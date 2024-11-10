«В голове ничего не было». Медведев устроил цирк на Итоговом, а публика его освистала

Россиянин — самый взрослый на турнире, и от него ждут соответствующего поведения, примера для других и борьбы.

Российский теннисист Даниил Медведев откровенно провалил старт Итогового турнира ATP – 2024, начав выступление в Турине с ужасной встречи с американцем Тейлором Фрицем. 28-летний уроженец Москвы потерпел быстрое поражение со счётом 4:6, 3:6, значительно усложнив своё положение на турнире. Теперь для выхода в плей-офф россиянину необходимо обыгрывать итальянца Янника Синнера, иначе Даниилу могут помочь только чудеса математики.

Самое печальное, что в первом матче на турнире Даниил смог запомниться лишь ужасным поведением и серией эмоциональных срывов. Всё началось в конце первого сета, когда Медведев буквально подарил стартовую партию своему сопернику. При счёте 4:5 он провёл два хороших розыгрыша, повёл 30:15, а потом выдал три двойных ошибки подряд – которые стоили ему партии. В этот момент психика Медведева начала трещать. Сделав три двойные, он сломал ракетку и получил предупреждение.

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На старте второго сета Даниил ещё пытался навязать американцу хоть какое-то сопротивление. В двух первых геймах на подаче Тейлора у россиянина даже были брейк-поинты, но реализовать их у Медведева не получилось. Зато в шестом гейме против Даниила сыграл его величество случай: россиянин пошёл к сетке после острого удара, Фриц почти сорвал удар справа, но повезло ему — получилась свечка точно в заднюю линию.

Тейлор моментально извинился за то, каким именно образом он сделал важный брейк, но россиянина это уже не волновало. Как и само продолжение встречи. После проигранного гейма Даниил кинул ракетку к фону корта и получил второе предупреждение в матче от арбитра, что привело к проигрышу ещё одного очка.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Даниил Медведев Фото: Скриншот из трансляции

Из-за поинт-пенальти Медведев начал седьмой гейм во второй партии с 15:0 в пользу Фрица. И тут Даниил начал творить что-то совершенно необъяснимое. Он притворялся, что ракетка выскальзывает у него из рук, а при счёте 40:0 в пользу американца взял ракетку обратной стороной. Это россиянину не помогло, Тейлор под ноль взял гейм и повёл 5:2.

Права на видео принадлежат LLC “STOM”.

Казалось, что Даниил буквально находится на грани дисквалификации. Да и сам он, уступая 2:5, говорил судье: «Я сейчас снимусь. Я снимусь». Трибуны в этот момент, естественно, гудели. В итоге Медведев проиграл матч всего за 80 минут, а после завершения встречи вот так объяснил своё поведение.

«В моменте во втором сете я был очень разозлён самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч. Я всегда сражаюсь. Но сейчас я устал сражаться с тем, что от меня не зависит.

Мячи делают так, что каждый может выиграть длинные розыгрыши. Мы с командой будем пытаться всё это исправить, будем пытаться делать так, чтобы я стал лучше. Постараюсь в следующем матче, если не получится, поеду отдыхать. Буду этому рад, потому что я устал от этого сезона», — сказал расстроенный россиянин.