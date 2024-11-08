Циньвэнь и Крейчикова бьются за финал Итогового WTA! А Соболенко и Гауфф ждут матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В пятницу, 8 ноября, начинается стадия плей-офф. В борьбу вступают участницы полуфиналов. Первая ракетка мира Арина Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф (третий номер посева) за место в решающем матче, а чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова (8) – с обладательницей золотой медали Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь (7). Также продолжается борьба и в парном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Чань Хаочин поспорит за место в финале с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
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Циньвэнь и Крейчикова начинают
Начинается первый матч сегодняшней игровой программы в одиночном разряде. Китаянка Чжэн Циньвэнь сражается с чешкой Барборой Крейчиковой за место в финале. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшей 10 и более матчей с соперницами из топ-10 в течение трёх сезонов подряд, после американок Серены Уильямс (2012-2014) и Винус Уильямс (2000-2002).
7 ноября Ига Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA – 2024 обыграла девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:0.
Российская теннисистка — девятая ракетка мира Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за участие на Итоговом турнире WTA — 2024. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.
Подробный обзор жеребьёвки Итогового чемпионата ATP в Турине, обо всех участниках и кто попал в какую группу — читайте в нашем материале.
Тем временем, в Турине прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв оказались в разных группах.
В этом году Итоговый турнир WTA впервые проводится в Эр-Рияде. Это значимое событие для Саудовской Аравии, которая всё более активно врывается в теннис с огромными инвестициями. Однако соревнования, похоже, не вызывают существенного интереса у болельщиков.
На днях стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как белоруске Арине Соболенко впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.
Ига Швёнтек не смогла пробиться в плей-офф. Зато россиянка Вероника Кудерметова продолжает борьбу на турнире. Она уже в 1/2 финала.
В четверг, 7 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи в Фиолетовой группе, и была полностью сформирована сетка плей-офф. Все подробности игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание пятницы
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.