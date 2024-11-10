«Одолжил ракетку у Джоковича». Как игрока из третьего десятка допустили на Итоговый-2008

В конце сезона на Итоговый чемпионат ATP съезжаются лучшие теннисисты мира. В идеальной ситуации это восемь первых ракеток мира, но в случае снятия кого-то из звёзд их подменяют запасные из топ-10 или чуть ниже.

Было лишь одно вопиющее исключение из правил, когда на Итоговый-2008 в Шанхае пригласили 27-ю ракетку мира Радека Штепанека – игрока с самым низким рейтингом в истории турнира. Вспоминаем, каким образом подобное стало возможным.

Изначально в списке участников Итогового-2008 значились Роджер Федерер, Новак Джокович, Энди Маррей, Николай Давыденко, Энди Роддик, Жо-Вильфрид Цонга, Хуан-Мартин дель Потро и Жиль Симон. Они занимали второе-девятое места в рейтинге ATP. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в Шанхай не приехал из-за проблем со здоровьем.

Фаворитом турнира считался Федерер, который брал титул на четырёх из пяти предыдущих Итоговых. Однако Роджера внезапно подкосила кишечная инфекция. 10 ноября он вышел на стартовый матч с французом Жилем Симоном (6:4, 4:6, 3:6), но явно не мог демонстрировать свой максимум на корте и уступил. В другой игре 1-го тура этой группы британец Энди Маррей победил американца Энди Роддика (6:4, 1:6, 6:1).

Энди Роддик снялся с Итогового-2008 после матча с Энди Марреем Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Всё шло довольно буднично, но Энди Роддик внезапно снялся с турнира перед матчем 2-го тура с Роджером Федерером, сославшись на травму лодыжки. Это случилось утром 12 ноября, прямо в день игры.

«Повреждение не самое серьёзное, но я не хочу рисковать усугублением травмы. К тому же в моём нынешнем состоянии я не могу играть на высоком уровне», – заявил Роддик.

В своде правил ATP указано, что два игрока, занимающие места сразу после последнего отобравшегося на Итоговый турнир теннисиста, должны стать запасными. Таковыми на тот момент были американец Джеймс Блэйк и аргентинец Давид Налбандян, но они заранее отказались ехать в Шанхай. Даже из оставшейся части топ-20 организаторам не удалось кого-то привлечь. Давид Феррер, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Фернандо Гонсалес, Фернандо Вердаско, Робин Сёдерлинг, Игорь Андреев, Николас Альмагро и Томаш Бердых не захотели тратить своё время на путешествие в Китай. Многие из них уже спланировали свой отпуск и не желали его срывать, хотя некоторые ссылались на травмы и намерение подготовиться к плей-офф Кубка Дэвиса. За пределами первой двадцатки наблюдалась похожая ситуация с «отказниками».

Организаторам удалось получить согласие 35-й ракетки мира Николаса Кифера, но никто всерьёз не рассчитывал, что немцу придётся играть. После травмы Роддика ситуация изменилась. Была предпринята попытка уговорить приехать в Шанхай кого-то с более высоким рейтингом. Получилось договориться с 27-й ракеткой мира Радеком Штепанеком, который отдыхал в Таиланде и согласился прервать свои каникулы ради участия в Итоговом.

Штепанек прибыл на турнир без теннисной амуниции. Кроме того, у чеха не было при себе контактных линз, которые он всегда использовал на корте из-за некоторых проблем со зрением. С экипировкой ему помогли коллеги.

«Я одолжил ракетку у Новака Джоковича, а носки — у Энди Маррея. Он использует те же, что и я, так что я взял у него пару», — заявил Штепанек.

Радек вышел на матч с Роджером Федерером, едва разместившись в отеле. Как ни странно, чех навязал швейцарцу сопротивление и уступил со счётом 6:7, 4:6. Штепанек отыграл брейк в первом сете и отдал партию только на тай-брейке (4:7). А во втором сете не дал Федереру подать на матч при счёте 3:5. Правда, затем сразу же проиграл свою подачу под ноль, причём во время решающего розыгрыша допустил двойную ошибку.

Радек Штепанек на Итоговом-2008 Фото: Andrew Wong/Getty Images

Роджер всё ещё страдал от кишечной инфекции, так что Штепанек при сопутствии удачи вполне мог победить его. Тогда создалась бы уникальная ситуация, когда 27-я ракетка мира не просто принимает участие в Итоговом, но ещё и претендует на выход в плей-офф до последнего тура. Однако поражение от Федерера лишило чеха таких шансов. В последнем матче Радек практически без борьбы уступил более мотивированному Жилю Симону (1:6, 4:6) и покинул турнир. К слову. Федереру победа над Штепанеком не помогла – он проиграл Маррею (6:4, 6:7, 5:7) и сенсационно не вышел из группы, в плей-офф пробились Маррей и Симон. В полуфиналах они уступили Николаю Давыденко и Новаку Джоковичу. Чемпионом в конечном счёте стал Джокович.

Штепанек всё равно остался доволен своим выступлением на Итоговом.

«Для меня было честью сыграть на этом турнире, это был потрясающий опыт и отличная мотивация на следующий сезон. Жиль провёл отличный матч, я же на этой неделе старался сыграть в свой лучший теннис», — сказал чех после поражения от Симона.

Радек Штепанек – далеко не худший теннисист своей эпохи. На пике карьеры он занимал восьмое место в рейтинге ATP (в 2006 году), но длилось это недолго. В основном Радек пребывал где-то в районе топ-30. Штепанек выиграл пять одиночных титулов за карьеру, хотя больше блистал в парном разряде – 18 трофеев. Это заслуживающие уважения достижения, но всё-таки на Итоговом-2008 он выглядел явно лишним участником.

ATP пришлось принимать меры. Организация более ответственно начала относиться к привлечению запасных. С 2008 года резервные игроки несколько раз выходили на корт из-за травм основных участников. И это были лучшие теннисисты из топ-10 или около того. Например, в 2023-м поляк Хуберт Хуркач подменил получившего травму Стефаноса Циципаса. При этом Хуркач занимал девятое место в чемпионской гонке.

В сезоне-2021 вообще пришлось менять сразу двух участников – Маттео Берреттини и Стефанос Циципас не смогли доиграть групповой этап из-за травм. Вместо них выступили Кэмерон Норри и Янник Синнер, которые были первыми «непроходными» на Итоговый в чемпионской гонке перед стартом турнира. В этом году на Итоговый в Турин запасными приехали Григор Димитров и Стефанос Циципас, готовые сыграть вместо кого-то из звёзд в случае необходимости, Так что «случай Штепанека» в каком-то смысле даже пошёл Итоговому на пользу – теперь на турнир приезжают сильнейшие резервные теннисисты.