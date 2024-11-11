Алькарас начинает сражение на Итоговом ATP! А Рублёв и Зверев ждут своего матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В понедельник, 11 ноября, начнётся борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (6). Ранее в официальных матчах теннисисты встречались четыре раза, и во всех случаях сильнее был испанец. Во втором поединке сразятся россиянин Андрей Рублёв (8) и двукратный чемпион Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м. Для соперников это будет 10-я встреча в истории противостояния, и пока счёт 6-3 в пользу немца.
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Теннисный тур стремительно выбрался на финишную прямую. На уровне АТP осталось провести один турнир – зато какой! В Турине с 10 по 17 ноября проходит Итоговый чемпионат с участием восьмёрки сильнейших спортсменов мира, и пятый сезон подряд в этой восьмёрке сразу два россиянина.
Расписание понедельника
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.
- 11 ноября 2024
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15:09
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14:29
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- 10 ноября 2024
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23:33
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22:31
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