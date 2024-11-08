«Он должен выйти из тени». Чего ожидать от Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате в Турине?

Россиянин чудом отобрался на финальный турнир сезона. Однако за выход из группы придётся сразиться с Алькарасом и Зверевым.

Итальянский город Турин вовсю готовится принять Итоговый чемпионат ATP, на котором выступят лучшие восемь теннисистов по результатам сезона. Судьба большинства путёвок активно решалась на протяжении последних месяцев – финальный список участников сформировался лишь незадолго до старта последних соревнований среди мужчин.

В последний момент с турнира снялся пятая ракетка мира Новак Джокович, который по набранным очкам вполне проходил в состав финальной «восьмёрки». Чемпион прошлогоднего Итогового объяснил своё решение продолжающейся травмой и пожелал игрокам отличного турнира. Освободившееся место досталось Андрею Рублёву – россиянину очень повезло, ведь до снятия Джоковича он занимал девятое место в гонке и имел минимальные шансы на попадание.

История выступлений Рублёва на Итоговых турнирах

Для Андрея это будет пятый Итоговый турнир в карьере. Причём, в отличие от многих других теннисистов, он может похвастаться регулярным присутствием в Восьмёрке сильнейших по итогам сезона — россиянин квалифицировался на Итоговый каждый год без перерыва, начиная с 2020-го.

Однако его история выступлений на данных турнирах неутешительная. Так, в Лондоне-2020 Андрей оказался в группе вместе с Рафаэлем Надалем, Домиником Тимом и Стефаносом Циципасом. Тогда выиграть удалось лишь последний матч группового этапа – Андрей одолел Доминика со счётом 6:2, 7:5. Как результат, российский теннисист занял последнее место в своей «четвёрке» и отправился домой.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ НА ИТОГОВОМ ТУРНИРЕ В 2020 ГОДУ Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Появление на Итоговом-2021 также не увенчалось успехом. Соперниками Андрея по групповому этапу стали Новак Джокович, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. У Стефаноса удалось взять реванш за поражение на предыдущем турнире. Андрей выиграл матч в двух сетах – 6:4, 6:4, но это никак не помогло нашему соотечественнику. В следующих встречах с сербом и норвежцем он уступил и также покинул турнир, заняв третье место в группе.

Лучшим результатом для Рублёва на данный момент остаётся выступление в Турине в 2022 году. Там он снова оказался в одной группе с Джоковичем и Циципасом, но на этот раз ещё одним соперником стал Даниил Медведев, чемпион Итогового-2020. Российское дерби, кстати, закончилось со счётом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу Андрея.

Затем Рублёв в очередной раз уступил Новаку, но реабилитировался в заключительном матче группового этапа – второй год подряд обыграл Стефаноса Циципаса (3:6, 6:3, 6:2). Две победы позволили Андрею занять второе место в своём квартете и наконец выйти в стадию плей-офф. В полуфинале теннисиста ждал Каспер Рууд, которому наш теннисист обидно уступил в двух сетах (2:6, 4:6).

АНДРЕЙ РУБЛЁВ НА ИТОГОВОМ-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итоговый турнир в 2023 году можно считать самым провальным для Рублёва. Впервые он не смог выиграть ни одного матча, а вдобавок – ни одного сета у своих соперников. Андрей закончил соревнования на последнем месте в группе, пропустив вперёд Карлоса Алькараса, Даниила Медведева и Александра Зверева.

Неоднозначный сезон-2024

Предпосылок для выдающихся результатов на предстоящем Итоговом чемпионате ATP катастрофически мало. Текущий сезон для Андрея получился самым настоящим испытанием со своими взлётами и падениями: от выигранного «тысячника» в Мадриде до вылетов в первых кругах разных турниров.

Рублёв одержал победы в первых восьми матчах сезона, завоевав титул в Гонконге на турнире категории ATP-250 и дойдя до четвертьфинала на Australian Open. Он стал третьим подряд турниром «Большого шлема», где россиянину удалось добраться до этой стадии.

В апреле Андрей прервал четырёхматчевую полосу неудач и в Мадриде завоевал свой второй в карьере титул «Мастерса», одержав победу над Алькарасом в четвертьфинале (4:6, 6:3, 6:2). В мае, июне и июле Рублев потерпел ещё четыре поражения подряд, но, вернувшись на хардовые корты в августе, вышел в финал «тысячника» в Монреале, по пути одолев первую ракетку мира Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2) в четвертьфинале.

Проблемы со здоровьем и сложная концовка года

Стоит отметить, что для Андрея часть сезона была омрачена серьёзными проблемами со здоровьем. Например, на «Мастерсе» в Мадриде игрок жаловался на сильные боли в горле, воспаления и волдыри, которые значительно сказались на его физическом состоянии:

«У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда лежу на боку, дышать не могу. Плюс первые дня четыре там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали безумно жечь. Ел детское питание, просто рис либо макароны. Хотя бы перестало жечь, смог есть, но потом горло раздуло до того, что не можешь ничего особо разжевать, потому что не влезает. И так – неделю.

Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовок. Из-за этого вируса у меня пошли по всему телу какие-то красные пятна, на стопах какие-то волдыри стали вскакивать», – рассказывал Андрей проекту «Больше!» после победы на турнире.

После US Open чёрная полоса неудач в плане здоровья продолжилась – перед вылетом в Китай Андрею провели операцию. Как признавался сам теннисист, причина была достаточно нетипичная:

«Я уже говорил, что именно было во время операции. Сейчас я чувствую себя прекрасно, всё прошло хорошо. Но да, это странно. Не совсем понимаю, как сказать это по-умному, могу сказать смешно. Да, давайте сделаем момент веселее. Я чуть не потерял своё яичко. Да, мне очень повезло, потому что мне говорили, что у меня было только пять или шесть часов. Если кровь попадёт туда – это ампутация.

Как только они [врачи] всё проверили, сразу же оказали мне экстренную помощь. Затем они смогли сделать операцию через три-четыре часа. Мне очень повезло, всё прошло отлично», — поделился Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира в шведском Стокгольме.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ НА ТУРНИРЕ В БАЗЕЛЕ Фото: Marcio Machado/Getty Images

Конечно же, данные проблемы негативно сказались на результатах Андрея и заметно осложнили борьбу за попадание на Итоговый в конце сезона. За последние несколько месяцев россиянин смог в лучшем случае добраться до 1/4 финала «пятисотников» в Пекине и Базеле, по результатам которых не смог пробиться дальше.

На последнем турнире ATP-250 во французском Метце Андрей снялся с соревнований сразу после победы над итальянцем Лоренцо Сонего (7:6, 7:5). Представители турнира объяснили это тем, что во время матча Рублёв почувствовал боль, вызванную травмой мышц живота. Теннисист принял решение не форсировать травму и пройти курс лечения в Турине, чтобы успеть восстановиться к Итоговому турниру. Добавим, что к моменту снятия с Метца Андрей уже знал, что Джокович не поедет на «Восьмёрку» сильнейших, а значит, дальше биться за очки во Франции нет смысла.

Соперники Рублёва по предстоящему Итоговому

По итогам жеребьёвки стало известно, что Андрей попал в группу Джона Ньюкомба вместе с Александром Зверевым, Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом. Если со Зверевым и Руудом наш соотечественник уже играл в рамках Итогового турнира, то встреча с Алькарасом в таком формате станет первой.

Счёт по личным встречам у Андрея и Александра 6-3 в пользу немца. Причём в последний раз они встречались именно на Итоговом-2023, где матч остался за Зверевым. С Каспером счёт по личным встречам сейчас 5-2 – преимущество на стороне Андрея. Однако эти два проигрыша случились именно на Итоговых чемпионатах в 2021-м и в 2022-м соответственно. Что касается Карлоса, то счёт пока равный (1-1).

Есть ли шансы выйти из группы на этот раз?

Если учитывать последние результаты Рублёва и состояние его здоровья, шансов на выход из группы очень мало. Его соперники показывали более убедительную игру на протяжении последних месяцев, особенно Александр Зверев, завоевавший титул «Мастерса» в Париже в конце октября. Исключением может стать лишь Каспер Рууд – он также потерпел ряд неудач после US Open и сейчас находится не в лучшей форме.

Мнения экспертов на этот счёт разделились. Кто-то считает, что Андрей может взять реванш и побороться за выход в полуфинал, а кто-то совсем не рассчитывает на хорошую игру от нашего соотечественника.

«Алькарас – лидер в группе с Рублёвым, но Андрею надо попасть в двойку, чтобы выйти из группы. Рууда нужно побеждать за счёт характера, будет равная игра. Со Зверевым Рублёву будет сложно, но с ним можно играть — Александр не настолько стабилен. Естественно, нужно бороться за первое место, но есть шансы на второе. Рублёву нечего терять, потому что последнее время он в тени, у него не было каких-то достижений. Он должен взять своеобразный реванш и выйти из этой тени на первый план», – поделился мнением о шансах Андрея заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом».

А бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова, наоборот, не ожидает от Рублёва особых успехов:

«Конечно, для него это приятный бонус — поиграть в компании лучших теннисистов. Может быть, он как человек, от которого на текущий момент ничего не ждут, сможет что-то показать. Однако я не рассчитываю на хорошее выступление и думаю, что он не сможет выйти из группы», — приводит слова Петровой ТАСС.

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ, КАРЛОС АЛЬКАРАС, КАСПЕР РУУД И АНДРЕЙ РУБЛЁВ Фото: Diego Puletto/Getty Images

Андрею действительно нечего терять и можно попытаться навязать борьбу соперникам по группе. В любом случае появление на Итоговом – это красивая и достойная точка в сезоне любого теннисиста, особенно если ему пришлось столкнуться со множеством испытаний на пути к этому турниру.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. За расписанием и всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».