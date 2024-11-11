Алькарас сенсационно проиграл на старте Итогового. Испанца мучили насморк и кашель

Третья ракетка мира не совладал с Каспером Руудом. До этого поединка норвежец одержал победу лишь в одном матче из восьми.

В понедельник, 11 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) продолжают проходить матчи первого круга. Сегодня играют участники, оказавшиеся в группе Джона Ньюкомба. В дневной сессии состоялась встреча давних соперников. Четырёхкратный победитель ТБШ в одиночном разряде Карлос Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, играл с трёхкратным финалистом «Шлемов» Каспером Руудом (7).

В том, что испанец попадёт в Турин изначально, ни у кого не было сомнений, — слишком уж хорош он на корте. Лишь бы травмы не мешали. Из-за различных повреждений известный юный спортсмен принимал участие не во всех соревнованиях, на которые заявлялся. Однако на главных турнирах в стартовой половине сезона Карлос выступал великолепно. В марте Алькарас выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, одолев в битве за трофей Даниила Медведева. А пиком — точнее, даже двумя пиками — стала первая половина лета 2024 года, когда Карлос выиграл два мэйджора. Представителю Испании не было равных как на грунтовом «Ролан Гаррос», так и на травяном Уимблдоне. Затем Алькарас завоевал серебро в одиночном разряде на ОИ в Париже, уступив в напряжённой битве великому Новаку Джоковичу.

После таких великолепных выступлений Карлос немного сдал. Он сенсационно уступил Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге US Open. «Пятисотник» в Пекине Карлос взял, но на последующих «Мастерсах» в Шанхае и в Париже снова последовали необъяснимые поражения. В Китае 21-летний спортсмен уступил Томашу Махачу, в Париже — Уго Умберу. В преддверии Итогового чемпионата ATP испанский теннисист оценил свой сезон-2024 по шкале от 1 до 10.

«Невозможно оценить его на 10 из 10, так как всегда можно стать лучше, но для меня это был действительно потрясающий год. Я бы сказал, 8,5 или 9. С золотой медалью Олимпиады и другими турнирами могло быть и лучше, но я бы сказал — 8,5.

Я многому научился в этом году. Теперь лучше знаю себя как человека и игрока, что мне нужно делать на корте и за его пределами. Некоторые поражения в этом году были болезненными», — приводит слова Алькараса Tennis 365.

А ещё третья ракетка мира рассказал о своих амбициях накануне старта ATP Finals.

«Я приехал сюда с целью победить. Хочу поставить этот трофей в один ряд с другими. Думаю, это хорошая цель. Мне предстоит встретиться с лучшими в мире, поэтому я должен показать лучшую версию себя. Мне придётся быть последовательным и контролировать уровень агрессии. Я должен делать это идеально, если хочу выиграть здесь», — сказал Карлос на пресс-конференции.

Карлос Алькарас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Каспер Рууд, как обычно, показал свой максимум на грунте: сперва сыграл финал на «тысячнике» в Монте-Карло и победил на «пятисотнике» в Барселоне. В обоих случаях норвежец сражался с греком Стефаносом Циципасом. Затем скандинав добавил трофей в Женеве и стал полуфиналистом на одном из своих любимых ТБШ — «Ролан Гаррос». Правда, в противостоянии со Зверевым Касперу сильно помешало отравление. Во второй половине нынешнего сезона игра Рууда значительно ухудшилась, и последнее достойное выступление в исполнении трёхкратного финалиста «Шлемов» теннисная общественность увидела на US Open, где он потерпел поражение от Фрица в четвёртом круге. А после Открытого чемпионата США у представителя Норвегии снова наступил провал. Каспер одержал победы лишь в 2 из 11 матчей!

Алькарас вёл по личным встречам со счётом 4-0. За четыре предыдущих поединка он отдал Рууду всего один сет — 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в финале US Open — 2022, где на кону стоял не только титул, но и звание первой ракетки мира.

Новую очную битву с Руудом Карлос начал очень резво. Он заработал двойной брейк-пойнт, однако норвежец отыгрался и взял свой гейм — 0:1. На своей подаче Алькарас был практически безупречен — 1:1. На этот раз скандинавский спортсмен без особых проблем взял свою подачу — 1:2, а следом добился первого брейка в матче — 1:3. Самым затяжным получился пятый гейм на подаче Каспера. Испанец заработал три брейк-пойнта, пять раз было «ровно», но и на этот раз седьмая ракетка мира сумел отвести все угрозы — 1:4. Уже в следующем гейме на подаче Карлоса вновь произошёл провал. К удивлению туринской публики, Рууд оформил второй брейк подряд — 1:5. А седьмой гейм сета Каспер и вовсе взял под ноль, взяв стартовую партию со счётом 6:1 за 36 минут. Статистика: баланс активно выигранных мячей/невынужденных ошибок у Рууда 4/7, у Алькараса — 6/15.

На старте второго сета теннисисты быстро брали геймы на своих подачах. Казалось, что в середине партии Карлос нашёл свою игру. Пятый гейм Алькарас взял под ноль — 3:2, а затем заработал брейк-пойнт и тут же его реализовал — 4:2. Далее ещё по гейму взяли игроки на своих подачах — 5:3. Испанец вышел подавать на вторую партию. Но сделать этого ему не удалось. Более того, третья ракетка мира вновь стал сыпать ошибками. Он позволил противнику для начала сравнять цифры на табло — 5:5. В 11-м гейме сета Каспер добился ещё одного брейка и впервые в партии повёл в счёте — 6:5 в пользу Рууда. А после этого норвежец с третьего матчбола всё же сумел закрыть своего одного из самых неудобных оппонентов — 6:1, 7:5 за 1 час 27 минут! Это пятая победа Каспера над теннисистом из топ-10 в 2024 году.

Отметим, что СМИ сообщали, что Карлос простудился перед началом Итогового турнира ATP — 2024. Об этом информировала газета Marca, отметив, что за два дня до начала соревнований спортсмен проводил тренировки с пластырем на носу из-за насморка. В сегодняшнем матче Алькарасу также нездоровилось. Четырёхкратного чемпиона ТБШ также мучили насморк и кашель.

Напомним, в вечерней сессии на центральный корт в Турине выйдут ещё два представителя этого квартета — Александр Зверев и Андрей Рублёв. Их очное противостояние начнётся не ранее, чем в 22:30 мск.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».