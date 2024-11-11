«В теннисе я такой первый». Медведев безжалостно вынес топ-соперников и взял Итоговый-2020

На пути к титулу Даниил не проявлял лишних эмоций на корте. Ему стоит вспомнить те времена прямо сейчас.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев начал Итоговый чемпионат ATP с поражения от американца Тейлора Фрица (4:6, 3:6). У Медведева ещё остаются шансы на выход из группы. Для этого нужно обязательно побеждать австралийца Алекса де Минора во 2-м туре, а затем пытаться сломить первую ракетку мира Янника Синнера.

В первую очередь Медведев должен привести в порядок своё эмоциональное состояние, поскольку в игре с Фрицем он слишком нервничал и вёл себя не совсем корректно. Даниил способен побеждать любого соперника, когда полностью сконцентрирован. Ему стоит вспомнить Итоговый турнир 2020 года в Лондоне, который он блистательно выиграл, убрав на своём пути весь топ-3.

В 2020 году Медведев второй раз за карьеру отобрался на Итоговый. Дебютное выступление в Лондоне у него откровенно не задалось. Даниил проиграл Рафаэлю Надалю, Стефаносу Циципасу и Александру Звереву, став последним в своей группе. Даже из отрицательного опыта можно извлечь что-то ценное. И Медведев сделал это, катком пройдясь по соперникам во время второго забега в Лондоне в сезоне-2020.

В столицу Великобритании Даниил ехал в хорошем настроении, выиграв перед этим «Мастерс» в Париже. В матчах группового этапа Итогового Медведев не заметил немца Александра Зверева (6:3, 6:4), серба Новака Джоковича (6:3, 6:3) и аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:3). Конечно, это ничего не гарантировало в плей-офф, но качество игры Даниила внушало оптимизм.

Даниил Медведев на Итоговом-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соперником Медведева по полуфиналу стал Рафаэль Надаль, которого россиянин ранее никогда не обыгрывал. Легендарный испанец побеждал Даниила в двух крупных финалах на «Мастерсе» в Монреале и на US Open, а также на вышеупомянутой встрече Итогового-2019.

Медведев одолел Надаля (3:6, 7:6, 6:3) в трёх сетах. Уже не так легко, как остальных оппонентов на групповом этапе. Пришлось выходить из сложного положения и проявлять волевые качестве после неудачи в первой партии, в том числе делать брейк при счёте 4:5 во втором сете, когда Рафа вышел подавать на матч.

В другом полуфинале австриец Доминик Тим победил Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6). В 2020 году так называемое поколение Next Gen вроде как наконец-то стало вытеснять «Большую тройку», но это были лишь ситуативные вспышки. Медведев и Тим выиграли по одному турниру «Большого шлема», а Зверев и Циципас по сей день остаются без кубков на мэйджорах. После Итогового-2020 Надаль и Джокович ещё пошумели на корте (Новак не сказал последнего слова по сей день), а из элиты выпал только возрастной Роджер Федерер. Но тогда в Лондоне Медведев и Тим по-настоящему блистали.

Даниил и Доминик победили первую и вторую ракетки мира (Джоковича и Надаля), что на Итоговом удавалось всего трём теннисистам – Давиду Гоффену (2017), Николаю Давыденко (2009) и Роджеру Федереру (2003). Они заслуженно составили финальную пару.

Медведев – один из лучших игроков на харде в новейшей истории. Тим тоже был неплох на этом покрытии. В том числе за пару месяцев до Итогового взял на нём титул US Open, выбив Даниила в полуфинале. Но всё-таки Доминик считался в большей степени грунтовым специалистом. Шансы соперников в финале Итогового-2020 оценивались примерно 50 на 50.

Первый сет остался за Тимом – 6:4. Переломный момент партии случился в пятом гейме, когда Медведев вёл 40:0 на своей подаче, но внезапно потерял концентрацию и отдал важнейшее очко. При этом списывать со счетов Даниила было рано. На корте развернулась равная борьба, любая мелочь могла решить исход матча.

Во втором сете Медведев и Тим уверенно держали свою подачу. Брейк-пойнтов было немного. Один у Даниила и три — у Тима, но зато в самый важный момент на тай-брейке у россиянина не было проблем на подаче соперника. Медведев буквально смёл Тима — 7:2 (изначально уступая 0:2) и получил важное психологическое преимущество на решающую партию.

Доминик явно пребывал не в лучшем состоянии после семи подряд проигранных очков на тай-брейке. Да, он всё ещё навязывал Даниилу сопротивление, но казалось, что роковая ошибка в его исполнении является лишь вопросом времени. В третьем гейме австриец позволил сопернику заработать три брейк-пойнта, но героически их отыграл. Однако в следующем розыгрыше на своей подаче не устоял. В пятом гейме Медведеву всё-таки удалось сделать брейк. А на своей подаче Даниил был безупречен – у Доминика вообще не было брейк-пойнтов в третьем сете. Финал Итогового-2020 завершился победой Медведева со счётом 4:6, 7:6, 6:4 за 2 часа 43 минуты (рекордная длительность в истории турнира для решающих матчей в трёхсетовом формате).

Даниил Медведев и Доминик Тим после финала Итогового-2020 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниил прошёл Итоговый без поражений и выиграл максимально возможную сумму призовых $ 1,56 млн. Важно отметить, что Медведев при этом не проявлял лишних эмоций на корте, что позволило ему хладнокровно выполнить свою работу и разобраться со всеми топ-соперниками.

Даниил первым в истории тенниса обыграл на одном Итоговом всех представителей топ-3. На групповом этапе сломил первую ракетку мира Джоковича, в полуфинале №2 – Надаля, а в решающем матче №3 – Тима. В целом только трём игрокам удавалось победить весь топ-3 на одном турнире: Давиду Налбандяну (Мадрид, 2007), Новаку Джоковичу (Монреаль, 2007) и Борису Беккеру (Стокгольм, 1994). Но всё-таки эти соревнования не идут ни в какое сравнение с Итоговым, что делает достижение Медведева, без преувеличения, выдающимся

«Почему почти без эмоций встретил завоевание титула? Я очень радуюсь, когда одерживаю победы. Ради этого я и играю, как и все чемпионы. Если бы мы не хотели побеждать, то не приезжали бы на турниры. Но в прошлом году я решил, что не буду праздновать победы. В какой-то момент все придумывают себе что-нибудь особенное. Кто-то аплодирует болельщикам, многие делают что-нибудь с ракеткой. Во время US Open, когда у меня были проблемы со зрителями, я решил, что это будет моей фишкой. Наверное, в теннисе я такой первый. Но я видел футболистов, которые не празднуют голы. Я не праздную победы. Это моя фишка, и мне она нравится.

Уровень игры в последних двух матчах был просто невероятным. Думаю, эта победа может очень много дать моей будущей карьере. Доминик так здорово играл, а я смог его победить. Это, наверное, лучшая победа в моей карьере. И это даже не считая того, что она принесла титул. Я знал, что могу хорошо играть, но не поверил бы, если бы мне сказали, что я выиграю Итоговый без поражений. Так что это придаст уверенности на ближайшие «Большие шлемы» и на все турниры. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе», — заявил Медведев.

Даниилу прямо сейчас действительно не мешало бы освежить в памяти моменты с Итогового-2020. Особенно важно снова выходить на корт без лишних эмоций на оставшиеся матчи с де Минором и Синнером. Тогда у Медведева появятся шансы выйти из группы и побороться за второй для себя титул на Итоговом в 2024 году.