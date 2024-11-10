«Я устал. Сейчас у меня нет моральных сил». Медведев — после поражения на Итоговом

Даниил Медведев проиграл свой первый матч на Итоговом турнире. В первом сете он отдал партию Фрицу тремя двойными подряд, а во втором потерял контроль над собой после проигранной подачи, начал кидать ракетку и собирался принять подачу соперника рукояткой.

После встречи Даня ответил на вопросы «Чемпионата» и признался, что очень устал.

— Три двойные в первом сете. Это эмоции или из-за состояния плеча?

— Плечо ни при чём. Что-то потерялось в ритме второй подачи. В Берси и здесь на матчах не нервничаю, но меняется движение, не могу поймать ритм. Многие через это проходили. Надеюсь, что смогу это исправить.

— Ты сказал, что устал. У тебя есть уверенность, что ты вернёшься на уровень, на котором ты был за время предсезонки?

— Нет уверенности, что отдых поможет вернуться. Но обычно у меня всегда это получалось, я ещё молодой. На предсезонке всегда новые цели и желания. С 2019 года были разные сезоны, были вылеты и падения, но я возвращался. Уверен, что смогу ещё многого добиться.

Но сейчас я устал. Это не выгорание, но что-то такое. Я крутой борец на корте, в своем формате, правда, что может кого-то злить. Однако я всегда буду бороться до конца, как и Рублёв. Да, сегодня было чуть хуже.

Но после US Open, на котором ты всё равно всё отбрасываешь и полностью концентрируешься, идёшь до конца, потому это «Шлем», я почувствовал, что устал, что я больше не могу бороться с тем, что не зависит от меня. Я слишком часто говорю об этом. Поэтому я устал, будь как будет. Надеюсь, что смогу лучше подавать, потому что в целом я играл неплохо.

— Подача часто барахлит в этом сезоне. Не было мысли добавить в команду того, кто с ней помог бы? Не было мысли позвать Иванишевича?

— Наверное, когда-то кто-то будет. Но что такое специалист по подаче? Да, Горан круто подавал, Новак здорово подаёт, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня. Я на тренировках хорошо подаю, но на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали многие, про пригласить человека – тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой, всё будет нормально.

— Что нужно изменить к следующей игре, чтобы выиграть?

— Конкретно к следующей — не представляю. Точнее, знаю, что надо полностью собраться, отбросить все мысли, как на «Шлеме», надо идти до конца. Но я не уверен, что у меня сейчас достаточно моральных сил для этого. Постараюсь. Не хочется проиграть три матча, хочется закончить сезон с высоко поднятой головой. Посмотрим, насколько сильно я смогу её поднять.

— Ты самый возрастной игрок на Итоговом. Каково?

— Да ладно? Я не знал, нифига себе. 28 лет — не 31, поэтому странно. Наверное, это прикольно. Наверное, всё-таки надо собраться, показать, что я самый опытный здесь.