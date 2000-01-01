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Образы участников на открытии Итогового турнира
Образы участников на открытии Итогового турнира
Все участники Итогового турнира ATP прибыли в Турин. В каких образах появились топовые теннисисты на открытии соревнований?
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Даниил Медведев
Даниил Медведев
Четвёртая ракетка мира принарядился в серые брюки и чёрный пиджак.
Янник Синнер
Янник Синнер
Первая ракетка мира выбрал классический смокинг в тёмно-сером цвете.
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас
Третья ракетка мира остановился на необычном образе: бежевых брюках и тёмно-синем пиджаке.
Александр Зверев
Александр Зверев
Вторая ракетка мира надел стильный вельветовый костюм в полоску.
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Девятая ракетка мира принарядился в серый пиджак с необычным узором и тёмно-синие штаны.
Тейлор Фриц
Тейлор Фриц
Шестая ракетка мира тоже выбрал неординарный пиджак и бежевые брюки.
Алекс де Минор
Алекс де Минор
Восьмая ракетка мира остановился на коричневом пиджаке и тёмно-синих брюках.
Каспер Рууд
Каспер Рууд
Седьмая ракетка мира надел бежевый пиджак и тёмно-коричневые брюки.
Образы участников на открытии Итогового турнира ATP
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