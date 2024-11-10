Медведев начинает сражение на Итоговом ATP! Что ему противопоставит американец? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В воскресенье, 10 ноября, начнётся борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют победитель розыгрыша-2020 – россиянин Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались лишь однажды – в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати-2022 сильнее был россиянин. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша Янник Синнер (1) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). У них счёт личных встреч – 7-0 в пользу итальянца.
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Медведев начинает матч
Матч вот-вот начнётся. За всеми подробностями следите в нашей текстовой трансляции.
Всё готово к началу игрового дня. Наш специальный корреспондент Андрей Панков уже на месте.
Напоминаем, что на Итоговом турнире ATP борьба идёт не только за крупные рейтинговые очки, но и за солидные призовые. Подробнее о рекордных денежных выплатах на этом соревновании читайте в нашем материале.
Соперник Даниилу Медведеву по первому матчу достался непростой. Американец Тейлор Фриц в этом сезоне впервые добрался до финала ТБШ — на US Open. Подробнее об этом теннисисте читайте в нашем материале.
Турнир откроет чемпион-2020 и самый возрастной в нынешнем розыгрыше теннисист — 28-летний Даниил Медведев. О том, как прошёл для россиянина сезон, в каком состоянии он подошёл к соревнованиям и на что может расчитывать — читайте в нашей колонке.
Опрос: кто чемпион?
Пока не начались матчи, самое время пройти наш опрос — кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2024.
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Итоговый чемпионат ATP венчает затяжной и насыщенный событиями теннисный сезон. Собрали для вас 10 причин, почему необходимо следить за этим турниром.
Расписание воскресенья
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.