Города, в которых проходил Итоговый турнир ATP
Итоговый турнир уже четвёртый год проходит в Турине. А какие города были столицами предыдущих финалов сезона?
Токио
Соревнования в столице Японии проходили однажды — в 1970 году.
Париж
В столице Парижа Итоговый состоялся в 1971 году.
Барселона
В каталонском городе турнир прошёл в 1972 году.
Бостон
В американском городе соревнования были в 1973 году.
Мельбурн
Австралийский город принял турнир в 1974 году.
Стокгольм
В столице Швеции Итоговый прошёл в 1975 году.
Хьюстон
В американском городе соревнования состоялись трижды: в 1976, 2003 и 2004 годах.
Нью-Йорк
В американском городе турнир проходил с 1977 по 1989 год.
Франкфурт
В Германии турнир проводился с 1990 по 1995 год.
Ганновер
Немецкий город принимал Итоговый с 1996 по 1999 год.
Лиссабон
В столице Португалии соревнования были в 2000 году.
Сидней
В Австралии турнир состоялся в 2001 году.
Шанхай
Китайский город принимал соревнования в 2002, 2005-2008 годах.
Лондон
В столице Великобритании Итоговый проходил с 2009 по 2020 год.
Турин
Итальянский город стал местом проведения с 2021 по 2025 год.
Города, в которых проходил Итоговый турнир ATP
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