн в течение пяти лет.

«Нам пришлось немало потрудиться, чтобы продвинуть это решение в парламенте. Итоговый турнир ATP положительно скажется на экономическом развитии Пьемонта и всей страны», — утверждал заместитель министра спорта Италии Джанкарло Джорджетти.

Кроме того, в пользу Турина говорила инфраструктурная база, созданная в городе ещё во время проведения зимних Олимпийских игр в 2006 году.

«Благодаря организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2006 года Турин получил возможность продемонстрировать миру свой переход от промышленного города к умному. Эти события оставили нам фантастическое наследие, включая новые, более вместительные объекты, оказали значительное экономическое влияние, привлекли новые инвестиции, поспособствовали городским преобразованиям и созданию новых видов туризма. Это также породило неосязаемое, но не менее ценное влияние, такое как изменение привычек граждан, которые теперь отличаются гораздо более глобальным взглядом на крупные спортивные события», — сказал президент Постоянной комиссии совета Турина Марко Чесса, отвечающий за стратегическое и бюджетное планирование всех крупных спортивных мероприятий в городе.

Теннисисты тоже были довольны выбором Турина, в том числе требовавший смены места проведения Итогового Новак Джокович.

«Итоговый турнир ATP — это самое большое и престижное соревнование, которое проводится ATP. Это турнир, который всё время менял место проведения, и я очень рад, что он будет проходить в Турине с 2021 года. До него ещё несколько лет, но я знаю, что игроки будут очень рады участвовать в нём, и я также надеюсь, что буду частью этого особенного события», — заявил Джокович, когда Турину отдали право проводить турнир в 2019 году.

К слову, Джокович выиграл два титула (2022, 2023) за три года проведения Итогового в Турине. Это позволило ему довести общее количество побед на турнире до семи и побить рекорд Роджера Федерера (шесть кубков). В этом году Новак решил отказаться от участия в соревнованиях. Всё-таки в 37 лет у него меняются приоритеты. Серб хочет больше отдыхать и проводить время с семьёй. На сезон-2024 он поставил себе главную задачу – выиграть Олимпиаду. И успешно выполнил её. В следующем году Новак снова сосредоточится на турнирах «Большого шлема». Не исключено, что он ещё вернётся в Турин на, вероятно, последний Итоговый в этом городе.

Новак Джокович в Турине установил рекорд по количеству титулов на Итоговом Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Организаторы Итогового в Турине постоянно улучшают условия для теннисистов и фанатов

Полное название Итогового – Nitto ATP Finals. Как нетрудно догадаться, первое слово подразумевает главного спонсора. Nitto – крупная японская промышленная компания, которая финансирует Итоговый с 2017 года. Токио был одним из конкурентов Турина за право принять турнир. Было бы не так уж удивительно, если бы Nitto прекратил сотрудничество с ATP после выбора в пользу итальянского города, но компания осталась с турниром. Как и FedEx, Emirates и Rolex. А ещё организаторы привлекли огромное количество местных брендов: Intesa Bank, Lavazza, Emporio Armani, Valmora, Italgas, Iren, Torino Outlet Village, Gattinoni и другие. С 2024 года в группу инвесторов вошёл Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Правда, это может пойти во вред итальянцам в будущем, но об этом немного позже.

Турин при подаче заявки представил пятилетнюю программу развития Итогового. Организаторы не довольствуются одним лишь правом проведения турнира и стараются совершенствовать условия для игроков и болельщиков. Наблюдается постепенный рост призовых для участников. В 2021-м он составил $ 7,5 млн — заметно больше предыдущего розыгрыша в Лондоне, но в целом относительно немного. Всё-таки тогда ещё ощущалось влияние пандемии коронавируса. Однако уже в 2022 году призовые серьёзно подняли до $ 14,75 млн, после чего наблюдался небольшой рост. В этом году они составят $ 15,2 млн (в прошлом сезоне было $ 15 млн). Стоимость одной победы на групповом этапе составит $ 396,5 тыс., успеха в полуфинале – $ 1,1 млн, в финале – $ 2,2 млн. Если чемпион Итогового не проиграет ни одного матча на турнире, то ему достанется чек на $ 4,88 млн – больше, чем за титул на «Шлеме».

