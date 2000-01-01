Рыбакина — четвёртая теннисистка, обыгравшая 6+ раз первую ракетку мира за два сезона

Особый клуб

Рыбакина сумела обыграть первую ракетку мира шесть раз за последние два сезона. С 1975 года 6+ побед над лидером рейтинга добивались Трейси Остин (1979-1980), Винус Уильямс (1999-2000) и Линдсей Дэвенпорт (2000-2001).