«Теперь если играть друг с другом, то в финалах». Мирра и Эрика Андреевы в мощном интервью

О российских теннисистах можно говорить много, ярко, интересно. Ещё круче общаться с нашими игроками лично. Корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова встретилась в Красноярске с Эрикой и Миррой Андреевыми. Разговор с сёстрами, несмотря на сибирский мороз, получился тёплым, весёлым и насыщенным. Девчонки подвели итоги фантастического сезона, вспомнили день совместного матча в Ухане и рассказали, как чуть не купили Мирре собаку в Цинциннати.

Как готовились к совместному матчу в Ухане

— Какими тремя словами опишете этот сезон?

Мирра: Я бы сказала, что сложный… И всё (смеётся).

Эрика: Работа, трудность и менталитет.

— Выполнили все задачи, которые ставили себе на год?

М.: У меня была цель зайти в топ-20, и я закончила сезон на 16-м месте. Так что, можно сказать, что свой план я чуть-чуть даже перевыполнила.

Э.: У меня, если честно, не было такой чёткой цели, как у Мирры. Больше хотелось закрепиться в топ-100. Я какой-то момент стояла 90-й, выходила из сотни, так что теперь задачу выполнила.

— Какое воспоминание с этого сезона оказалось самым радостным?

М.: Первое, что мне на ум пришло – как мы в Лондоне пошли в театр. У нас первый такой выход был. Нас специально одели, мы ездили в бутик, потом к нам приехали домой и делали нам причёску, красили. Мы почувствовали себя суперзвёздами.

Э.: Да, у меня то же самое. Я ещё могу кое-что добавить. На Уимблдоне есть большой gift house, и в нём – почти все бренды, с которыми сотрудничает IMG. Там дают подарки игрокам. Уходишь оттуда всегда с огромными пакетами, как на Рождество.

Эрика и Мирра Андреевы Фото: Из личного архива Андреевой

— А что стало самым сложным испытанием?

Обе: (молча улыбаются)

— Ладно, я знала, что вы ответите.

Э.: Матч во втором круге в Ухане.

М.: Да, я бы тоже сказала, что за весь сезон это был самый сложный психологически матч.

Э.: Он во всех планах был трудным.

М: Да. Мы жили в одном номере, потом проснулись, вместе позавтракали, посмотрели сериал. А потом я подумала: «Это я против неё сегодня играю? Что это я такая любезная? Надо уже настраиваться».

Я начала сильно волноваться только перед матчем. Целый день у меня было состояние «Ладно, что поделать, будем играть». А когда стала выходить на корт, был просто ужас.

Э.: Я волновалась с самого утра. Наоборот, ближе к матчу меня чуть отпустило, но в целом это было сложно.

Как Кончита Мартинес быстро влилась в команду Мирры

— Немного о ваших тренерах. Эрика, кто сейчас входит в твою команду? Тебе помогали Татьяна Головин и Элени Кордолаими из Греции – с ними получилось наладить постоянный контакт? Или это было временное сотрудничество?

Э.: Элени помогала мне в Азии. Она, безусловно, хороший тренер, но она больше дополняет работу моего основного тренера – Жули Коин.

А с Татьяной Головин был просто пробный период на US Open. Смотрели, случится у нас коннект или нет. Мне понравилось, ей вроде тоже. Договорились ещё поработать, но пока так же, периодами. Ей сложно надолго выезжать.

— Никто сам не выходил из тренеров?

Э.: Такого не было. По большей части от меня идёт инициатива.

— Мирра, не могу не спросить про Кончиту. Судя по соцсетям и твоим рассказам, у вас сложились классные отношения. В какой момент вы сблизились, стали больше доверять друг другу и лучше общаться?

М.: В самый первый день, как она приехала, я увидела, что она со всеми сразу познакомилась из команды, с каждым стала болтать. Мне это так сразу понравилось, потому что я очень переживала и представляла, как всё это будет происходить. Но получилось, что мне не пришлось её ни с кем знакомить. Ещё когда она меня только увидела, подошла сразу обниматься. Тут же мы проговорили час просто обо всём.

