«Я чувствую себя ужасно». Алькарас и Медведев истощены — они кричат об этом на Итоговом

Испанец Карлос Алькарас неожиданно проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7) в первом матче Итогового чемпионата ATP.

Выступить наилучшим образом Карлосу помешала простуда. По ходу матча он хватался за живот и сморкался в полотенце, а Рууд сполна воспользовался его слабостью.

После матча Алькарас жаловался не только на болезнь. Карлос посетовал на психологическую усталость, как и россиянин Даниил Медведев днём ранее после поражения от американца Тейлора Фритца.

«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно. Конечно, я тоже очень устал ментально, я согласен с Даниилом Медведевым. Любой игрок, кто скажет, что он ментально свеж и вообще в порядке, соврёт. У нас есть два-три дня на отдых между турнирами. С января мы работаем на полной концентрации, путешествуем неделя за неделей, меняем континенты, покрытия, мячи. Конечно, мы устаём. Но надо пытаться доставать из себя ресурсы, чтобы показывать хороший теннис. Если исходить из тех ощущений, которые были у меня сегодня, то сложно думать о полуфинале. В теннисе здорово то, что в один день можно сыграть очень плохо, а к следующему матчу значительно улучшиться. В прошлом году я не очень хорошо себя чувствовал во время первого матча, но смог выйти в полуфинал», — заявил Алькарас.

Карлос Алькарас на Итоговом в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А вот что говорил Медведев.

«Сейчас я устал. Это не выгорание, но что-то такое. Я крутой борец на корте, в своем формате, правда, что может кого-то злить. Однако я всегда буду бороться до конца, как и Андрей Рублёв. Да, сегодня было чуть хуже. Но после US Open, на котором ты всё равно всё отбрасываешь и полностью концентрируешься, идёшь до конца, потому это «Шлем», я почувствовал, что устал, что я больше не могу бороться с тем, что не зависит от меня. Я слишком часто говорю об этом. Поэтому я устал, будь как будет. Нет уверенности, что отдых поможет вернуться. Но обычно у меня всегда это получалось, я ещё молодой. На предсезонке всегда новые цели и желания. С 2019 года были разные сезоны, были вылеты и падения, но я возвращался. Уверен, что смогу ещё многого добиться», — подчеркнул Медведев.

Интересно, что в сентябре Карлос критиковал излишне плотный график в ATP-туре, из-за которого накапливается физическая усталость. Это было после того, как Алькарас сенсационно проиграл голландцу Ботику ван де Зандсхулпу во втором раунде US Open.

«Если честно, в туре полно очень хороших игроков, и, конечно, каждый чувствует себя по-своему. Многие хотят играть ещё больше. Многим кажется, что у нас хороший календарь. И многие говорят, что он очень сложный и что у нас слишком большое количество турниров в году. Я отношусь к последней категории – мне кажется, что сейчас у нас слишком много обязательных турниров, а в будущем их будет ещё больше. И, наверное, они нас каким-то образом убьют. Сейчас случается много травм – из-за мячей, расписания. Причин очень много. Так что, наверное, в какой-то момент многие топы начнут из-за этого пропускать турниры, потому что им нужно думать о своём здоровье, о любимых людях. У них есть семья и другие вещи в жизни, помимо тенниса. Так что им нужно думать и об этом тоже. Тенниса становится слишком много, на мой взгляд», — заявил Алькарас.

Вскоре после этих слов Карлос выиграл «пятисотник» в Пекине, сломив в финале первую ракетку мира Янника Синнера. Затем было поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае от чеха Томаша Махача. Потом Карлос заехал на выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияд, где проиграл Синнеру в решающем матче. Алькарас взял неделю отдыха и не участвовал в «пятисотниках» в Вене или Базеле, чтобы подготовиться к «Мастерсу» в Париже. Как ни странно, перед этим крупным турниром испанец не жаловался на какую-либо форму усталости, а наоборот отмечал, что чувствует себя отлично и настроен взять титул в столице Франции и на Итоговом в Турине.

Вероятно, Карлос переоценил свои возможности. В Париже он вылетел в третьем раунде, проиграв Уго Умберу. На Итоговом стартовал с поражения от Каспера Рууда. Конечно, Алькарас ещё может взять титул в Турине, но после первого тура этот сценарий стал казаться крайне маловероятным. Даже выход испанца из группы под большим вопросом. Теннисная общественность давно отмечала, что Алькараса физически не хватает на весь сезон. Карлос часто травмируется, а в конце года выступает довольно невнятно. И в 2024-ма нельзя говорить, что ситуация изменилась, хотя самому Карлосу казалось иначе.

Теннисистам в течение сезона действительно приходится много путешествовать по всей планете. Это отнимает много сил. Игра на корте тоже истощает физически и психологически. Особенно тяжело выносить нагрузки в конце сезона. 21-летний Алькарас и 28-летний Медведев – самые молодой и возрастной спортсмены на Итоговом. Возможно, Карлос ещё не получил достаточно опыта для оптимального распределения нагрузки, а Даниил наоборот «наигрался» больше остальных конкурентов.

Даниил Медведев на Итоговом в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Хотя из всех участников Итогового Алькарас и Медведев далеко не самые активно играющие. В этом сезоне Карлос принял участие в 17 турнирах, а Даниил – в 16. Первая ракетка мира Янник Синнер тоже выступал не так уж много – 16 турниров. При этом Янник не жалуется на график, а по поводу слов Алькараса в сентябре высказался довольно лаконично: «Никто не заставляет тебя играть на всех турнирах. Ты можешь отказаться, если хочешь».

Все остальные выступающие на Итоговом игроки провели больше турниров, чем Алькарас, Медведев и Синнер. Вторая ракетка мира Александр Зверев (20 соревнования) – один из примеров. Александр на график не жалуется. Он так и не смог выиграть свой первый турнир «Большого шлема» в этом сезоне, но взял два «Мастерса» и в целом прошёл год довольно ровно, что позволяет ему опережать того же Алькараса в рейтинге ATP.

Тейлор Фриц (21 турнир), Алекс де Минор (22), Каспер Рууд (24) и Андрей Рублёв (26) вообще выходят на корт крайне часто. Особенно Андрей, который регулярно ездит на мелкие соревнования категории 250. Каких-то громких жалоб на усталость со стороны Фрица, де Минора, Рууда и Рублёва не было замечено.

Алькарас и Медведев – игроки, который побеждали на ТБШ и были первыми ракетками мира. Они привыкли доминировать на корте и немного теряются, когда что-то идёт не так. Сейчас у Карлоса и Даниила не задался старт на Итоговом. Можно понять их желание «излить душу» и посетовать на свою тяжёлую судьбу, но добыть положительный результат это не поможет. Обоим нужно как можно скорее взять себя в руки и сосредоточиться на улучшении качества игры. Иначе сезон для них досрочно закончится.