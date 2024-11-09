На Итоговом впервые с 2001-го нет «Большой тройки». Как Роджер, Рафа, Новак писали историю

Отказ Джоковича приезжать на турнир в этом году прервал фантастическую серию длиной в более чем пару десятилетий.

С 10 по 17 ноября в Турине состоится Итоговый чемпионат ATP. Его участниками стали Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор и Андрей Рублёв.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в этом году на Итоговый решил не ехать. Тем самым прервалась феноменальная серия — впервые за 23 года на турнире не будет ни одного представителя легендарной «Большой тройки», то есть Джоковича, Рафаэля Надаля и/или Роджера Федерера.

Последний раз «Большая тройка» отсутствовала на Итоговом в 2001 году, когда в Сиднее играли Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Томми Хаас тогда пребывал в роли запасного, а чемпионом стал хозяин кортов австралиец Хьюитт.

В сезоне-2002 на Итоговом в Шанхае впервые сыграл 21-летний Федерер. Дебютное участие закончилось для Роджера поражением от будущего чемпиона Хьюитта в полуфинале. Затем турнир на два года переехал в Хьюстон, где Роджер брал титулы.

Роджер Федерер на своём первом Итоговом в 2002 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После этого соревнования снова вернулись в Шанхай в 2005 году. Тогда в список участников впервые попал 19-летний Рафаэль Надаль, взявший свой первый «Шлем» на «Ролан Гаррос». Однако Рафа в последний момент снялся с турнира под предлогом травмы стопы. Аналогичным образом поступили многие другие топ-теннисисты.

По слухам, звёзды просто не горели желанием ехать в Шанхай, поскольку в 2002 году организаторы обеспечили им не лучшие условия пребывания в Китае. Первая ракетка мира Федерер в азиатский мегаполис всё-таки приехал, но сенсационно уступил аргентинцу Давиду Налбандяну в финале, будучи явным фаворитом и ведя 2:0 по сетам.

В 2006 году на Итоговом впервые сыграли два представителя «Большой тройки» — Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. На этот раз ATP провела надлежащую работу с топ-игроками, поэтому бойкота Шанхая не наблюдалось. Роджер победил Рафу в полуфинале, а в решающем матче обыграл американца Джеймса Блэйка.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль во время первой встречи на Итоговом-2006 Фото: China Photos/Getty Images

Сезон-2007 стал знаменательным из-за первого приезда на Итоговый всей «Большой тройки» в полном составе. 20-летний Новак Джокович дебютировал на турнире, но проиграл все три матча группы с Надалем, Давидом Феррером и Ришаром Гаске. Федерер и Надаль снова встретились в полуфинале. Роджер опять был сильнее Рафы, а в финале разобрался с Давидом Феррером и взял свой четвёртый титул.

Шанхай в последний раз принимал Итоговый в 2008-м. Первая ракетка мира Надаль не играл из-за травмы колена, а вот Джокович и Федерер приехали в Китай. Роджер неожиданно провалился, заняв третье место в группе с Энди Роддиком (американца после первого матча заменил запасной Радек Штепанек), Энди Марреем и Жилем Симоном. А вот Джокович приятно удивил. Со второй попытки 21-летний Новак взял титул, одолев в финале Николая Давыденко.

Молодой Новак Джокович выиграл Итоговый-2008 Фото: China Photos/Getty Images

С 2009 года Итоговый надолго прописался в Лондоне (до 2020-го). На первый розыгрыш турнира в столице Великобритании съехалась вся «Большая тройка». Правда, тогда данного понятия как такового ещё не существовало. Джокович выиграл только один ТБШ и был третьей ракеткой, лишь приближаясь к Федереру и Надалю. Поэтому на пресс-конференции в аристократическом стиле Роджер и Рафа сидели в королевских креслах, а все остальные, включая Новака, находились за их спинами. В конечном счёте никто из них титул не выиграл и даже не дошёл до финала. Чемпионом сенсационно стал россиянин Николай Давыденко, в матче за титул победивший аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

Федерера и Надаля выделили на фоне Джоковича и остальных во время фотосессии перед Итоговым-2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2010-м «Большая тройка» выступила куда лучше. Федерер выбил Джоковича в полуфинале, а в трёхсетовой битве за титул дожал Рафаэля Надаля. Один из немногих случаев, когда никто из трио откровенно не провалился и всё дружно вышли в плей-офф.

