Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP

Теннисный тур стремительно выбрался на финишную прямую. На уровне АТP осталось провести один турнир – зато какой! В Турине с 10 по 17 ноября пройдёт Итоговый чемпионат с участием восьмёрки сильнейших спортсменов мира, и пятый сезон подряд в этой восьмёрке сразу два россиянина. Но обо всём по порядку.

1. Нас ждёт юбилейный розыгрыш

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года, и нынешний розыгрыш будет юбилейным, 55-м по счёту. За всё это время схема проведения была примерно похожая. Восьмёрка сильнейших теннисистов сезона в предварительном раунде определяет участников плей-офф, в котором уже выявляется победитель. Турнир много раз переезжал по странам и континентам – был он и в Европе, и в Азии, и в Америке, и даже в Австралии. Наиболее продолжительные отрезки получились у Нью-Йорка – 13 лет (1977-1989) и у Лондона – 12 (2009-2020). А с 2021 года на пять сезонов лицензию получил Турин.

2. Звёзды тенниса на олимпийской арене

Немаловажным фактором переезда Итогового чемпионата в Турин стало обязательство итальянского правительства выделить на проведение соревнований € 78 млн в течение пяти лет. Кроме того, турнир принимает крупнейшая крытая спортивная арена Италии — «Пала Альпитур», которая может принять 16 600 зрителей на теннисных матчах. Эту многофункциональную спортивно-концертную площадку построили специально к открытию зимней Олимпиады в Турине-2006, а затем проводили соревнования по баскетболу, хоккею, лёгкой атлетике, боксу, гандболу и так далее. На турнир с 2026 года всерьёз претендуют арабские шейхи, которые уже забрали под своё крыло юниорский чемпионат ATP c 2023-го (проводится в Джидде) и Итоговый чемпионат WTA, который с этого сезона перебрался в Эр-Рияд. Но окончательного слова по этому вопросу ещё не сказано.

3. Все легенды среди чемпионов

Чемпионами турнира разных лет были такие звёзды, как Бьорн Борг, Джон Макинрой, Борис Беккер, Стефан Эдберг, Андре Агасси и другие. В 1975 году в рекордсмены по количеству титулов на Итоговом вырвался румын Илие Настасе, в честь которого названа одна из групп нынешнего розыгрыша. В 1987-м его обогнал Иван Лендл – пять побед, которого в 1999-м настиг Пит Сампрас (тоже пять титулов). В 2011-м всю эту группу перегнал Роджер Федерер – шесть. Ну а Новак Джокович в 2022-м догнал швейцарца и сразу же в 2023-м вырвался в единоличные лидеры с семью победами. Напомним, на счету серба рекорд всех времён и по количеству побед на «Шлемах» — 24.

4. Медведев и Давыденко вписали свои имена в историю

Свою главу в историю Итогового чемпионата ATP вписали и россияне. Первым участником от России во Франкфурте-1995 стал Евгений Кафельников, а уже в Ганновере-1997 ему удалось добраться до финала. В Шанхае-2008 финалистом стал Николай Давыденко, а в Лондоне-2009 он завоевал титул первым из россиян. В 2020-м в той же столице Великобритании чемпионом стал Даниил Медведев, а в Турине-2021 он ещё раз дошёл до финала.

5. Впервые за 23 года — без Биг-3

В 2002 году Роджер Федерер впервые сыграл на Итоговом чемпионате ATP, который тогда назывался Tennis Masters Cup. Позднее к нему добавились Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Не раз сражения на турнире происходили между представителями Биг-3, причём за самые высокие места. Кто-то пропускал соревнования, кто-то снимался, но неизменно хотя бы один представитель большой тройки каждый год принимал участие в Итоговой восьмёрке. Федерер уже завершил карьеру, Надаль вот-вот завершит, но всё равно в этом сезоне по рейтингу на турнир попадал победитель двух последних розыгрышей Новак Джокович. И всё же звёздный серб решил сделать паузу в выступлениях, прервав тем самым 22-летнее участие в турнире Биг-3.

