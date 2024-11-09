Гауфф и Чжэн сразятся за титул на Итоговом. Соболенко сделала 45 невынужденных и проиграла

В пятницу, 8 ноября, на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоялись полуфинальные матчи. В первом по времени полуфинале играли двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова, посеянная под восьмым номером, и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвэнь (7).

Крейчикова прошла в плей-офф с первого места. В 3-м туре она в двух сетах обыграла Кори Гауфф (7:5, 6:4) и по дополнительным показателям обошла не только американку, но и Игу Швёнтек, не вышедшую из Оранжевой группы. Три теннисистки одержали по две победы, так что пришлось считать процент выигранных сетов, который у Барборы оказался наилучшим. Чжэн заняла второе место в Фиолетовой группе, уступив первую строчку Арине Соболенко. В заключительном туре китаянка разгромила Жасмин Паолини (6:1, 6:1) — итальянка осталась без плей-офф.

Ранее Крейчикова и Чжэн лишь однажды встречались на корте. В финале домашнего для себя турнира в Чжэнчжоу китайская теннисистка одержала волевую победу — 2:6, 6:2, 6:4. В этот раз она вновь победила. Первый гейм Чжэн взяла под ноль, а в следующем гейме сделала брейк, после того как Крейчикова допустила две ошибки подряд. После этого почти не возникало сомнений, что китаянка заберёт первый сет. Чешка упорно билась на подаче соперницы, но до брейк-пойнтов так и не добралась.

У Чжэн, как обычно, здорово работала подача (семь эйсов за партию), и сбой случился лишь однажды, в седьмом гейме, когда она сделала две двойные ошибки подряд. Да и на задней линии чемпионка ОИ действовала точнее соперницы. Китайская теннисистка была близка ко второму брейку, но в восьмом гейме не использовала двойной сетбол на приёме. Однако в девятом гейме вновь подала под ноль — 6:3 за 40 минут. Чжэн превзошла Барбору и по активно выигранным очкам (13 против пяти), и по невынужденным ошибкам (восемь против 12).

Чжэн Циньвэнь на Итоговом турнире WTA — 2024 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Во втором сете всё, казалось, идёт к быстрой победе Чжэн. Она повела 3:0 с двумя брейками, но после этого количество ошибок в её исполнении резко возросло, и преимущество растаяло — 3:3. Крейчикова прибавила и была близка к тому, чтобы перевести этот полуфинал в третью партию. Она стала уверенно забирать свои геймы, а в 10-м гейме, пребывая на приёме, дважды была в двух очках от победы.

Однако в решающий момент чешка не выдержала напряжения. В 11-м гейме она проиграла подачу, и Чжэн вышла подавать на матч. Барбора и в этой ситуации могла спастись, но не использовала брейк-пойнт, после чего китаянка добилась своей цели со второго матчбола — 6:3, 7:5 за 1 час 40 минут.

«Это так особенно, потому что это мой первый Итоговый турнир. Она хорошая теннисистка, провела сегодня отличный матч. Особенно когда я вела 3:0 во втором сете. Было сложно, поскольку при счёте 3:0 уровень моей игры упал, а она выступала лучше. Я не запаниковала и просто попыталась снова сосредоточиться. Я контролировала себя и не поддавалась панике», — сказала Чжэн в эфире Sky Sports.

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Затем на корте появились трёхкратная чемпионка мэйджоров Арина Соболенко, победительница Фиолетовой группы, и чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф, занявшая второе место в Оранжевой группе. Счёт личных встреч у них был равный: 4-4. Все предыдущие поединки, кроме матча в Риме-2021, были сыграны на харде. Впервые теннисистки встретились в 2020 году, когда обменялись победами, а последние две встречи состоялись в этом сезоне. В полуфинале Australian Open Соболенко выиграла со счётом 7:6 (7:2), 6:4, а в полуфинале Уханя одержала волевую победу — 1:6, 6:4, 6:4. При этом Гауфф взяла верх над белоруской в финале US Open — 2023.

Арина Соболенко и Кори Гауфф на Australian Open — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом гейме Гауфф без проблем защитила свою подачу, а вот у Соболенко во втором гейме возникли трудности. Начала она с 40:0, но потом посыпались ошибки в сравнительно простых ситуациях. Белоруске даже дважды довелось спасать брейк-пойнт, и в концовке она всё же не дала сопернице сделать брейк — 1:1. В третьем гейме обмен ошибками продолжился, и больше их оказалось у американки. Так Арина повела с брейком, но подтвердить его не смогла, не взяв ни очка на подаче, — 2:2.

Стоит отметить, что уровень тенниса для полуфинала Итогового WTA был довольно низким. Спортсменки гораздо чаще брали очки на неточностях соперницы, нежели своими виннерами. Особенно это касается Соболенко; впрочем, форхенд не работал не только у неё, но и у Гауфф. В шестом гейме Кори вышла на двойной брейк-пойнт, но упустила его. В 11-м гейме, казалось, наступила расплата, когда Арина добилась брейка. Но подать на сет белоруска не смогла.