Организаторы также постоянно работают над тем, чтобы улучшить условия для фанатов. В этом году в Турине площадь пространства активностей болельщиков увеличили на 30%, теперь там могут пребывать около 5200 гостей в день. Это включает в себя павильоны для коммерческих партнёров, в том числе рестораны с огромным выбором блюд и вин. Работает фан-зона с гигантским светодиодным экраном площадью 60 м². Не все желающие могут попасть на трибуны, но этим людям обеспечен качественный просмотр матчей.

Организаторы постоянно улучшают условия для фанатов на Итоговом в Турине Фото: Chris Ricco/Getty Images for OGR Torino

На развлекательных площадках любители тенниса могут поиграть в пиклбол, пляжный теннис и падел. Создан и специальный павильон киберспорта, в нём в этом году впервые проведут турнир Nitto ATP Finals eSeries. В октябре все желающие участвовали в квалификации, а на выходных восемь сильнейших киберспортсменов выявят сильнейшего в виртуальном теннисе. Чемпион получит звание «Король киберспорта — 2024» и чек на € 6 тыс. Немного по сравнению с теннисистами, но не так уж плохо для рядового фаната тенниса за несколько часов игры на компьютере.

Турин будет принимать Итоговый до 2025 года, но потом рискует потерять лицензию из-за Саудовской Аравии

Любителям тенниса хорошо знакомо имя итальянца Андреа Гауденци – нынешнего президента ATP. Может показаться, что именно он пролоббировал право Турина на приём Итогового, но это не так. Турнир отдали итальянскому городу ещё во времена его предшественника британца Криса Кермода.

Зато Гауденци может сыграть роль в продлении контракта с Турином после истечения действующего соглашения в 2025 году. Организаторы пока проводят соревнования на высочайшем уровне. В Италии наблюдается огромный интерес к турниру благодаря фактору двукратного чемпиона ТБШ Янника Синнера – первой ракетки мира и самого доминирующего теннисиста на харде в течение последнего года. Но не всё так просто, как кажется.

Новак Джокович, Андреа Гауденци и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2023 году в СМИ писали, что у Турина есть отличные шансы продлить лицензию на проведение Итогового до 2030 года. Однако с нынешнего сезона инвестором турнира стал вышеупомянутый Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который заключил с ATP «многолетнее стратегическое партнёрство». Прямо сейчас в Эр-Рияде проходит Итоговый чемпионат WTA, но всё-таки женский спорт в Саудовской Аравии не почитается. Какого-то теннисного бума в стране не наблюдается, на трибунах собирается довольно мало зрителей. Хотя для участниц условия шикарные – призовой фонд составляет рекордные в истории $ 15,25 млн. Это на 70% больше, чем годом ранее в Канкуне ($ 9 млн).

Другое дело – мужской теннис. В Эр-Рияде недавно прошёл выставочный турнир Six Kings Slam с участием шести звёздных игроков – Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Даниила Медведева, Хольгера Руне, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Призовой фонд составил впечатляющие $ 15 млн. Каждому теннисисту организаторы заплатили $ 1,5 млн за сам факт участия, а чемпион Янник Синнер получил чек на $ 6 млн за победу в трёх матчах за четыре дня – почти в два раза больше, чем за титулы на мэйджорах Australian Open и US Open, где нужно взять семь игр в пятисетовом формате за две недели.

Эр-Рияд уже принимал молодёжный Итоговый в 2023 году, но теперь шейхи нацелились и на взрослый после истечения лицензии Турина. В качестве «разогрева» в Саудовской Аравии могут ввести новый, 10-й турнир категории «Мастерс». Предположительно он впервые пройдёт в начале января 2026 года перед Australian Open. А в конце года Эр-Рияд, вполне возможно, будет принимать Итоговый чемпионат ATP. Если саудовцы платят женщинам $ 15,25 млн, то для мужчин призовой фонд вполне может составить $ 30 млн или около того. Итоговый турнир WTA в таком случае с 2027 года, вероятно, переедет в американский Шарлотт после завершения контракта с Эр-Риядом.

Андреа Гауденци – итальянец, но при этом он является активным сторонником сотрудничества с Саудовской Аравией. Продление лицензии Турина на Итоговый после 2025 года выглядит довольно маловероятным событием, даже с учётом гражданства главы ATP и фактора Янника Синнера. Но фанаты всё равно ещё как минимум дважды смогут насладиться прекрасной атмосферой и качеством игры топ-теннисистов на «Пала Альпитур».