6. Медведев — самый взрослый из восьмёрки

Снятие с розыгрыша-2024 Новака Джоковича привело к тому, что самым возрастным на турнире оказался 28-летний Даниил Медведев. На 1 год 2 месяца россиянина моложе немец Александр Зверев, ещё на полгода младше Андрей Рублёв и Тейлор Фриц. Самым юным участником соревнований является испанец Карлос Алькарас, которому 21 год 6 месяцев. Отметим, что за этот год Медведев не завоевал ни одного титула, и сейчас у него последний шанс продлить серию успешных сезонов, которая тянулась с 2018-го.

7. Кому-то достанется рекордный куш

Призовой фонд турнира постоянно растёт. После переезда в Турин в 2021 году он удвоился с $ 7,25 млн до $ 14,75 млн, а затем ежегодно добавлял по $ 250 тыс. и в этом году составит рекордные $ 15,25 млн. Каждый представитель Итоговой восьмёрки сразу получит бонус за участие — $ 331 000. Победа в каждом групповом матче оценивается по $ 396 500. За победу в полуфинале на счёт добавится $ 1 123 400, а в финале – ещё $ 2 237 200. В сумме непобеждённый чемпион (теннисист, выигравший все пять матчей за турнир) заработает $ 4 881 100. Для сравнения, чек за победу на самом «дорогом» «Шлеме» – US Open – составляет $ 3,6 млн. Стоит добавить, что запасные Стефанос Циципас и Григор Димитров, даже если не выйдут ни разу на корт, получат по $ 155 тыс.

8. Медведев и Рублёв попали в разные группы

С 2020 года в турнире неизменно участвуют по два россиянина. И главной интригой жеребьёвки для российских болельщиков всегда является – попадут или нет Андрей Рублёв и Даниил Медведев в одну группу. Первые два розыгрыша теннисисты из России оказывались в разных квартетах, а вот в 2022-м и 2023-м попадали на предварительном этапе друг на друга. В розыгрыше-2022 выиграл Рублёв и с двумя победами выбрался в плей-офф, а в следующем году реванш уже взял Медведев и тоже с двумя победами оказался в полуфинале. В этом году наши спортсмены оказались в разных группах и теперь если и пересекутся друг с другом на корте, то только на стадии плей-офф. Отметим, что одновременно в полуфинал они ещё ни разу не выходили. Медведев туда добирался в 2020-м, 2021-м и 2023-м, а Рублёв – только в 2022-м.

9. Медведев, Зверев или новый чемпион

После снятия Джоковича в турнире осталось лишь два теннисиста, побеждавших на турнире ранее – Даниил Медведев (2020) и Александр Зверев (2018, 2021). До финала также добирались – тот же Медведев (2021), Каспер Рууд (2022) и Янник Синнер (2023). Любопытно, что чемпионами турнира в своё время уже были Григор Димитров (2017) и Стефанос Циципас (2019), ныне оказавшиеся в роли запасных, но шансы попасть хотя бы в плей-офф, а тем более выиграть в этом году – призрачные.

10. Новая Биг-3 в Турине

Помимо солидных призовых, теннисисты поведут в Турине борьбу за внушительные рейтинговые очки. Первому месту Янника Синнера по итогам года ничего не угрожает, а вот дальше возможны перестановки. Итальянец выиграл оба ТБШ на харде – Australian Open и US Open, несколько «Мастерсов» и «пятисотников» – и если домашний турнир проведёт без поражений, то наберёт фантастические 70 побед за сезон. Карлос Алькарас забрал два других «Шлема»-2024 – «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а всего в его активе к 21 году набралось уже четыре подобных титула. Из остальных участников соревнований только у Даниила Медведева также есть мэйджор в активе. Россиянин пока не выиграл в этом сезоне ни одного титула, но он уже не раз доказывал, что способен вмешаться в любую борьбу и перетянуть преимущество на свою сторону. Ждать ли нам рождение новой Биг-3?

Вот 10 причин, почему надо следить за Итоговым чемпионатом ATP – 2024. Турнир пройдёт в Турине с 10 по 17 ноября. Все подробности – на «Чемпионате».