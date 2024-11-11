Впереди у Медведева — матч с де Минором. Время брать реванш за поражение на «Ролан Гаррос»

На Итоговом турнире близятся вторые матчи в группе Илие Настасе. В одной из битв сойдутся Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) и Алекс де Минор (9).

Для теннисистов эта встреча станет второй в текущем сезоне. До этого Даниил и Алекс пересекались на корте летом, в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Тот поединок начался под диктовку россиянина, и первые полтора сета Даниил здорово себя чувствовал, после чего пожаловался на мозоли, взял медицинский тайм-аут и начал сдавать позиции.

Медведев в итоге уступил де Минору – 6:4, 2:6, 1:6, 3:6. После матча Даниил рассказал, что пошло не так в его игре.

«Мозоль никак не повлияла. Почувствовал, что она начала болеть. Когда она болит, значит, может открыться, а вот это уже плохо. На «Ролан Гаррос» доволен подачей. Мне кажется, я хорошо подавал, принимал. Если бы на харде так подавал, матч с Алексом был бы другой.

Да, условия из-за отсутствия крыши сегодня были другие. Крыша чуть меняет темп и отскок. Но сумасшедшей разницы не было. Не считаю, что играл плохо, но перестал находить решения. Я пытался искать, но ничего не сработало», — поделился Медведев с «Чемпионатом».

Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в матче с де Минором на «РГ»-2024 Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Даниил при этом продолжил лидировать в противостоянии с Алексом – 6-3. С 2018 по 2022 год россиянин переиграл австралийца четыре раза подряд и обеспечил себе комфортное преимущество в счёте личных встреч.

Однако на «Мастерсе» в Париже в конце сезона-2022 де Минор, пытаясь закрепиться в первой двадцатке рейтинга, наконец одолел Медведева (6:4, 2:6, 7:5). Это была первая и пока единственная победа австралийца над россиянином на крытом харде.

После второго поражения от Алекса – на этот раз на «Мастерсе» в Торонто в сезоне-2023 – Даниил рассказал, как должен действовать в следующих матчах с австралийцем.

«Мне кажется, для победы над ним главное – это периодически его удивлять, потому что он всегда начеку, если честно, примерно как я. Ты должен делать ему сюрпризы в матче: внезапно нанести сильный удар, внезапно отправить мяч туда, куда он не ожидает», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Теперь Медведев и де Минор оказались вместе на Итоговом, куда Алекс отобрался впервые, а Даниил – в шестой раз подряд. Оба на старте турнира потерпели неудачу.

Австралийцу в первом матче в Турине выпало настоящее испытание – борьба с Янником Синнером. Де Минор изначально не был фаворитом этой встречи. В общем-то, встреча и завершилась без сенсаций. Синнер одержал победу за 1 час 25 минут и со счётом 6:3, 6:4.

Медведев тоже уступил на старте Итогового в двух сетах: со счётом 4:6, 3:6 и примерно за то же время его переиграл Тейлор Фриц. Но эти почти полтора часа Даниил провёл ярко: он пробовал принять ручкой ракетки, подбрасывал её в воздух, а затем и вовсе разбил. За что, кстати, получил от судьи на вышке пару предупреждений.

Фриц после матча прокомментировал то, как Медведев чудил по ходу матча.

«Мне было смешно. Честно говоря, думаю, что он забавный. Даже когда он играет не со мной, он всегда меня смешит. Я смеялся между розыгрышами, когда он жонглировал своей ракеткой. Потом держал ракетку обратной стороной при счёте 0:40», — поделился Тейлор на пресс-конференции.

А российская теннисистка Светлана Кузнецова в своём телеграм-канале выложила видео с Медведевым и отметила: «Сразу ясно, что на этом Итоговом скучать мы не будем».

Даниил Медведев жонглирует ракеткой в Турине Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Сам Даниил в интервью «Чемпионату» объяснил свои поступки и признался, что принял поражение ещё до конца встречи.

«В моменте во втором сете я был очень разозлён самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Впереди у Даниила – как минимум две встречи в группе и попытка выйти в плей-офф. Для этого ему необходимо переигрывать Алекса и искать пути, чтобы справляться с эмоциями.

Встреча Медведева и де Минора состоится во вторник, 12 ноября. Начало – в 16:00 мск. За этим и другими матчами из Турина следите на «Чемпионате».