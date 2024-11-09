«Он неудобен в игре». Медведев сразится с финалистом US Open на старте Итогового-2024

На Итоговом чемпионате ATP, который в очередной раз проходит в итальянском Турине, почти всё готово к старту последних личных соревнований сезона. Теннисисты провели совместную фотосессию, пообщались с журналистами на пресс-конференции, а главное – узнали своих соперников по сетке.

Россиянин Даниил Медведев в этом году оказался в группе Илие Настасе вместе с Янником Синнером, Тейлором Фрицем и Алексом де Минором. Его история встреч с Янником и Алексом является достаточно насыщенной, а вот с американцем ситуация обстоит совсем иначе. Разбираемся, чего стоит ожидать от игры Даниила и Тейлора в стартовом матче Итогового.

Шестая ракетка мира из США Тейлор Фриц проводит один из лучших сезонов в своей карьере. С начала 2022-го года 27-летний американец прочно закрепился в топ-20 мирового рейтинга и с тех пор стал добиваться внушительных результатов на различных турнирах.

Тейлор Фриц Фото: Diego Puletto/Getty Images

Впервые Фриц зарекомендовал себя в качестве конкурентоспособного игрока на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в том же 2022-м. Тогда он одолел Алекса де Минора и Андрея Рублёва на пути к финалу. А уже непосредственно в финале обыграл в двух сетах легендарного Рафаэля Надаля, что стало одним из самых ярких моментов в карьере Тейлора. Под конец сезона американский теннисист лишь закрепил успех, завоевав титул «пятисотника» в Токио.

В январе 2023-го Тейлор стал чемпионом United Cup в составе сборной США, а в конце февраля поднялся на пока наивысшую для себя пятую строчку мирового рейтинга ATP. Однако основные события пришлись на сезон-2024.

Для Фрица текущий год ознаменовался чередой сильных выступлений. Хотя его усилия не увенчались победой на каком-нибудь крупном турнире, прогресс спортсмена был очевиден. Фритц доходил до стадии четвертьфиналов Australian Open и Уимблдона, а также завоевал два титула – на турнирах категории ATP-250 в Истбурне и Делрэй-Бич.

Можно вспомнить и удачное выступление Фрица на Олимпийских играх в Париже. Вместе со своим напарником Томми Полом он завоевал бронзовые медали в парном разряде, что стало приятным дополнением к результатам нынешнего сезона.

Главным достижением Тейлора в этом году стал первый в карьере финал ТБШ — на US Open. Дорога к главному матчу в карьере теннисиста точно не была лёгкой прогулкой. В 1/8 финала он обыграл Каспера Рууда, а после выдал два напряжённых пятисетовика – с Александром Зверевым в четвертьфинале и с Фрэнсисом Тиафо в полуфинале. Благодаря успешному выступлению Фриц стал первым американцем, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде со времён Энди Роддика на Уимблдоне в 2009 году.

Синнер, Медведев, Фриц и де Минор Фото: Diego Puletto/Getty Images

Перед тем финалом Янник Синнер отметил сильные стороны своего американского противника. Итальянец назвал следующие ключевые качества Тейлора:

«Отличная подача. Очень надёжный игрок на задней линии корта. Он может бить сильно, бить с вращением. Он отлично умеет комбинировать игру», – поделился Янник на пресс-конференции US Open – 2024.

Перед стартом Итогового турнира в Турине своими ожиданиями поделился и россиянин Даниил Медведев. Он отметил, что за многие годы совместного нахождения в профессиональном туре сыграл с Фрицем всего единожды на официальном уровне.

«С Тейлором выходит довольно безумно, потому что мы оба входили в топ-10 в течение трёх лет и вроде как начали выступать в туре в одно и то же время, а сыграли друг с другом всего один раз, что просто безумие», – приводит слова Даниила пресс-служба ATP.

Тейлор Фриц Фото: Jamie Squire/Getty Images

Действительно, Медведев и Фриц встречались на корте лишь один раз в рамках соревнований – в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2022 году. Тогда Даниил переиграл своего соперника со счётом 7:6, 6:3. Таким образом, россиянин ведёт 1-0 по личным встречам.

В остальном они несколько раз играли друг с другом на выставочных турнирах – трижды в период с 2021-го по 2024-й. Что примечательно, во всех трёх случаях победителем становился Тейлор Фриц.

Сам Тейлор также пообщался с журналистами перед Итоговым турниром. Американский теннисист в том числе рассказал, чего опасается в предстоящем матче с Даниилом:

«Даниил, очевидно, очень неудобен в игре, потому что он сильно замедляет скорость матча своей игрой и ударами по мячу. Он не играет с большим количеством вращения или подъёма, с которым можно работать. Ты постоянно чувствуешь, что должен поднимать мяч и создавать темп. Он сильно замедляет игру», – отметил Фриц в интервью ATP Tour.

Действительно, Медведев может стать достаточно неудобным соперником для Фрица, если сумеет навязать свой стиль игры. К тому же у российского теннисиста есть отличная мотивация. Итоговый турнир – единственный шанс для Даниила завоевать титул в сезоне. Поэтому предстоящая встреча в Турине обещает быть особенно интересной.

Матч Даниила и Тейлора состоится в воскресенье, 10 ноября. За событиями Итогового чемпионата ATP следите на «Чемпионате».