В первый день, конечно, было напряжно, потому что я думала: «А про что с ней поговорить, что спросить?». Но на следующий день я уже почувствовала, что между нами есть какая-то связь. С того момента я с ней свободно начала общаться, легко стало работать на корте.

Барьер серьёзных отношений, когда они переросли в расслабленные, дружеские за кортом и рабочие – на площадке, мы преодолели в Мадриде. Это был наш второй совместный турнир. Тогда я поняла, что мы с ней надолго. По крайней мере, я надеюсь.

— На какой-то определённый срок продолжили работу с Кончитой?

М.: Обсуждали до конца этого года, и скоро уже нужно будет обо всём передоговариваться. Надеюсь, она от меня не откажется и мы продолжим работу (смеётся). Я хочу. И она, кажется, тоже. Думаю, в следующем сезоне ещё поработаем.

Как теперь воспринимается финал Олимпиады

— Где храните свои награды?

М.: Пара кубков – во Франции, но почти все забираем сюда, в Красноярск. Серебряную медаль папа привёз сюда, но я не хотела отдавать её.

Э.: Здесь все в семье её уже померили.

— И в итоге она останется в Красноярске?

М.: Да. Мне не дадут её забрать.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с медалями Олимпиады Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Сейчас, спустя время, пришло понимание, чего не хватило для золота? Прокручивала в голове, что пошло не так?

М.: Я не пересматривала матч, потому что знала: если посмотрю, то это будет ужас, и я не смогу сдержать слёз и всей обиды. Нам, понятно, с Дианой не хватило опыта. Сам матч [финал] был таким странным: мы выиграли первый сет легко, а второй проиграли. Хотя в паре всегда так: если выигрываешь стартовую партию 6:0, то вторую можешь примерно с таким же счётом отдать.

Помню, после матча Диана начала плакать, я давай её успокаивать, потому что понимала: если она не успокоится, я сама тоже начну плакать. Было тяжело по эмоциям, но сейчас вспоминаю всё с улыбкой. Это пока самые лучшие воспоминания, которые у меня были.

Э.: Мне со стороны ещё показалось, что в финале вы поняли, что можете победить, а до этого играли на расслабоне и с мыслями: «Не выиграем – ну, мы не парницы. Выиграем – супер».

М.: Это да, тут Эрика права. Мы весь турнир играли на приколе, всё время шутили, смеялись на матчах. А когда в финале взяли первый сет, я поняла, что Диана тоже думает: «Вообще-то мы можем стать олимпийскими чемпионками». Это в моменте придало очень много нервов. Надеюсь, мы научимся благодаря этому опыту, и в следующий раз, может, получится всё в нашу сторону повернуть.

— Будете с Дианой дальше играть в паре?

М.: Да. Договорились насчёт пары турниров, но дальше будем смотреть, где сыграем. В приоритете всё равно стоит одиночка, так что будем решать всё в моменте.

— В этом году вы вместе оказались в топ-100. И это уникально, чтобы обе сестры играли в первой сотне. К тому же идут разговоры про то, чтобы присвоить Мирре звание заслуженного мастера спорта. Что для вас вообще значат все достижения, рекорды, звания? Следите за ними?

Э.: Я – нет. У меня ещё такая сущность: мне что-то говорят, например, про попадание в топ-100, а я думаю «Ну да, но я же знаю, что могу играть в топ-50». Я каждый раз будто чуть-чуть обесцениваю. Думаю о том, что могу ещё лучше сделать. Я рада этим достижениям, но не могу сказать, что хожу с ними, как с флагом в руке.

М.: У меня то же самое. Конечно, когда сказали [про заслуженного мастера спорта], было очень приятно. Но я восприняла всё так, будто оно так и должно быть.

— Какую теперь ставите перед собой цель как сестры? Оказаться вместе рядом в рейтинге, дойти до какой-то стадии на ТБШ?

М.: Наверное, мы больше по отдельности ставим цели. Но вообще, у меня была мечта сыграть с Эрикой в финале «Большого шлема», однако после того матча в Китае я уже даже не знаю, хочу ли, чтобы это повторилось. Теперь, если играть друг с другом, то в финалах или хотя бы где-нибудь поглубже в сетке.

