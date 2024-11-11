На мужской «Восьмёрке» в Турине в понедельник продолжается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

Алькарас начинает сражение на Итоговом ATP! А Рублёв и Зверев ждут своего матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В понедельник, 11 ноября, начнётся борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (6). Ранее в официальных матчах теннисисты встречались четыре раза, и во всех случаях сильнее был испанец. Во втором поединке сразятся россиянин Андрей Рублёв (8) и двукратный чемпион Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м. Для соперников это будет 10-я встреча в истории противостояния, и пока счёт 6-3 в пользу немца.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.