На мужской «Восьмёрке» в Турине в воскресенье начинается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

Медведев начинает сражение на Итоговом ATP! Что ему противопоставит американец? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В воскресенье, 10 ноября, начнётся борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют победитель розыгрыша-2020 – россиянин Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати-2022 сильнее был россиянин. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша Янник Синнер (1) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). У них счёт личных встреч – 7-0 в пользу итальянца.

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