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Итоговый чемпионат 2024 в Турине, подробности: как Италия фанатеет от Янника Синнера, безумные цены на билеты, репортаж

«Ради Синнера отдам любые деньги». Сумасшедшие цены в Турине на Итоговый турнир
Андрей Панков
Сумасшедшие цены в Турине на Итоговый турнир
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Наблюдения корреспондента «Чемпионата» из Италии.

Итоговый турнир ATP в Турине продолжается. Пока что два дня собрали полный аншлаг и на дневных, и на вечерних сессиях. За час до одиночных матчей на арене образовываются огромные очереди, а в фуд-кортах не протолкнуться.

Очереди в Турине

Очереди в Турине

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Однако бросилось в глаза, что по сравнению с прошлым годом на трибунах болеют качественно, но менее страстно и активно. Со стороны кажется, что простых людей на трибунах стало меньше, а элиты — больше.

И действительно, когда начинаешь изучать цены на билеты и сравнивать их с прошлогодними, многое становится понятно.

Например, в прошлом году самый дешёвый билет на самые неудобные места на одну из дневных сессий стоил € 38. В этом году цена самого дешевого билета скакнула аж до € 137 — речь о дневной сессии тех дней, когда нет Янника Синнера. Чтобы посмотреть на Синнера в первый день и на его победу над Алексом де Минором, за самые дешёвые места людям пришлось отдать аж € 300. Тем, кто захотел поликовать на лучших местах, билеты на Синнера обошлись в € 812. В прошлом году самые дорогие места на групповом этапе стоили в четыре раза дешевле — € 193.

А что с полуфиналами и финальным матчем? Минимальная цена в этом году — € 472, максимальная — € 1280. В 2023 году за самый дешёвый билет на полуфинал или финал надо было отдать € 169, а за самый дорогой — € 494.

С чем связан такой скачок цен на билеты? В журналистской тусовке говорят, что всё из-за одного человека — Янника Синнера. Итальянец — герой нации и, наверное, сейчас самый популярный спортсмен Италии. Синнер на всех первых страницах газет и журналов, на каждом баннере и трамвае.

Синнер на журналах

Синнер на журналах

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

«Цены стали сильно выше, но на Синнера я пойду за любые деньги», — сказал мне один из фанатов по имени Лука около стадиона. «Синнер — наш герой. Без него спортивная Италия не была бы той Италией, какой она является сейчас. В стране теннисный бум», — соглашается мой другой собеседник, которого зовут Филиппе. И они оба не обманывают. Синнер настолько плотно засел в голове итальянцев, что их не смущает даже четырёхкратное повышение цен на билеты. Пока Синнер лучший, на всё остальное легко закроют глаза.

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