В сезоне-2011 Роджер взял свой последний шестой титул на Итоговом, будучи четвёртой ракеткой мира – ниже Джоковича, Надаля и Энди Маррея, который несколько лет составлял с ними так называемую «Большую четвёрку», но затем сильно сдал из-за травм. Надаль и Джокович не вышли из группы, поэтому в плей-офф Роджер получил относительно простых соперников Давида Феррера и Жо-Вильфрида Цонгу, с которыми без особых проблем справился.

Роджер Федерер выиграл свой последний Итоговый в 2011 году Фото: Michael Regan/Getty Images

С 2012 года на Итоговом начался период доминирования Джоковича. Новак уже стал полноправным членом «Большой тройки» и штамповал победы на «Шлемах» с завидным постоянством. По сути, он затмил Федерера на его любимых хардовом и травяном покрытиях, всё чаще забирая любимые турниры швейцарца, Надаль при этом оставался Королём грунта. Рафа не смог приехать на турнир из-за травмы, а в финале Джокович в борьбе дожал Федерера (7:6, 7:5).

На Итоговом-2013 «Большая тройка» во второй раз вышла в полуфинал полным составом. Надаль на этой стадии выбил Федерера, а в решающем матче уступил Джоковичу. После этого Рафа в финал Итогового никогда не выходил. Он минимум дважды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема», но Итоговый чемпионат испанцу так и не покорился. Надаль часто подходил к концу сезона физически истощённым, к тому же турнир проводился на не слишком удобном для него быстром харде.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль после финала Итогового-2013 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2014-м Надаль снова не приехал в Лондон по состоянию здоровья, а в финал вышли Джокович и Федерер. Правда, битву за титул зрители так и не увидели. Роджер снялся в последний момент из-за травмы. Это очень не понравилось другому швейцарцу Стэну Вавринке, который уступил Федереру в полуфинале, видел проблемы у соотечественника и считал, что тот мог сняться раньше. Джокович вместе финала с Федерером сыграл выставочный матч с Энди Марреем, что оставило многих зрителей разочарованными.

В сезоне-2015 «Большая тройка» пробилась в плей-офф. В полуфинале Джокович выбил Надаля, а Федерер разобрался с Вавринкой. Битва за титул получилась не слишком интригующей – Новак довольно легко одолел 34-летнего Роджера (6:3, 6:4), который уже заметно сбавил обороты на корте и после этого больше никогда не выходил в финал Итогового.

Роджер Федерер уступил Новаку Джоковичу в своём последнем финале Итогового в 2015 году Фото: Julian Finney/Getty Images

2016 год прошёл под знаком Энди Маррея. Британец стал первой ракеткой мира и превосходил не только постаревшего Федерера, но и праймовых Надаля и Джоковича. Энди выиграл свой третий «Шлем» на Уимблдоне и завоевал вторую в карьере золотую медаль на Олимпиаде. А закончил сезон победой на Итоговом, не оставив шансов Джоковичу в финале. Стоит отметить, что Надаль в этом розыгрыше не участвовал из-за травмы, а Федерер опустился на 16-е место в рейтинге ATP и не пробился на турнир по причине нехватки очков. Тем самым прервалась рекордная серия из 14 участий Роджера в турнире.

Итоговый-2017 получился довольно странным. Джокович досрочно завершил сезон из-за травмы локтя и не приехал в Лондон, а лидер рейтинга ATP Надаль снялся после первого матча после травмы колена. Федерер пришёл в себя и в статусе второй ракетки мира считался главным фаворитом турнира. Но в седьмой раз поднять над головой кубок на Итоговом Роджеру не удалось. В полуфинале он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену, который затем в матче за титул уступил неожиданному чемпиону Григору Димитрову.

В 2018 году Надаль снова не играл из-за травмы. Зато выздоровел вернувшийся на вершину рейтинга ATP Джокович, а Федерер всё ещё оставался второй ракеткой мира и представлял реальную угрозу. Правда, опытные звёзды, кажется, недооценивали 21-летнего немца Александра Зверева. Александр в полуфинале в двух сетах переиграл Роджера, а в решающем матче сделал то же самое с Новаком.

Новак Джокович проиграл Александру Звереву в финале Итогового-2018 Фото: Julian Finney/Getty Images

На Итоговом-2019 стало ясно, что «Большой тройке» следует считаться с так называемым поколением Next Gen в лице Даниила Медведева, Доминика Тима, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева. Первая и вторая ракетки мира Надаль и Джокович не смогли выйти из своих групп. Федерер с трудом «просочился» в плей-офф со второго места, но в полуфинале уступил Циципасу, который в матче за титул обыграл Тима.

