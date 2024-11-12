Рублёв проиграл Звереву на Итоговом. А в следующем матче Андрея ждёт Алькарас

В понедельник, 11 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине завершились матчи 1-го тура. В группе Джона Ньюкомба свой матч провёл Андрей Рублёв, посеянный под восьмым номером. Его соперником был немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев (2), выигрывавший Итоговый в 2018 и 2021 годах.

Рублёв в последние недели играл почти без пауз, потому что остро стоял вопрос, попадёт ли Андрей на Итоговый. Очков ему всё же хватило, но результат, возможно, был бы иным, если бы Новак Джокович не снялся с турнира. После новости о Джоковиче Рублёв снялся с турнира в Метце, так как задача уже была выполнена.

«Неважно, какие негативные мысли я высказывал себе по поводу этого сезона — что сезон может быть не таким хорошим, или может быть худшим в моей карьере, или что-то ещё, — но в реальности я смог пробиться сюда. А чтобы попасть сюда, нужно провести очень хороший сезон», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Зверев же квалифицировался в Турин гораздо раньше, а после победы на «Мастерсе» в Париже поднялся с третьего на второе место в чемпионской гонке, потеснив Карлоса Алькараса и заведомо избежав встречи на групповом этапе с Янником Синнером.

Перед матчем Рублёв вспомнил историю противостояния со Зверевым. «Всегда тяжело играть против Саши. Прежде всего из-за того, как он подаёт. У него одна из лучших подач в туре с очень высоким процентом попадания.

У меня долгая история с Сашей. Он много раз побеждал меня за эти годы, я обыгрывал его пару раз в прошлом году. Это будет интересно, большой вызов для меня», — приводит слова Андрея пресс-служба ATP.

В прежние годы Рублёв и Зверев девять раз встречались друг с другом. Россиянин долгое время не мог одолеть немца. С 2016 по 2021 год Александр выиграл у Андрея все пять очных встреч. В 2022-м они не пересекались на корте — Зверев пропустил всю вторую половину сезона из-за тяжёлой травмы. Набрал форму он не сразу, и первые три игры в сезоне-2023 остались за Рублёвым, но на прошлогоднем Итоговом Зверев прервал череду побед соперника — 6:4, 6:4. Так что перед отчётным матчем счёт личных встреч был 6-3 в пользу Александра.

Александр Зверев и Андрей Рублёв Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

«В 2023 году я не чувствовал себя конкурентоспособным на крупных соревнованиях. Я был далёк от победы на них. Теперь же могу соревноваться и выходить в финалы турниров «Большого шлема», побеждать на «Мастерсах» — для меня это большое удовлетворение. После травмы были сомнения, смогу ли я когда-нибудь снова это сделать», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Также Александр поделился мнением об игре Андрея: «Он мощный, очень быстрый игрок. Он старается подавить тебя. Самое главное в борьбе с ним — не дать ему этого сделать».

У обоих теннисистов сразу же здорово полетела подача, так что на приёме ни у одного из соперников не было шансов. До счёта 3:3 включительно на подаче было проиграно лишь два очка на двоих, причём в обоих случаях это был Зверев — соответственно, Рублёв все три своих гейма взял под ноль. Ничего не предвещало беды в седьмом гейме, но россиянин трижды подряд срывал удары с форхенда, ошибаясь по длине, и немец за счёт этого вырвался вперёд с брейком — 4:3.

Андрею предстояло решить непростую задачу, так как Александр на подаче ему по-прежнему ничего особо не позволял сделать. Но не получилось. Подавая на сет в 10-м гейме, Зверев не дрогнул и со второго сетбола выиграл партию — 6:4 всего за 34 минуты. За исключением седьмого гейма, сет был равным, но тот провал всё и решил.

Второй сет стал логическим продолжением первого. Теннисисты по-прежнему хорошо подавали, и отдельные удачные действия на приёме выглядели скорее исключением, нежели правилом. Периодически проходили и эйсы, особенно у Зверева; в большинстве обменов игровое преимущество имелось у подающего, а по-настоящему долгих розыгрышей не наблюдалось.

Роковым на сей раз стал не седьмой, а девятый гейм. Рублёв вновь допустил несколько неточностей, и Зверев использовал первый же брейк-пойнт, благодаря чему получил право подавать на матч при 5:4. В 10-м гейме Александр впечатлил эйсом на второй подаче и использовал первый же матчбол, закрыв игру опять-таки эйсом, — 6:4, 6:4 всего лишь за 1 час 13 минут.

В первом матче игрового дня Каспер Рууд сенсационно победил приболевшего Карлоса Алькараса — 6:1, 7:5. Таким образом, в лидеры группы вышли Рууд и Зверев, а замыкают таблицу Рублёв и Алькарас — Андрей и Карлос сыграют друг с другом во 2-м туре.

Во вторник, 12 ноября, состоятся матчи 2-го тура в группе Илие Настасе. Даниил Медведев сыграет с Алексом де Минором. За всеми событиями следите на «Чемпионате».