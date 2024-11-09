Второй результат в истории: непобеждённый чемпион Итогового получит почти $ 5 млн призовых

Итоговый чемпионат ATP — соревнование особое. По престижности оно уступает лишь турнирам «Большого шлема». За титул на мэйджоре победитель получает 2000 очков, а тот, кто пройдёт Итоговый без поражений, заработает 1500 очков.
По общему призовому фонду мероприятие в Турине также не может тягаться с ТБШ. Но в данном случае сравнение абсолютных показателей не имеет смысла, поскольку в одиночных сетках мэйджоров насчитывается по 128 игроков (а ведь есть ещё парные разряды и микст), а на Итоговом выступают всего лишь восемь одиночников и восемь пар.
В сезоне-2024 призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $ 15,25 млн. Вот какие суммы получают теннисисты за те или иные достижения в одиночном разряде:
|Непобеждённый чемпион
|$ 4 881 100
|Победа в финале
|$ 2 237 200
|Победа в полуфинале
|$ 1 123 400
|Каждая победа в группе
|$ 396 500
|Бонус за участие
|$ 331 000
|Бонус запасному
|$ 155 000
И вот тут уже можно сравнивать призовые с деньгами, зарабатываемыми на «Шлемах». Чемпион Итогового, даже если выйдет из группы с двумя поражениями, всё равно заработает больше, чем чемпион любого из ТБШ. Победители US Open в одиночных разрядах в этом году получили по $ 3,6 млн. На других мэйджорах призовые и того меньше. Чемпионы Уимблдона заработали по $ 3,5 млн, «Ролан Гаррос» — по $ 2,6 млн, Australian Open — по $ 2,1 млн.
|Турнир
|Призовые чемпиону, $ млн
|Australian Open
|2,1
|«Ролан Гаррос»
|2,6
|Уимблдон
|3,5
|US Open
|3,6
|Итоговый чемпионат ATP
|4,9
Получается, у победителя мужского Итогового есть шанс заработать максимальные призовые в истории? В 2023 году так и было, однако в 2024-м рекорд можно установить на Итоговом чемпионате WTA. Общий призовой фонд женского Итогового равен мужскому — $ 15,25 млн. Однако победительница получит более $ 5 млн — $ 5,155 млн, если быть точным.
Стоит отметить, что призовые за титул на Six Kings Slam составили $ 6 млн. Главный приз достался Яннику Синнеру. Но сравнивать Итоговый с мероприятием в Эр-Рияде некорректно, поскольку то был выставочный турнир.
А как менялся призовой фонд Итогового чемпионата с течением времени? В целом, как и следовало ожидать, наблюдается неуклонный рост. Показателен отрезок в 2010-е годы, когда фонд ежегодно увеличивали на $ 500 тыс. Единственным исключением является 2020 год, когда доходы и, как следствие, призовые снизились из-за пандемии. А в последние три года призовой фонд вырос до совсем уж космических масштабов.
Призовые на Итоговом чемпионате ATP
|Год
|Призовые, $ млн
|1998
|3,3
|1999
|3,6
|2000
|3,7
|2001
|3,7
|2002
|3,7
|2003
|3,7
|2004
|3,7
|2005
|3,7
|2006
|3,7
|2007
|3,8
|2008
|3,8
|2009
|5
|2010
|5,07
|2011
|5,07
|2012
|5,5
|2013
|6
|2014
|6,5
|2015
|7
|2016
|7,5
|2017
|8
|2018
|8,5
|2019
|9
|2020
|5,7
|2021
|7,25
|2022
|14,75
|2023
|15
|2024
|15,25
Также любопытно сравнить призовые на мужском и на женском Итоговых. Вопреки ожиданиям, здесь не всегда перевес на стороне ATP. Было несколько сезонов с равными призовыми, а в отдельные годы (2008, 2012 и 2019) вперёд вырывались победительницы Итогового чемпионата WTA. В 2019-м женский Итоговый впервые провели в Шэньчжэне (Китай), и тогда призовой фонд увеличился в два раза по сравнению с предыдущим сезоном: $ 14 млн против $ 7 млн. Затем последовал спад, обусловленный всё той же пандемией, а в 2024-м женщины вновь сравнялись с мужчинами.
Призовые на Итоговых турнирах
|Год
|Призовые Итогового ATP, $ млн
|Призовые Итогового WTA, $ млн
|2006
|3,7
|3
|2007
|3,8
|3
|2008
|3,8
|4,55
|2009
|5
|4,55
|2010
|5,07
|4,55
|2011
|5,07
|4,9
|2012
|5,5
|6
|2013
|6
|6
|2014
|6,5
|6,5
|2015
|7
|7
|2016
|7,5
|7
|2017
|8
|7
|2018
|8,5
|7
|2019
|9
|14
|2020
|5,7
|—
|2021
|7,25
|5
|2022
|14,75
|5
|2023
|15
|9
|2024
|15,25
|15,25
Все эти числа обозначают доходы теннисистов, с которых ещё нужно будет уплатить налог. При этом рост чистой прибыли игроков в относительных показателях (в процентах) оказывается даже больше. Это связано с тем, что с 2009 по 2020 год Итоговый турнир проходил в Лондоне, после чего переехал в Турин, а в Италии налоги ниже, чем в Великобритании.
Рафаэль Надаль ещё в начале 2010-х годов говорил, что Итоговому необходимо уехать из Лондона. «Это не единственный город в мире, способный провести соревнования на таком высоком уровне. В Англии очень высокий налог на прибыль: за один и тот же результат в Лондоне ты получишь гораздо меньше, чем в другом городе вне Великобритании», — приводит слова Надаля, сказанные в 2011 году, Tennis Talk. И спустя 10 лет его услышали.