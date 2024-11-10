«Это будет большой вызов для меня». Рублёв в 10-й раз сразится с русским немцем Зверевым

Продолжительный теннисный сезон венчает своеобразный чемпионат мира – Итоговый турнир ATP для восьмёрки сильнейших игроков, который уже четвёртый год подряд проходит в Турине. В понедельник, 11 ноября, в этом итальянском городе в борьбу вступят участники группы Джона Ньюкомба. В этом квартете выступит и вторая ракетка России Андрей Рублёв, который на старте престижных соревнований померится силами с олимпийским чемпионом Токио в одиночном разряде Александром Зверевым из Германии.

В предстоящий понедельник теннисисты проведут 10-ю очную встречу. По итогам девяти предыдущих лидировал немец с русскими корнями — 6-3. Примечательно, что последнее очное сражение между Андреем и Александром состоялось как раз в Турине в 2023 году. Тогда Зверев одолел Рублёва со счётом 6:4, 6:4 и занял третье итоговое место в Красной группе. При этом в прошлом сезоне россиянин трижды обыгрывал соперника: в полуфинале Дубая, в четвертьфинале Бостада и в четвертьфинале Вены.

История личных встреч. Зверев — Рублёв — 6:3

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2016 Монте-Карло Грунт Первый круг Зверев 6:1, 6:3 2 2017 Пекин Хард Четвертьфинал Зверев 6:2, 6:3 3 2019 Шанхай Хард Третий круг Зверев 6:0, 7:6 (7:4) 4 2020 Australian Open Хард Четвёртый круг Зверев 6:4, 4:6, 6:4 5 2021 Цинциннати Хард Финал Зверев 6:2, 6:3 6 2023 Дубай Хард Полуфинал Рублёв 6:3, 7:6 (11:9) 7 2023 Бостад Грунт Четвертьфинал Рублёв 6:2, 6:3 8 2023 Вена Хард Четвертьфинал Рублёв 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 9 2023 Итоговый чемпионат ATP Хард Групповой этап Зверев 6:4, 6:4

Ожидания теннисистов перед новой очной битвой

Зверев является однозначным фаворитом грядущего противостояния с Рублёвым. Это неудивительно, ведь недавно спортсмен завоевал престижный «Мастерс» в Париже и сейчас находится в отличной форме. В столице Франции Александр оказался сильнее Таллона Грикспора из Нидерландов, хозяина кортов Артюра Фиса, Стефаноса Циципаса (Греция), Хольгера Руне (Дания), а в битве за трофей разгромил местного теннисиста Уго Умбера. Таким образом, представитель Германии выиграл 23-й титул в карьере и седьмой «Мастерс».

На Итоговом чемпионате ATP Александр посеян под вторым номером. Он также входит в топ-3 главных претендентов (после Янника Синнера и Карлоса Алькараса) на завоевание титула в Турине. Добавим, что после снятия Джоковича в турнире осталось лишь два теннисиста, побеждавших на турнире ранее – Медведев (2020) и Зверев (2018, 2021).

Вторая ракетка мира в одиночном разряде не мог не высказаться в преддверии нового поединка с 27-летним россиянином.

«Он мощный, очень-очень быстрый игрок. Он пытается задавить тебя силой, и главное — не позволить ему это сделать», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

А вот Рублёв проводит неоднозначный сезон. Предпосылок результатов на предстоящем Итоговом турнире TP катастрофически мало. Текущий сезон для Андрея получился самым настоящим испытанием со своими взлётами и падениями: от выигранного «тысячника» в Мадриде до вылетов в первых кругах разных турниров.

Андрей, в свою очередь, в своей речи подчеркнул, что Александр обладает великолепной подачей, а предстоящая игра будет большим вызовом для него.

«Всегда тяжело играть против Саши. Прежде всего, из-за того, как он подаёт. У него одна из лучших подач в туре с очень высоким процентом попаданий. У меня долгая история с Сашей. Он много раз побеждал меня за эти годы, я обыгрывал его пару раз в прошлом году. Это будет интересно, большой вызов для меня», — приводит слова Рублёва сайт ATP.

Александр Зверев и Андрей Рублёв Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А ещё перед стартом нынешнего розыгрыша Итогового чемпионата роизошёл забавный случай, связанный с этими теннисистами. Во время интервью всех игроков, которые примут участие в ATP Finals, немец русского происхождения подшутил над навыками чтения Андрея.

Ведущий: Вам трудно было найти своё место?

Зверев: У нас есть один человек, который плохо читает, поэтому (смотрит на Рублёва).

Ведущий: Это вы, Андрей?

Рублёв: Нет, кто это?

Ведущий: Мы не знаем, мы не знаем.

Вероятно, Рублёв сел на место, которое предназначалось Звереву.

Что говорят эксперты

Так, бывшая российская теннисистка Надежда Петрова критически отнеслась к шансам шестой ракетки мира на выход из группы на Итоговом турнире АТР.

«Очень обидно для Итогового турнира терять звезду Джоковича. Теперь у него нет возможности подтвердить свой титул или хотя бы побороться. У Рублёва был непростой год: он начался хорошо, а потом были неприятный инцидент в Дубае и определённые сложности со здоровьем. Мы видели, что Андрей в этом сезоне был очень открыт с прессой, с которой он говорил о борьбе с депрессией, а также видели все его эмоциональные выходки на корте.

Такое ощущение, что Андрей вскипел и всё это начало выливаться через края. Наверное, он очень сильно устал и ему стало тяжело эмоционально контролировать себя. С одной стороны, для Рублёва участие в Итоговом — приятный бонус, чтобы поиграть в компании с лучшими теннисистами. Может быть, он в качестве тёмной лошадки, от которой ничего не ожидают, на свободе что-то может показать. Но я не жду от него хорошего выступления. Не думаю, что он выйдет из группы», — сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв Фото: Diego Puletto/Getty Images

А вот заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что в матче со Зверевым Рублёву будет сложно, однако можно играть.

«Алькарас – лидер в группе с Рублёвым, но Андрею надо попасть в двойку, чтобы выйти из группы. Рууда нужно побеждать за счёт характера, будет равная игра. Со Зверевым Рублёву будет сложно, но с ним можно играть — Александр не настолько стабилен. Естественно, нужно бороться за первое место, но есть шансы на второе. Рублёву нечего терять, потому что последнее время он в тени, у него не было каких-то достижений. Он должен взять своеобразный реванш и выйти из этой тени на первый план», – поделился мнением о шансах Андрея Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом».

Рублёву действительно нечего терять и можно попытаться навязать борьбу противникам в своём квартете. Можно быть уверенным в том, что россиянин, известный своим бойцовским характером, отдаст все силы и попытается справиться с непростым соперником в лице Александра Зверева уже на старте престижных соревнований в Турине.

Итоговый турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».