Э.: У меня даже не было мыслей, что я мечтаю где-то с Миррой сыграть.

М.: Всё ясно (смеётся).

Мирра и Эрика Андреевы Фото: Getty Images

Как не спешат с покупкой собаки

— Считаю важным поставить точку в истории с собакой. Мирра — в топ-20. Мама обещала. Не передумали?

Э.: Мирра уже начинает передумывать (смеётся).

Мама Раиса: Мы занимаемся подбором породы, чтобы она прямо в точку попала. Уже даже папа подключился.

М.: Да, папа спрашивает: «Ну что, собаку покупаем или нет?». Хотя до этого он очень отдалённо в этой теме участвовал.

Я выбираю между кавальерским спаниелем, мини-таксой и кавапу – это смесь кавальерского спаниеля и пуделя. Ещё думаю, всё сложно с габаритами, весом, билетами. На какие-то турниры не разрешают с собаками. В Англию с ними, например, вообще не въедешь никак.

Так что я пока повременю с этим. Не хочу оставлять собаку, например, надолго в отеле. Я всё равно несу ответственность. Это маленький ребёночек, и, пока я не удостоверюсь, что смогу сделать всё для его комфорта, не буду заводить и торопиться с этим.

Э.: Не знаю, я изначально была против собаки, потому что я не представляю, как ты заводишь собаку, а потом уезжаешь на несколько недель, закрываешь перед ней дверь и говоришь: «Пока-пока». Или если она с тобой часто летает, это ведь тоже большой стресс для неё.

М.: Если собаку придётся оставлять, то у меня уже есть кандидаты. Я со всеми поговорила. Кончита даже предложила у них дома оставлять, так как там есть люди, которые смогут за ней присмотреть.

Кончита мне, кстати, тоже говорит: «Ты собаку-то будешь уже покупать или нет? Я тебе помогу, я буду няней». Она меня подталкивает, но я всё равно хочу повременить.

Мирра Андреева с собакой Фото: Из личного архива Мартинс

— Кончита выкладывала пост по итогам года, и там была твоя фотография с собакой. Подумала, что вы уже купили питомца.

М.: Это было в Цинциннати. Я тогда проиграла Швёнтек и стояла 21-я. Мы пошли в зоомагазин посмотреть собак. Тогда я, помню, уговаривала маму и говорила: «Если ты купишь мне собаку, я сразу на следующем турнире зайду в топ-20, обещаю». В итоге мама не поддалась на мои уловки, но фоток мы наделали много.

Мама Раиса: Нам тогда уже документы принесли на эту собаку и готовы были отдать её со всеми переносками.

М.: Да. Но я рада, на самом деле, что мы тогда не купили эту собаку, потому что я не представляю, что бы сейчас с ней делала. Так что пока ждём.

Как идут дела с учёбой и чтением

— Как тратите призовые?

М.: У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается. Понятно, очень много расходов идёт на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится.

Э.: Да, не было такого, что ты заработал деньги и думаешь, что бы на них купить. Понятно, если хорошо сыграл, хочешь себе приятное сделать. Но нет такого, что тратишь все призовые, потому что понимаешь, что они должны идти дальше в работу.

— Чем занимаетесь в свободное от тренировок время?

М.: Я люблю посмотреть сериалы, полежать, поотдыхать, пообщаться. Делать всё, что не включает в себя физической активности. Разговаривала со своей сестрой, и она мне насоветовала кучу книг.

Э.: Да, мы тут накупили килограмм 10 книг.

М.: Я за четыре дня прочитала три книги. Читала днями и ночами напролёт. Сейчас больше ушла в чтение.

Мама сказала мне читать классику, поэтому сейчас я читаю «Человек, который смеётся». Начала буквально пару дней назад. Я люблю больше драму, которая включает в себя романтику, приключения, фантастику. Люблю, когда в книге очень много событий. Когда читаешь главу, и думаешь: «Так, всё, это последняя». А потом она закончилась, и решаешь прочитать ещё одну. Сейчас, к сожалению, читаю классику, и у меня такого чувства нет. Но я всё равно где-то заставляю себя, потому что чуть позже это должно стать интересно.

