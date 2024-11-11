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Итоговый турнир ATP — 2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Янник Синнер обыграл Алекса де Минора

Синнер в восьмой раз закрыл своего «клиента». Далее на Итоговом его ждёт обидчик Медведева
Кирилл Плышевский
Янник Синнер
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Для победы над Алексом де Минором лидеру рейтинга ATP понадобилось чуть менее 1,5 часа. Во 2-м туре Янник сразится с Тейлором Фрицем.

В воскресенье, 10 ноября, в Турине (Италия) стартовал Итоговый чемпионат ATP. В заключительной встрече соревновательного дня играли первая ракетка мира хозяин кортов Янник Синнер и австралиец Алекс де Минор (7). Эти спортсмены попали в группу Илие Настасе, в которой вместе с ними оказались Даниил Медведев и Тейлор Фриц.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2024. Турнирная сетка

Синнер является одним из главных фаворитов нынешнего розыгрыша Итогового турнира ATP. Это и неудивительно, ведь представитель Италии сейчас является лидером чемпионской гонки в мужском одиночном разряде и гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам нынешнего сезона. В 2024 году Янник провёл 14 турниров, семь из которых выиграл. Главных успехов звёздный итальянец добился на Australian Open и на US Open. Добавим, что до этого сезона спортсмен не побеждал на «Шлемах». Титулы на хардовых мэйджорах принесли ему по 2000 очков. В активе Янника также три трофея на «Мастерсах». Напомним, Синнер взял Майами, Цинциннати и Шанхай, получив за победы на них по 1000 очков.

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На одной из пресс-конференций в преддверии Итогового чемпионата ATP Янник озвучил свои цели на турнир.

«В прошлом году я очень хорошо выступил здесь, несмотря на то что проиграл в финале. Но каждый год ситуация меняется. Моя цель — идти матч за матчем. Очевидно, что это очень важный турнир для меня. После первых тренировок возникает чувство, что корт немного медленнее, чем в прошлом году. У меня есть ещё несколько дней, чтобы достичь максимума перед первой встречей. Было бы очень важно начать турнир с победы», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Diego Puletto/Getty Images

Де Минор, в свою очередь, до своего дебютного поединка в Турине являлся вторым игроком группы по проценту побед в сезоне-2024 (74,6%). При этом отобрался на ATP Finals австралиец лишь в последний момент. Ключевыми, пожалуй, стали успешные выступления на ТБШ (четвёртый круг и три четвертьфинала) наряду с успехами на состязаниях менее элитного уровня (трофеи в Акапулько (ATP-500) и Хертогенбосхе (ATP-250), финал «пятисотника» в Роттердаме). В последние месяцы австралийца заметно беспокоило здоровье, однако к Итоговому он оказался готов.

Счёт личных встреч разгромный — 7-0 в пользу Синнера. В 2019 году Янник и Алекс встречались между собой в финале Next Gen ATP Finals в Милане (ежегодный теннисный турнир среди лучших игроков не старше 21 года). Матч проходил по специальным правилам (сет играется до четырёх победных геймов) и закончился победой итальянца — 3:0 (4:2, 4:1, 4:2). Все остальные противостояния между теннисистами проходили уже по стандартному регламенту. За всё это время Алекс взял лишь одну партию у грозного противника. Примечательно, что лишь второй случай в истории после россиянина Андрея Рублёва и грека Стефаноса Циципаса, когда участники матча на Next Gen ATP Finals впоследствии встречаются на Итоговом чемпионате ATP.

Алекс де Минор и Янник Синнер

Алекс де Минор и Янник Синнер

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Эксперты также не могли пройти мимо очередной игры между Синнером и де Минором. Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, дал следующий прогноз.

«Синнер обладает огромной моральной силой, он уже доказал это в самый трудный момент своего сезона, побеждая как ни в чём не бывало. Он привык к давлению, это его жизнь, он уникален с ментальной точки зрения. Янник на данный момент сильнейший.

Матч с де Минором? Разрыв огромен, у Алекса нет технического оружия, чтобы победить Синнера. Ему придётся изобрести что-то тактическое, чтобы соревноваться. В процентном отношении я бы сказал — 90 на 10 в пользу Янника», — приводит слова Любичича We love tennis.

В начале нового очного сражения теннисисты взяли по гейму на своих подачах — 1:1. А затем, к удивлению всех, представитель Австралии сделал брейк. Помогли спортсмену несколько невынужденных ошибок Синнера, которые тот совершил в концовке третьего гейма — 2:1 в пользу де Минора. Однако затем первая ракетка мира быстро восстановил своё преимущество. Хозяин кортов выиграл сразу четыре (!) гейма подряд и оторвался в счёте — 5:2 в пользу Синнера. Алекс забрал подачу и остался в партии, но Янник успешно довёл начатое до конца — 6:3 за 36 минут. Статистика сета: баланс активно выигранных мячей/невынужденных ошибок у итальянца 6/10, у австралийца — 4/15. При этом в важных розыгрышах лидер рейтинга ATP действовал более чётко, что и принесло ему успех в первой партии.

Первые четыре гейма во втором сете проходили в равной борьбе. Теннисисты чётко брали свои подачи — 2:2. В пятом гейме партии Янник добрался до тройного брейк-пойнта, после чего матч неожиданно остановили. Причина — проблема со здоровьем у зрителя. Пауза в игре немного сбила местного любимца с победного ритма. Он растерял три брейк-пойнта, но с четвёртой попытки всё же забрал чужую подачу — 3:2. Впоследствии спортсмены уверенно забирали свои подачи. Таким образом, Синнер добился победы над де Минором со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 23 минуты, в восьмой раз обыграв представителя Австралии. Статистика активно выигранных мячей/невынужденных: у Янника — 18/24, у Алекса — 7/28.

Синнер возглавил группу Илие Настасе вместе с американцем Тейлором Фрицем. Они разыграют между собой лидерство во 2-м туре. А Даниил Медведев сразится во вторник, 12 ноября, с де Минором за свою первую победу в этом квартете.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
10 ноября 2024, воскресенье. 22:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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