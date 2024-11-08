На женской «Восьмёрке» в Эр-Рияде в пятницу проходят полуфиналы. На корте — лучшие теннисистки мира. Подробности — в трансляции.

Циньвэнь и Крейчикова бьются за финал Итогового WTA! А Соболенко и Гауфф ждут матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате WTA. В пятницу, 8 ноября, начинается стадия плей-офф. В борьбу вступают участницы полуфиналов. Первая ракетка мира Арина Соболенко сразится с американкой Кори Гауфф (третий номер посева) за место в решающем матче, а чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова (8) – с обладательницей золотой медали Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь (7). Также продолжается борьба и в парном разряде. Россиянка Вероника Кудерметова вместе со своей напарницей Чань Хаочин поспорит за место в финале с Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

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