Джокович сорвал овации на баскетбольном матче
Новак Джокович сходил на матч Евролиги между «Црвеной Звездой» и берлинской «Альбой» (92:71) и неожиданно стал звездой вечера. Теннисист сорвал бурные овации трибун прямо во время игры!
Новак Джокович сорвал овации на баскетбольном матче «Црвены Звезды». Видео
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