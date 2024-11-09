Второй результат в истории: непобеждённый чемпион Итогового получит почти $ 5 млн призовых

Безумные суммы на турнире платили не всегда. Но в последние годы всё изменилось.

Итоговый чемпионат ATP — соревнование особое. По престижности оно уступает лишь турнирам «Большого шлема». За титул на мэйджоре победитель получает 2000 очков, а тот, кто пройдёт Итоговый без поражений, заработает 1500 очков.

По общему призовому фонду мероприятие в Турине также не может тягаться с ТБШ. Но в данном случае сравнение абсолютных показателей не имеет смысла, поскольку в одиночных сетках мэйджоров насчитывается по 128 игроков (а ведь есть ещё парные разряды и микст), а на Итоговом выступают всего лишь восемь одиночников и восемь пар.

В сезоне-2024 призовой фонд Итогового турнира ATP составляет $ 15,25 млн. Вот какие суммы получают теннисисты за те или иные достижения в одиночном разряде:

Непобеждённый чемпион $ 4 881 100 Победа в финале $ 2 237 200 Победа в полуфинале $ 1 123 400 Каждая победа в группе $ 396 500 Бонус за участие $ 331 000 Бонус запасному $ 155 000

И вот тут уже можно сравнивать призовые с деньгами, зарабатываемыми на «Шлемах». Чемпион Итогового, даже если выйдет из группы с двумя поражениями, всё равно заработает больше, чем чемпион любого из ТБШ. Победители US Open в одиночных разрядах в этом году получили по $ 3,6 млн. На других мэйджорах призовые и того меньше. Чемпионы Уимблдона заработали по $ 3,5 млн, «Ролан Гаррос» — по $ 2,6 млн, Australian Open — по $ 2,1 млн.

Турнир Призовые чемпиону, $ млн Australian Open 2,1 «Ролан Гаррос» 2,6 Уимблдон 3,5 US Open 3,6 Итоговый чемпионат ATP 4,9

Получается, у победителя мужского Итогового есть шанс заработать максимальные призовые в истории? В 2023 году так и было, однако в 2024-м рекорд можно установить на Итоговом чемпионате WTA. Общий призовой фонд женского Итогового равен мужскому — $ 15,25 млн. Однако победительница получит более $ 5 млн — $ 5,155 млн, если быть точным.

Стоит отметить, что призовые за титул на Six Kings Slam составили $ 6 млн. Главный приз достался Яннику Синнеру. Но сравнивать Итоговый с мероприятием в Эр-Рияде некорректно, поскольку то был выставочный турнир.

А как менялся призовой фонд Итогового чемпионата с течением времени? В целом, как и следовало ожидать, наблюдается неуклонный рост. Показателен отрезок в 2010-е годы, когда фонд ежегодно увеличивали на $ 500 тыс. Единственным исключением является 2020 год, когда доходы и, как следствие, призовые снизились из-за пандемии. А в последние три года призовой фонд вырос до совсем уж космических масштабов.

Призовые на Итоговом чемпионате ATP

Год Призовые, $ млн 1998 3,3 1999 3,6 2000 3,7 2001 3,7 2002 3,7 2003 3,7 2004 3,7 2005 3,7 2006 3,7 2007 3,8 2008 3,8 2009 5 2010 5,07 2011 5,07 2012 5,5 2013 6 2014 6,5 2015 7 2016 7,5 2017 8 2018 8,5 2019 9 2020 5,7 2021 7,25 2022 14,75 2023 15 2024 15,25

Также любопытно сравнить призовые на мужском и на женском Итоговых. Вопреки ожиданиям, здесь не всегда перевес на стороне ATP. Было несколько сезонов с равными призовыми, а в отдельные годы (2008, 2012 и 2019) вперёд вырывались победительницы Итогового чемпионата WTA. В 2019-м женский Итоговый впервые провели в Шэньчжэне (Китай), и тогда призовой фонд увеличился в два раза по сравнению с предыдущим сезоном: $ 14 млн против $ 7 млн. Затем последовал спад, обусловленный всё той же пандемией, а в 2024-м женщины вновь сравнялись с мужчинами.

Призовые на Итоговых турнирах

Год Призовые Итогового ATP, $ млн Призовые Итогового WTA, $ млн 2006 3,7 3 2007 3,8 3 2008 3,8 4,55 2009 5 4,55 2010 5,07 4,55 2011 5,07 4,9 2012 5,5 6 2013 6 6 2014 6,5 6,5 2015 7 7 2016 7,5 7 2017 8 7 2018 8,5 7 2019 9 14 2020 5,7 — 2021 7,25 5 2022 14,75 5 2023 15 9 2024 15,25 15,25

Все эти числа обозначают доходы теннисистов, с которых ещё нужно будет уплатить налог. При этом рост чистой прибыли игроков в относительных показателях (в процентах) оказывается даже больше. Это связано с тем, что с 2009 по 2020 год Итоговый турнир проходил в Лондоне, после чего переехал в Турин, а в Италии налоги ниже, чем в Великобритании.

Рафаэль Надаль ещё в начале 2010-х годов говорил, что Итоговому необходимо уехать из Лондона. «Это не единственный город в мире, способный провести соревнования на таком высоком уровне. В Англии очень высокий налог на прибыль: за один и тот же результат в Лондоне ты получишь гораздо меньше, чем в другом городе вне Великобритании», — приводит слова Надаля, сказанные в 2011 году, Tennis Talk. И спустя 10 лет его услышали.