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Итоговый турнир ATP 2024, 11 ноября: Рублёв, Алькарас, Зверев, Рууд, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Алькарас начинает сражение на Итоговом ATP! А Рублёв и Зверев ждут своего матча. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024
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На мужской «Восьмёрке» в Турине в понедельник продолжается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В понедельник, 11 ноября, начнётся борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и норвежец Каспер Рууд (6). Ранее в официальных матчах теннисисты встречались четыре раза, и во всех случаях сильнее был испанец. Во втором поединке сразятся россиянин Андрей Рублёв (8) и двукратный чемпион Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м. Для соперников это будет 10-я встреча в истории противостояния, и пока счёт 6-3 в пользу немца.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
11 ноября 2024, понедельник. 22:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Теннисный тур стремительно выбрался на финишную прямую. На уровне АТP осталось провести один турнир – зато какой! В Турине с 10 по 17 ноября проходит Итоговый чемпионат с участием восьмёрки сильнейших спортсменов мира, и пятый сезон подряд в этой восьмёрке сразу два россиянина.

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Медведев и Рублёв не встретятся до плей-офф. 10 причин следить за Итоговым турниром ATP
15:02 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

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