К сожалению, для Роджера это было его последнее участие в Итоговом за карьеру. Возраст и постоянные травмы всё-таки всерьёз давали о себе знать. Швейцарец прощался с трибунами со слезами на глазах, словно чувствуя, что больше может не вернуться на этот турнир.

Роджер Федерер прощается с публикой на Итоговом-2019 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Оставшиеся в игре представители «Большой тройки» Джокович и Надаль снова не справились с «некстгенами» на Итоговом-2020. Новак и Рафа вышли из своих групп, но в полуфиналах уступили Доминику Тиму и Даниилу Медведеву соответственно. В матче за титул Медведев был сильнее Тима в трёх сетах.

Итоговый-2021 в Турине прошёл без участия Рафаэля Надаля, который занял всего лишь 10-е место в чемпионской гонке. В игре оставался Джокович, стремившийся сравняться с Федерером по количеству кубков. Но снова Новак напоролся на сильного представителя Next Gen. Серб уступил Александру Звереву в полуфинале, который затем победил Даниила Медведева и взял свой второй титул на Итоговом.

В сезоне-2022 Надаль пришёл в себя, взял два «Шлема» на Australian Open и «Ролан Гаррос». Он отобрался на Итоговый в качестве первой ракетки мира, но не вышел из казавшейся проходной группы с Тейлором Фрицем, Каспером Руудом и Феликсом Оже-Альяссимом. Зато приятно удивил седьмой сеяный Джокович. Он обыграл Андрея Рублёва, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса в группе, в полуфинале выбил Фритца, а в матче за титул не оставил шансов Рууду. Таким образом, Новак сравнялся по числу титулов с Федерером, а для Надаля это было последнее выступление на турнире.

Рафаэль Надаль на своём последнем Итоговом турнире ATP в 2022 году Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сезон-2023 начался с серьёзной травмы Рафаэля Надаля, которая вывела испанца из игры на год и фактически подкосила его карьеру. Из «Большой тройки» в деле оставался Джокович. Новак хотел превзойти Федерера и успешно выполнил цель. Он потерпел поражение от Янника Синнера в группе. Досрочно пробившийся в плей-офф Синнер мог оставить Новака вне игры, уступив Хольгеру Руне в матче 3-го тура, но проявил профессионализм и не стал этого делать.

В конечном счёте Джокович и Синнер сошлись в финале, где Новак был сильнее (6:3, 6:3). Серб с семью титулами стал единоличным рекордсменом по победам на Итоговом.

Новак Джокович с рекордным седьмым кубком Итогового в 2023 году Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Рано говорить, что эпоха «Большой тройки» окончательно завершена, до тех пор, пока Джокович продолжает выступление на высоком уровне. Новак занял шестое место в чемпионской гонке этого сезона, при этом пропустив множество крупных турниров серии «Мастерс», не говоря уже о более мелких соревнованиях. По сути, он заработал право поехать на Итоговый. Сценарий, когда его в последний момент могли вытеснить из топ-8 Андрей Рублёв, Каспер Рууд и Алекс де Минор одновременно в случае успеха на турнирах категории 250 в Метце и Белграде на этой неделе, был крайне маловероятным. Но Новак решил отказаться от поездки в Турин. На этот сезон он поставил себе цель впервые выиграть Олимпиаду, и выполнил её. Поэтому в конце сезона предпочёл отдохнуть вместе с семьёй и пропустить Итоговый. Имел на то полное право, хоть из-за его решения и прерывается выдающаяся серия длиной в 23 года.

Джокович не собирается уходить на покой. В следующем сезоне Новак снова сосредоточится на ТБШ, поэтому списывать его со счетов слишком рано. Да, в 37 лет ему всё сложнее конкурировать с молодыми Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, но о каком-то тотальном регрессе речь не идёт. Возможно, отдохнувший Новак ещё преподнесёт много неприятных сюрпризов Синнеру, Алькарасу и всем остальным, если те легкомысленно поспешат отправить его на пенсию. И возвращение Джоковича на Итоговый в 2025 году более чем вероятно. Серб уже побил рекорд Федерера по титулам, но почему бы не попытаться взять престижный трофей в восьмой раз?