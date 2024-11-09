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Итоговый чемпионат ATP: сколько получают теннисисты, призовые, рекорды, статистика

Второй результат в истории: непобеждённый чемпион Итогового получит почти $ 5 млн призовых
Александр Насонов
Итоговый чемпионат ATP: призовые теннисистов
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Безумные суммы на турнире платили не всегда. Но в последние годы всё изменилось.

Итоговый чемпионат ATP — соревнование особое. По престижности оно уступает лишь турнирам «Большого шлема». За титул на мэйджоре победитель получает 2000 очков, а тот, кто пройдёт Итоговый без поражений, заработает 1500 очков.

По общему призовому фонду мероприятие в Турине также не может тягаться с ТБШ. Но в данном случае сравнение абсолютных показателей не имеет смысла, поскольку в одиночных сетках мэйджоров насчитывается по 128 игроков (а ведь есть ещё парные разряды и микст), а на Итоговом выступают всего лишь восемь одиночников и восемь пар.

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В сезоне-2024 призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $ 15,25 млн. Вот какие суммы получают теннисисты за те или иные достижения в одиночном разряде:

Непобеждённый чемпион$ 4 881 100
Победа в финале$ 2 237 200
Победа в полуфинале$ 1 123 400
Каждая победа в группе$ 396 500
Бонус за участие$ 331 000
Бонус запасному$ 155 000

И вот тут уже можно сравнивать призовые с деньгами, зарабатываемыми на «Шлемах». Чемпион Итогового, даже если выйдет из группы с двумя поражениями, всё равно заработает больше, чем чемпион любого из ТБШ. Победители US Open в одиночных разрядах в этом году получили по $ 3,6 млн. На других мэйджорах призовые и того меньше. Чемпионы Уимблдона заработали по $ 3,5 млн, «Ролан Гаррос» — по $ 2,6 млн, Australian Open — по $ 2,1 млн.

ТурнирПризовые чемпиону, $ млн
Australian Open2,1
«Ролан Гаррос»2,6
Уимблдон3,5
US Open3,6
Итоговый чемпионат ATP4,9

Получается, у победителя мужского Итогового есть шанс заработать максимальные призовые в истории? В 2023 году так и было, однако в 2024-м рекорд можно установить на Итоговом чемпионате WTA. Общий призовой фонд женского Итогового равен мужскому — $ 15,25 млн. Однако победительница получит более $ 5 млн — $ 5,155 млн, если быть точным.

Стоит отметить, что призовые за титул на Six Kings Slam составили $ 6 млн. Главный приз достался Яннику Синнеру. Но сравнивать Итоговый с мероприятием в Эр-Рияде некорректно, поскольку то был выставочный турнир.

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А как менялся призовой фонд Итогового чемпионата с течением времени? В целом, как и следовало ожидать, наблюдается неуклонный рост. Показателен отрезок в 2010-е годы, когда фонд ежегодно увеличивали на $ 500 тыс. Единственным исключением является 2020 год, когда доходы и, как следствие, призовые снизились из-за пандемии. А в последние три года призовой фонд вырос до совсем уж космических масштабов.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP

ГодПризовые, $ млн
19983,3
19993,6
20003,7
20013,7
20023,7
20033,7
20043,7
20053,7
20063,7
20073,8
20083,8
20095
20105,07
20115,07
20125,5
20136
20146,5
20157
20167,5
20178
20188,5
20199
20205,7
20217,25
202214,75
202315
202415,25

Также любопытно сравнить призовые на мужском и на женском Итоговых. Вопреки ожиданиям, здесь не всегда перевес на стороне ATP. Было несколько сезонов с равными призовыми, а в отдельные годы (2008, 2012 и 2019) вперёд вырывались победительницы Итогового чемпионата WTA. В 2019-м женский Итоговый впервые провели в Шэньчжэне (Китай), и тогда призовой фонд увеличился в два раза по сравнению с предыдущим сезоном: $ 14 млн против $ 7 млн. Затем последовал спад, обусловленный всё той же пандемией, а в 2024-м женщины вновь сравнялись с мужчинами.

Призовые на Итоговых турнирах

ГодПризовые Итогового ATP, $ млнПризовые Итогового WTA, $ млн
20063,73
20073,83
20083,84,55
200954,55
20105,074,55
20115,074,9
20125,56
201366
20146,56,5
201577
20167,57
201787
20188,57
2019914
20205,7
20217,255
202214,755
2023159
202415,2515,25

Все эти числа обозначают доходы теннисистов, с которых ещё нужно будет уплатить налог. При этом рост чистой прибыли игроков в относительных показателях (в процентах) оказывается даже больше. Это связано с тем, что с 2009 по 2020 год Итоговый турнир проходил в Лондоне, после чего переехал в Турин, а в Италии налоги ниже, чем в Великобритании.

Рафаэль Надаль ещё в начале 2010-х годов говорил, что Итоговому необходимо уехать из Лондона. «Это не единственный город в мире, способный провести соревнования на таком высоком уровне. В Англии очень высокий налог на прибыль: за один и тот же результат в Лондоне ты получишь гораздо меньше, чем в другом городе вне Великобритании», — приводит слова Надаля, сказанные в 2011 году, Tennis Talk. И спустя 10 лет его услышали.

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