Э.: Дома мы тратим очень много времени с сёстрами, у нас классные отношения. Процентов 80 времени проводим вместе. Если куда-то идём, всегда стараемся скоординироваться так, чтобы пойти вместе и восполнить тот недостаток общения, которого не хватает за год. Просто гуляем, ходим в кафе, пьём вкусный кофе.

— Как продвигаются дела с учёбой?

Э.: У меня никак, если честно. Думаю, что в этом году уже поступать не буду. WTA предоставляет специальные курсы в американском университете, не помню конкретно где. И для тех, кто входит в топ-150, предоставляются скидки. Но для этого тебе нужно скоординировать все свои дела и сдать TOEFL или IELTS, чтобы подтвердить свой уровень английского. Там можешь выбирать из разных направлений.

Мне очень импонирует то, чем занимается мой папа. Развивать свой собственный бизнес, работать на себя, распоряжаться своими деньгами. Мне интересно вот это направление.

— Мирра, а у тебя?

М.: У меня сейчас 11-й класс, самый замороченный год. Сейчас немного сложновато. Я постараюсь договориться, чтобы все экзамены сдать онлайн… Ладно, мама будет договариваться. Но я не знаю, разрешат ли сдавать так ЕГЭ.

— Какие рассматриваешь предметы?

М.: Пока не думала.

— Не химия?

М.: Не химия и не физика. Я бы сдала физкультуру, русский язык и ИЗО, если можно (смеются). Я в девятом классе сдавала географию и английский. Может, в 11-м то же самое возьму.

Как ставят цели на следующий сезон

— Мирра, по поводу грядущего показательного турнира в Абу-Даби. Есть уже понимание, с кем в команде будешь играть?

М.: В прошлом году я узнала состав, по-моему, за неделю.

Э.: Мне кажется, что за две. Мирра тогда говорила: «Хуан – это наш агент – может, ты договоришься, я не поеду. Боюсь играть в команде с Медведевым и Рублёвым, вдруг я их подведу».

М.: Да, я очень переживала. Это был мой первый крупный выставочный турнир, я очень переживала и чувствовала, будто недостаточно хороша. Я стояла тогда 60-я, а они все – чуть ли не в десятке, и я думала: «Что я вообще здесь забыла?». Психологически было тяжело.

Первый день мы сыграли очень неудачно, проиграли всё, что можно, я уступила Соболенко, и вроде только Даня Медведев выиграл одиночку. Но потом чем больше времени вместе проводили, тем лучше становилась обстановка.

В этом году, может, будем играть в таких же командах. Но это я узнаю уже очень-очень поздно, совсем ближе к турниру. Однако я не смогу никуда слиться, придётся принять и играть.

— Есть кто-то, с кем хотели бы сыграть в этом году?

М.: Я бы в команде оставила тот же состав мужчин. Соня Кенин не выступит в этом году, и было бы интересно сыграть с Паолини.

Э.: Если бы была Настя Павлюченкова…

М.: Если бы была Настя, это была бы лучшая команда. Не знаю, кто будет играть, но вроде едет Паолини. Интересно с ней сыграть пару, узнать, что она за человек.

Жасмин Паолини Фото: Matthew Stockman/Getty Images for WTA

— И напоследок: ваши самые большие и желанные цели на следующий сезон?

Э.: Я сильно хотела бы зайти в топ-30, топ-25. Я постепенно по рейтингу иду. Бывает, что некоторые резко взлетают и потом так же падают, потому что сложно подтверждать все очки на следующий год.

Ещё хотелось бы сыграть минимум полуфинал на каком-либо «Шлеме». Без разницы на каком, мне все нравятся, когда играешь на них в основной сетке.

М.: У меня всё банально. Я не ставлю себе супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, на те, которых я точно достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идёшь по рейтингу вверх.

А если всё суперхорошо пойдёт, то хотела бы сыграть на Итоговой восьмёрке в конце года. Кончита говорила, что она бы тоже этого хотела. Это наша общая цель.

Приоритет – попасть в топ-10. А дальше посмотрим, как пойдёт.