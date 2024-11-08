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Итоговый турнир WTA 2024, 8 ноября: Соболенко, Гауфф, Крейчикова, Кудерметова, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Циньвэнь и Крейчикова бьются за финал Итогового WTA! А Соболенко и Гауфф ждут матча. LIVE!
Даниил Сальников
LIVE дня Итогового чемпионата WTA
Комментарии
На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в пятницу проходят полуфиналы. На корте — лучшие теннисистки мира. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В пятницу, 8 ноября, начинается стадия плей-офф. В борьбу вступают участницы полуфиналов. Первая ракетка мира Арина Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф (третий номер посева) за место в решающем матче, а чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова (8) – с обладательницей золотой медали Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь (7). Также продолжается борьба и в парном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Чань Хаочин поспорит за место в финале с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

Итоговый чемпионат WTA – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат WTA – 2024. Парный разряд. Сетка
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 19:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 21:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

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Циньвэнь и Крейчикова начинают Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Циньвэнь и Крейчикова начинают

Начинается первый матч сегодняшней игровой программы в одиночном разряде. Китаянка Чжэн Циньвэнь сражается с чешкой Барборой Крейчиковой за место в финале. За всеми подробностями матча следите в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 18:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
17:53 Даниил Сальников

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала третьей теннисисткой в XXI веке, выигравшей 10 и более матчей с соперницами из топ-10 в течение трёх сезонов подряд, после американок Серены Уильямс (2012-2014) и Винус Уильямс (2000-2002).

7 ноября Ига Швёнтек в матче Итогового чемпионата WTA – 2024 обыграла девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:0.

17:43 Даниил Сальников

Российская теннисистка — девятая ракетка мира Дарья Касаткина заработала $ 335 000 за участие на Итоговом турнире WTA — 2024. В своём единственном матче, продолжительность которого составила 53 минуты, она потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 0:6.

17:33 Даниил Сальников

Подробный обзор жеребьёвки Итогового чемпионата ATP в Турине, обо всех участниках и кто попал в какую группу — читайте в нашем материале.

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17:23 Даниил Сальников

Тем временем, в Турине прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв оказались в разных группах.

17:13 Даниил Сальников

В этом году Итоговый турнир WTA впервые проводится в Эр-Рияде. Это значимое событие для Саудовской Аравии, которая всё более активно врывается в теннис с огромными инвестициями. Однако соревнования, похоже, не вызывают существенного интереса у болельщиков.

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«400 зрителей — это позор». Теннисный мир в шоке от посещаемости на Итоговом в Эр-Рияде
17:03 Даниил Сальников

На днях стало понятно, что трёхкратная чемпионка ТБШ обеспечила себе звание первой ракетки мира по итогам нынешнего сезона. Рассказываем, как белоруске Арине Соболенко впервые в карьере удалось завершить год в ранге лидера рейтинга WTA.

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16:53 Даниил Сальников

Ига Швёнтек не смогла пробиться в плей-офф. Зато россиянка Вероника Кудерметова продолжает борьбу на турнире. Она уже в 1/2 финала.

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16:43 Даниил Сальников

В четверг, 7 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде закончились матчи в Фиолетовой группе, и была полностью сформирована сетка плей-офф. Все подробности игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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Расписание пятницы

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт.

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