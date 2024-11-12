«Сейчас в теннисе нет тактики. Ничто не имеет значения». Рублёв — после поражения в Турине

Андрей провалил всего два гейма в игре со Зверевым, но этого хватило, чтобы проиграть чуть больше, чем за час.

Андрей Рублёв проиграл свою первую встречу на Итоговом турнире. Андрей играл очень равный матч со Зверевым, в начале игры выглядел даже лучше, но провалил ровно по гейму в каждом сете на своей подаче, а Зверев подавал прекрасно. Отсюда и поражение.

После матча Андрей ответил на вопросы «Чемпионата» и объяснил поражение.

— Казалось, что равный матч, что до первого брейка ты играл лучше. Откуда случились эти два проигранных гейма на своей?

— В первом сете на гейме, где меня брейканули, было два долгих очка, не успел отдышаться, плюс чуть зажало. Так сложилось. Бывает такое. Я сыграл ободом, попал в аут. А бывало, что 15:15 на его подаче, он попал ободом и попал в линию. В следующем матче может случиться наоборот. Часть игры. По сути, я сыграл плохо шесть мячей: три в одном гейме, три — во втором. А где проваливался Саша, где его зажимало, он удачно попадал. Без этого никуда.

— С точки зрения тактики встреча с Алькарасом будет отличаться от победного матча с ним в Мадриде?

— Здесь тактики никакой нет. Всё не имеет значения. Кто первый ударил в сторону, тот молодец. В Мадриде на грунте тактика как раз имела значение. Как ты делаешь первый удар, как принимаешь, как открываешь себе корт, выбиваешь. Здесь по сути, если плотно сыграл в центр, этого достаточно. Наверное, кто первый будет бить агрессивно, будет лучше себя ощущать. Ну и психология. Это самое важное.

— Сонего сказал, что ты некрасиво поступил в Метце. Когда обыграл его, а потом снялся. Что можешь ответить?

— Я понимаю его эмоции, с его стороны, наверное, это некрасиво. Всё относительно. Я приехал на этот турнир, чтобы попасть на Итоговый. Он это понимал, организаторы турнира тоже это понимали. Когда пошли слухи, что Новак снимется, я, Рууд, де Минор ждали его решения. Все турниры и игроки были в курсе этого. Если бы он снялся раньше, никто бы не играл этот турнир. Но Новак снялся в день моего матча. Решил сыграть, потому что зрители купили билеты. Хотел хоть как-то компенсировать эту ситуацию с Турином. Уверен, будь Сонего на моём месте, он поступил бы так же.