Рыбакина повторила достижение Дэвенпорт
Елена Рыбакина обыграла на Итоговом турнире Арину Соболенко — 6:4, 3:6, 6:1. Благодаря этому казахстанская теннисистка повторила достижение, которое до этого удавалось лишь трём теннисисткам в истории!
Особый клуб
Рыбакина сумела обыграть первую ракетку мира шесть раз за последние два сезона. С 1975 года 6+ побед над лидером рейтинга добивались Трейси Остин (1979-1980), Винус Уильямс (1999-2000) и Линдсей Дэвенпорт (2000-2001).
Рыбакина — четвёртая теннисистка, обыгравшая 6+ раз первую ракетку мира за два сезона
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