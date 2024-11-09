Вот это драма! Гауфф выиграла трёхчасовой финал Итогового и побила рекорд по призовым

В субботу, 9 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финальный матч Итогового чемпионата WTA. Участницами битвы за трофей стали победительница US Open 2023 года Кори Гауфф, посеянная под третьим номером, и олимпийская чемпионка — 2024 Чжэн Циньвэнь (7). Гауфф в полуфинале остановила первую ракетку мира Арину Соболенко — 7:6 (7:4), 6:3. А Чжэн не без проблем, но в то же время достаточно уверенно прошла Барбору Крейчикову — 6:3, 7:5.

Американская теннисистка по карьере демонстрирует хорошую статистику в финалах. Из предыдущих девяти титульных матчей она проиграла лишь один, Иге Швёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2022. У китаянки статистика была поскромнее: пять побед и четыре поражения. Теннисисткам на двоих лишь 42 года, поэтому неудивительно, что истории противостояния у них как таковой нет. Единственная предыдущая очная встреча состоялась в четвертьфинале Рима-2024, и тогда Кори победила Чжэн — 7:6 (7:4), 6:1.

Перед финалом Гауфф заявила, что не особо нервничает в преддверии важного матча. «Чжэн играет в отличный теннис. Если буду выступать уверенно, это даст мне наилучшие шансы на победу. Честно говоря, я не особо нервничаю. Я всегда считаю Итоговые турниры просто бонусом. Быть здесь — это награда за сезон, который я провела», — говорила она на корте после победы в полуфинале.

Кори Гауфф на Итоговом-2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

В первой половине стартового сета теннисистки забирали свои геймы, причём Гауфф делала это увереннее, чем Чжэн. Первая подача у китаянки проходила примерно в одном случае из двух, и на второй подаче американка поддавливала, что порой приносило ей успех. Брейк-пойнты в такой игре были только у Кори, однако ни одного шанса из четырёх ей не удалось реализовать; в том числе Чжэн отыграла все три брейк-пойнта в затяжном пятом гейме.

В шестом гейме до брейк-пойнта добралась и Чжэн, но и в этом случае гейм остался за подающей — 3:3. А вот восьмой гейм Гауфф по-настоящему провалила, допустив двойную ошибку и не взяв ни одного очка. Кори могла исправить ситуацию, когда Чжэн подавала на сет при 5:3. Однако китаянка рискнула на брейк-пойнте и не прогадала, после чего забрала-таки гейм — 6:3 за 57 минут.

Чжэн Циньвэнь на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Чжэн начала с брейка, так что Гауфф необходимо было прибавлять, чтобы сохранить шансы на титул. Пусть и не сразу, но у неё это получилось. В середине сета американка под ноль взяла два гейма подряд: сначала подачу, а затем и приём. Так счёт стал 3:3. На этом Кори не остановилась и, сделав второй брейк в восьмом гейме, вышла подавать на сет. У неё был двойной сетбол, но тут посыпались ошибки, и Чжэн вернула брейк. Китаянка, в свою очередь, также неудачно отподавала, имея 4:5, и Гауфф выиграла партию — 6:4 за 51 минуту.

Кори Гауфф на Итоговом-2024 Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images for WTA

В решающем сете Гауфф сразу же загнала себя в сложное положение: две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Чжэн сделала брейк. Но в четвёртом гейме американка сумела восстановить равновесие, при том что было 40:15 на подаче Чжэн, — 2:2. Всё мог решить пресловутый седьмой гейм, в котором Кори опять не удержала подачу. Но китаянка, подавая на титул при 5:4, перенервничала и не справилась с задачей. Один брейк-пойнт она, правда отыграла, но вот второй не смогла — 5:5.

В 11-м гейме Чжэн отчаянно цеплялась на приёме, заработала брейк-пойнт, но рискнула — и потерпела неудачу. Гауфф удержала подачу, в 12-м гейме вышла на двойной матчбол на приёме, но тут уже риск китаянки оправдался, и она смогла перевести сет в тай-брейк. 13-й гейм, как ни странно, проходил едва ли не в одну калитку. Гауфф повела 6:0, два матчбола отыграла, но большего не добилась — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Кори за 3 часа 7 минут. Финал удался на все сто!

Так Гауфф впервые выиграла Итоговый турнир WTA. Для неё этот трофей стал третьим в сезоне и девятым — в карьере. Кори стала первой теннисисткой в Открытую эру, выигравшей свои первые восемь хардовых финалов (без учёта командных соревнований). И четвёртой американкой, выигравшей Итоговый до достижения 21-летия, — после Крис Эверт (1972, 1973, 1975), Трейси Остин (1980) и Серены Уильямс (2001). Сегодняшняя победа над Чжэн, входящей в топ-10, стала 23-й для Гауфф, и с 2000 года только три теннисистки выиграли больше матчей с топ-10 до достижения 21-летия, а именно Ким Клейстерс (45), Мария Шарапова (39) и Ана Иванович (26).

Кроме того, Гауфф заработала за турнир $ 4 805 000 призовых (это рекорд на отдельно взятом турнире, причём не только в WTA, но и с учётом ATP!), а Чжэн — $ 2 305 000. Американка в следующий понедельник останется третьей ракеткой мира, а Чжэн впервые в карьере поднимется на пятую строчку.

* * *

Женский Итоговый турнир окончен, а уже в воскресенье, 10 ноября, стартует мужской. Свой матч проведёт Даниил Медведев, в соперниках у которого будет Тейлор Фриц. За всеми событиями следите на «Чемпионате».