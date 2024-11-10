Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир ATP — 2024, 10 ноября: Медведев, Синнер, Фриц, де Минор, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Медведев начинает сражение на Итоговом ATP! Что ему противопоставит американец? LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024. LIVE!
Комментарии
На мужской «Восьмёрке» в Турине в воскресенье начинается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В воскресенье, 10 ноября, начнётся борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют победитель розыгрыша-2020 – россиянин Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати-2022 сильнее был россиянин. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша Янник Синнер (1) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). У них счёт личных встреч – 7-0 в пользу итальянца.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Медведев начинает матч Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Медведев начинает матч

Матч вот-вот начнётся. За всеми подробностями следите в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 16:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
16:01 Даниил Сальников

Всё готово к началу игрового дня. Наш специальный корреспондент Андрей Панков уже на месте.

15:56 Даниил Сальников

Напоминаем, что на Итоговом турнире ATP борьба идёт не только за крупные рейтинговые очки, но и за солидные призовые. Подробнее о рекордных денежных выплатах на этом соревновании читайте в нашем материале.

Материалы по теме
Второй результат в истории: непобеждённый чемпион Итогового получит почти $ 5 млн призовых
Второй результат в истории: непобеждённый чемпион Итогового получит почти $ 5 млн призовых
15:46 Даниил Сальников

Соперник Даниилу Медведеву по первому матчу достался непростой. Американец Тейлор Фриц в этом сезоне впервые добрался до финала ТБШ — на US Open. Подробнее об этом теннисисте читайте в нашем материале.

Материалы по теме
«Он неудобен в игре». Медведев сразится с финалистом US Open на старте Итогового-2024
«Он неудобен в игре». Медведев сразится с финалистом US Open на старте Итогового-2024
15:40 Даниил Сальников

Турнир откроет чемпион-2020 и самый возрастной в нынешнем розыгрыше теннисист — 28-летний Даниил Медведев. О том, как прошёл для россиянина сезон, в каком состоянии он подошёл к соревнованиям и на что может расчитывать — читайте в нашей колонке.

Материалы по теме
Какие шансы у Медведева на Итоговом? Ждать геройств от россиянина точно не стоит
Какие шансы у Медведева на Итоговом? Ждать геройств от россиянина точно не стоит
15:25 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Пока не начались матчи, самое время пройти наш опрос — кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2024.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

15:14 Даниил Сальников

Итоговый чемпионат ATP венчает затяжной и насыщенный событиями теннисный сезон. Собрали для вас 10 причин, почему необходимо следить за этим турниром.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP
Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP
15:02 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android