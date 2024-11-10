У Медведева срыв с кучей двойных на Итоговом. Даниил чудил, разбил ракетку и проиграл

Теперь россиянину желательно выигрывать оставшиеся матчи в группе. Один из них — с Янником Синнером.

В воскресенье, 10 ноября, в Турине (Италия) начался Итоговый чемпионат ATP. В первой одиночной встрече соревновательного дня играли победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев, имевший четвёртый номер посева, и финалист US Open — 2024 американец Тейлор Фриц (5). Эти теннисисты попали в группу Илие Настасе, в которой вместе с ними оказались Янник Синнер и Алекс де Минор.

Медведев, чемпион Итогового-2020, не слишком удачно отыграл на «Мастерсах», предваряющих нынешний турнир. В Шанхае россиянин дошёл до четвертьфинала, где уступил Синнеру, а в Париже выбыл из борьбы в первом же матче (во втором круге), сенсационно проиграв Алексею Попырину. Фриц выступил немногим лучше: в Китае американец вышел в полуфинал, но там его остановил Новак Джокович, а в столице Франции, как и Медведев, выбыл после первого же матча.

Перед встречей с Тейлором Даниил удивлялся, мол, как же так, мы с ним давно в туре, а друг с другом играли лишь раз. «Просто безумие. Мы с Тейлором уже года три оба в топ-10. В тур мы пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз», — сказал Медведев на пресс-конференции. Тот матч, который имеет в виду Даниил, состоялся в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2022 году. Тогда россиянин добился успеха, победив со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Однако отчётная встреча не имела к этому отношения — всё-таки два с половиной года прошло. Фриц, со своей стороны, назвал Медведева неудобным соперником. «В первой же встрече предстоит сыграть с топ-игроком. Надо быть готовым с первого же матча, чтобы выйти и выступать на своём лучшем уровне.

Даниил, очевидно, очень неудобен в игре, потому что он сильно замедляет скорость матча своим стилем и ударами по мячу. Он не играет с большим количеством вращения или подъёма, с которым можно работать. Ты постоянно чувствуешь, что должен поднимать мяч и создавать темп. Он сильно замедляет игру», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Париже-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Прогноз Фрица относительно замедления игры в исполнении Медведева оправдался. Россиянин с первого же гейма старался действовать аккуратно, дожидаясь ошибок от соперника. По мере вхождения в матч Даниил стал обострять, укорачивать, и довольно часто это приносило ему успех. Свои геймы брали оба теннисиста, причём американец выглядел увереннее и дважды смог сделать это под ноль. Медведев же периодически допускал двойные ошибки, но к брейк-пойнтам они до поры до времени не приводили.

В целом Даниил смотрелся сильнее в долгих обменах и на первой подаче брал едва ли не все очки, а Тейлор превосходил соперника в подаче как таковой. Катастрофа случилась в 10-м гейме, хотя её, в общем-то, ничто не предвещало, несмотря на обилие двойных ошибок. Однако три двойные подряд в одном гейме (а всего за сет — семь) — это всё же явный перебор. Фрицу хватило единственного за всю партию брейк-пойнта, чтобы выиграть этот 41-минутный сет со счётом 6:4. Сев, на скамейку, Медведев расколотил ракетку, за что получил предупреждение.

Даниил Медведев разбил ракетку Фото: Кадр из трансляции

Права на видео принадлежат LLC “STOM”.

В начале второго сета у Фрица разладилась подача, за счёт чего Медведев стал выбираться на брейк-пойнты. В четвёртом гейме россиянин и сам подарил оппоненту двойной брейк-пойнт, но выпутался из этой ситуации — 2:2. А вот в шестом гейме американец взял его подачу, перебросив соперника свечой на брейк-пойнте, и Медведев далеко швырнул ракетку, за что получил второе предупреждение, а значит, штрафное очко, которое перенеслось на следующий гейм.

В седьмом гейме Даниил, принимая при счёте 2:4, не раз подбрасывал ракетку между розыгрышами, а в одном эпизоде даже взял ракетку с другой стороны.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Но это, как и следовало ожидать, ему не помогло; хорошо ещё, что обошлось без дальнейших предупреждений. Тейлор под ноль взял гейм и повёл 5:2. При 5:3 Фриц подавал на матч и закрыл гейм под ноль — 6:4, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Во втором матче игрового дня сыграют Синнер и де Минор. Победитель этого противостояния во 2-м туре сразится с Фрицем, а проигравший — с Медведевым.

Итоговый турнир завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».