Тай-брейк тоже стал фестивалем неточностей. Соболенко уступала 1:6, три сетбола отыграла, но четвёртый не смогла — 7:6 (7:4) в пользу Гауфф за 1 час 2 минуты. Американка показала в этой партии не очень хорошую статистику (11 активно выигранных очков и 19 невынужденных ошибок), а белоруска — откровенно говоря, ужасную (всего шесть виннеров и аж 24 невынужденные).

Арина Соболенко на Итоговом турнире WTA — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии игра у Соболенко окончательно развалилась. Первый гейм она взяла, но следующие четыре проиграла. Белоруска не сдавалась — чего стоит длиннющий шестой гейм, в котором Арина взяла чужую подачу с восьмого (!) брейк-пойнта. Однако сразу после этого случился брейк под ноль в исполнении Гауфф — Соболенко с досады даже ракетку швыряла.

Подать на матч при 5:2 американка не сумела. Но уже в следующем гейме с первого же матчбола приняла на матч — 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час 51 минуту. Из последних семи геймов в этой партии шесть выиграла принимающая. А Соболенко за всю игру собрала 45 невынужденных ошибок.

Таким образом, в финале Итогового чемпионата WTA — 2024 встретятся Чжэн и Гауфф. Чжэн стала второй китаянкой, вышедшей в финал Итогового турнира, — после Ли На в 2013 году. Для Чжэн это будет шестой финал в сезоне и 10-й — в карьере, для Гауфф — третий в сезоне и также 10-й в карьере. В финале Итогового каждая из этих теннисисток сыграет впервые. Решающий матч состоится в субботу, 9 ноября.

Гауфф и Чжэн на двоих всего 42 года 271 день. Это наименьший суммарный возраст финалисток Итогового с 2004 года, когда участницами титульного матча были Мария Шарапова и Серена Уильямс. А Соболенко, закончившая групповой турнир поражением от Елены Рыбакиной, впервые с 2022 года проиграла две встречи подряд. Тогда она в Сан-Диего уступила Донне Векич, а в Гвадалахаре — Людмиле Самсоновой.

В декабре 2018 года Гауфф и Чжэн сыграли в финале детского Orange Bowl в США. Тогда американка одержала победу. Как будет на этот раз?

Кори Гауфф и Чжэн Циньвэнь Фото: USTA

Также состоялись полуфиналы в парном разряде. В одной из встреч принимала участие российская теннисистка. Вероника Кудерметова, выступающая в паре с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин, противостояла чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Кудерметова и Чань заняли второе место в Белой группе, обыграв в последнем туре олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини, а Синякова и Таунсенд без поражений прошли Зелёную группу.

В первом сете Кудерметова и её напарница так и не смогли навязать борьбу соперницам. Россиянка и Чань ошибались, а у Синяковой и Таунсенд мячи, напротив, летели куда надо. Ни в одном из первых пяти геймов Вероника и китаянка не смогли набрать более двух очков. И лишь в шестом гейме добрались до решающего очка, которое разыгрывается при 40:40. Но и его проиграли: Чань исполняла смэш у сетки, но ошиблась по длине, и всё закончилось «баранкой» — 6:0 за 26 минут.

Во второй партии у Кудерметовой и Чань стало что-то получаться. Они начали забирать хотя бы свои геймы (несмотря на участившиеся двойные ошибки), пусть и на решающем очке. Синякова и Таунсенд в своих геймах, как и прежде, играли увереннее и не позволяли соперницам задумываться о брейке. А в шестом гейме решающее очко оказалось проиграно — Вероника ошиблась по длине, — и соперницы оформили брейк, в результате чего счёт стал 4:2 в их пользу.

Чань Хаочин и Вероника Кудерметова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В седьмом гейме Кудерметова и Чань впервые в матче заработали брейк-пойнт, который удалось реализовать за счёт ошибки Таунсенд у сетки. После этого россиянка и китаянка сравняли счёт — 4:4. На этом они не остановились и сделали второй брейк подряд — на сей раз Чань на решающем очке грамотно сыграла у сетки. Но не подали на партию — соперницы ответили брейком, и счёт стал 5:5. Синякова и Таунсенд были близки к победе, но Кудерметова и Чань в 12-м гейме ушли с 15:40 на подаче, то есть отыграли тройной матчбол!

На тай-брейке, увы, Вероника и её напарница уступили. Чешка и американка заработали четверной матчбол (6:2), на первом из них случилась двойная ошибка, и в итоге всё решил четвёртый матчбол (седьмой с учётом 12-го гейма), на котором Кудерметова и Чань пропустили удар в угол корта, — 6:0, 7:6 (7:5) за 1 час 31 минуту.