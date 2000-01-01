Новак Джокович сорвал овации на баскетбольном матче «Црвены Звезды». Видео

Джокович сорвал овации на баскетбольном матче

Новак Джокович сходил на матч Евролиги между «Црвеной Звездой» и берлинской «Альбой» (92:71) и неожиданно стал звездой вечера. Теннисист сорвал бурные овации трибун прямо во время игры!